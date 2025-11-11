Deviza
Ennyit bukna az OTP a bankadó megemelésével

Szórni kezdték a bankrészvényeket a BÉT-en az adóemelés hírére. Az elemzők elárulták, mekkora veszteséget okozna az OTP részvényeseinek, ha valóban megemelné a kormány a bankok extraprofitadóját.
Murányi Ernő
2025.11.11, 16:34
Frissítve: 2025.11.11, 16:41

Kiadós eséssel kezdték a keddi napot az OTP részvényei, rögtön a startvonalnál 2,7 százalékkal, 31 930 forintra zuhant a legnagyobb hazai bankcsoport részvényárfolyama. A mínusz aztán a délelőtt folyamán tovább hízott, fél 11-kor már 3,1 százalékos bukóban, 31 800 forintnál járt a kurzus. A kereskedés utolsó órájára viszont az OTP kurzusa visszakapaszkodott, a mínusz már alig volt több 2 százaléknál. 

OTP SZÉP kártya Budapest,,Hungary,-,04.09.2024,-,Hands,With,Money,And,Otp széchenyi kártya nemzetgazdasági minisztérium, SZÉP kártya, cafeteria
Mennyit bukna az OTP a bankadóemeléssel? / Fotó: Shutterstock

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előző este jelentette be, hogy a kormány jövőre megemelné a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofitadóját. 

A Világgazdaság megkérdezte Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét az összefüggésről, illetve hogy milyen hatással lehet a bankadó az OTP részvényeire.

„A nemzetgazdasági miniszter javaslata alapján 2026-ban a bankokra vonatkozó adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része 8 százalékról 10 százalékra, míg a 20 milliárd forint feletti része 20 százalékról 30 százalékra emelkedne, illetve az állampapír-vásárlás leírhatósága 50 százalékról 30 százalékra csökkenne” – kezdte válaszát az elemző. 

Ennek eredőjeként, eltekintve a 20 milliárdot meg nem haladó adóalaptól, az extraprofitadó mértéke 2,1-szeresére emelkedne.

Ez az OTP esetében azt jelenti, hogy a jelenleg várt 56 milliárd forintról 112 milliárd forintra emelkedhet az extraprofitadó. Hozzátette:

Az egy részvényre vonatkozó értékelésünknél, feltételezve, hogy a jelenlegi adózási kondíciók határozatlan ideig fennmaradnak a jövőben, az adómódosítás 267 forintos árfolyamcsökkenést eredményezne, amely 0,8 százalékos csökkenésnek felelne meg.

Az Erste számításai szerint is az adóemelés 55-60 milliárd forintos tehernövekedést jelentene az OTP-nek, ami 

részvényenként nagyjából 200 forint lehet évente, azaz a csoportszintű profit 5 százalékát tenné ki.

Nagy Márton amúgy a tervezett lépést azzal indokolta, hogy részben ennek segítségével tudja a kormány jövőre 5 százalékon tartani a költségvetési hiányt, másfelől a megemelt bankadóból a vállalatok újabb adócsökkentési programját, illetve a rendkívül népszerű fix 3 százalékos kkv-hiteleket finanszíroznák. 

A miniszter szerint a  magyar bankok jövedelmezősége nagyon magas, a tőkearányos megtérülés 18-19 százalékos, a szektor adózás utáni eredménye idén 1500 milliárd forint fölött várható. 

Az OTP maga a napokban arról számolt be, hogy a harmadik negyedévben is folytatódott az elmúlt években látott menetelés: a csoport első kilenchavi adózás előtti nyeresége – az év elején egy összegben könyvelt, de teljes évre vonatkozó terhek időarányos figyelembevételével – az előző év azonos időszakához mérten 8 százalékkal, 1165 milliárd forintra emelkedett.

 

Nemzetközi összevetésben is kimagasló a magyar bankszektor tőkearányos megtérülése, s az EU-ban csak két ország tudott a magyarénál magasabbat felmutatni, Ciprus és Litvánia. 

 

 

