Ennyit bukna az OTP a bankadó megemelésével

Kiadós eséssel kezdték a keddi napot az OTP részvényei, rögtön a startvonalnál 2,7 százalékkal, 31 930 forintra zuhant a legnagyobb hazai bankcsoport részvényárfolyama. A mínusz aztán a délelőtt folyamán tovább hízott, fél 11-kor már 3,1 százalékos bukóban, 31 800 forintnál járt a kurzus. A kereskedés utolsó órájára viszont az OTP kurzusa visszakapaszkodott, a mínusz már alig volt több 2 százaléknál.

Mennyit bukna az OTP a bankadóemeléssel? / Fotó: Shutterstock

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előző este jelentette be, hogy a kormány jövőre megemelné a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofitadóját.

A Világgazdaság megkérdezte Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét az összefüggésről, illetve hogy milyen hatással lehet a bankadó az OTP részvényeire.

„A nemzetgazdasági miniszter javaslata alapján 2026-ban a bankokra vonatkozó adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része 8 százalékról 10 százalékra, míg a 20 milliárd forint feletti része 20 százalékról 30 százalékra emelkedne, illetve az állampapír-vásárlás leírhatósága 50 százalékról 30 százalékra csökkenne” – kezdte válaszát az elemző.

Ennek eredőjeként, eltekintve a 20 milliárdot meg nem haladó adóalaptól, az extraprofitadó mértéke 2,1-szeresére emelkedne.

Ez az OTP esetében azt jelenti, hogy a jelenleg várt 56 milliárd forintról 112 milliárd forintra emelkedhet az extraprofitadó. Hozzátette: