Ennyit bukna az OTP a bankadó megemelésével
Kiadós eséssel kezdték a keddi napot az OTP részvényei, rögtön a startvonalnál 2,7 százalékkal, 31 930 forintra zuhant a legnagyobb hazai bankcsoport részvényárfolyama. A mínusz aztán a délelőtt folyamán tovább hízott, fél 11-kor már 3,1 százalékos bukóban, 31 800 forintnál járt a kurzus. A kereskedés utolsó órájára viszont az OTP kurzusa visszakapaszkodott, a mínusz már alig volt több 2 százaléknál.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előző este jelentette be, hogy a kormány jövőre megemelné a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofitadóját.
A Világgazdaság megkérdezte Takács Andrást, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzőjét az összefüggésről, illetve hogy milyen hatással lehet a bankadó az OTP részvényeire.
„A nemzetgazdasági miniszter javaslata alapján 2026-ban a bankokra vonatkozó adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része 8 százalékról 10 százalékra, míg a 20 milliárd forint feletti része 20 százalékról 30 százalékra emelkedne, illetve az állampapír-vásárlás leírhatósága 50 százalékról 30 százalékra csökkenne” – kezdte válaszát az elemző.
Ennek eredőjeként, eltekintve a 20 milliárdot meg nem haladó adóalaptól, az extraprofitadó mértéke 2,1-szeresére emelkedne.
Ez az OTP esetében azt jelenti, hogy a jelenleg várt 56 milliárd forintról 112 milliárd forintra emelkedhet az extraprofitadó. Hozzátette:
Az egy részvényre vonatkozó értékelésünknél, feltételezve, hogy a jelenlegi adózási kondíciók határozatlan ideig fennmaradnak a jövőben, az adómódosítás 267 forintos árfolyamcsökkenést eredményezne, amely 0,8 százalékos csökkenésnek felelne meg.
Az Erste számításai szerint is az adóemelés 55-60 milliárd forintos tehernövekedést jelentene az OTP-nek, ami
részvényenként nagyjából 200 forint lehet évente, azaz a csoportszintű profit 5 százalékát tenné ki.
Nagy Márton amúgy a tervezett lépést azzal indokolta, hogy részben ennek segítségével tudja a kormány jövőre 5 százalékon tartani a költségvetési hiányt, másfelől a megemelt bankadóból a vállalatok újabb adócsökkentési programját, illetve a rendkívül népszerű fix 3 százalékos kkv-hiteleket finanszíroznák.
A miniszter szerint a magyar bankok jövedelmezősége nagyon magas, a tőkearányos megtérülés 18-19 százalékos, a szektor adózás utáni eredménye idén 1500 milliárd forint fölött várható.
Az OTP maga a napokban arról számolt be, hogy a harmadik negyedévben is folytatódott az elmúlt években látott menetelés: a csoport első kilenchavi adózás előtti nyeresége – az év elején egy összegben könyvelt, de teljes évre vonatkozó terhek időarányos figyelembevételével – az előző év azonos időszakához mérten 8 százalékkal, 1165 milliárd forintra emelkedett.
Nemzetközi összevetésben is kimagasló a magyar bankszektor tőkearányos megtérülése, s az EU-ban csak két ország tudott a magyarénál magasabbat felmutatni, Ciprus és Litvánia.