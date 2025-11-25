Deviza
Villámrajt a pesti tőzsdén, a Mol és a Richter is bekezdett – jó erőben a forint

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a Mol és a Richter rajtolt a legjobban kedden. A saját részvényeit diszkonttal a piacra öntő MBH Bank részvényei tovább esnek, a forint viszont lendületben.
K. T.
2025.11.25, 09:09
Frissítve: 2025.11.25, 09:54

Emelkedéssel indult a keddi kereskedés a pesti tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban, 107 864 ponton rajtolt, a hazai nagypapírok többségben ugyancsak felfelé vették az irányt.

pesti tőzsde, BUX, OTP, forint
Erősen kezdett kedden a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság
  • Az OTP árfolyama 0,3 százalékkal 33 160 forintra emelkedett, 
     
OTP részvény
09:48:06
Árfolyam: 33,230 HUF +160 / +0.48 %
Forgalom: 643,700,380 HUF
  • a Mol 0,7 százalékkal 2986 forintra erősödött, 
     
MOL részvény
09:44:12
Árfolyam: 2,970 HUF +6 / +0.2 %
Forgalom: 15,120,032 HUF
  • a Richter kurzusa szintén 0,7 százalékkal 9655 forintra drágult. 
RICHTER részvény
09:44:12
Árfolyam: 9,685 HUF +100 / +1.03 %
Forgalom: 34,037,980 HUF
  • A Magyar Telekom eközben 0,1 százalékkal 1764 forintra ereszkedett.
     
MTELEKOM részvény
09:47:55
Árfolyam: 1,750 HUF -16 / -0.91 %
Forgalom: 39,575,498 HUF
A saját részvényeit brutális, közel kétezer forintos diszkonttal a befektetők részére bocsátó MBH Bank részvényei 3,5 százalékos eséssel nyitottak a tegnapi, 20 százalékos esést követően. 

Ma délután a tengerentúlról érkeznek fontos gazdasági mutatók, a szeptemberi kiskereskedelmi forgalom és a termelői árakról szóló statisztikát is közzéteszik az Egyesült Államokban.

A forint teljes erőbedobással kezdte a napot, és számottevően erősödni tudott a főbb devizákkal szemben. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásra, ez 381,8 forintos árfolyamot jelent.

A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel 331,3 forintig került lejjebb.

A régiós devizákkal szemben kisebb erőt mutat a magyar pénz. A lengyel zloty 0,05 százalékkal, a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
382.1169 -0.04%
A forintot támogathatja, hogy a piaci várakozások alapján egyre nagyobb az esélye, hogy a Fed decemberben tovább csökkenti az amerikai alapkamatot, ez pedig a kamatkülönbözeten keresztül továbbra is vonzóvá teheti a hazai pénzt.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1357 cikk

 

 

