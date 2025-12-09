Állampapír, befektetési jegy és tőzsde – brutálisat nyertek befektetéseiken a háztartások

Az ősz eleji megingást követően októberben ismét emelkedő pályára állt a lakosság hazai értékpapírvagyona, sőt, minden eddiginél nagyobb portfólióval fordulhattak rá az év utolsó részére a lakossági befektetők gyarapodó állampapírjaiknak, befektetési jegyeiknek és tőzsdei részvényeiknek köszönhetően.

Az állampapír a legnépszerűbb, de a pesti tőzsde szállította a legnagyobb hozamokat / Fotó: MMD Creative / shutterstock

A háztartások magyar kibocsátású eszközökben, azaz magyar állampapírban, banki és vállalati kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén jegyzett cégek részvényeiben meglévő értékpapírjainak értéke 2,5 százalékkal hízott októberben, ezzel pedig elérte a 29 709 milliárd forintot. Utóbbi új történelmi csúcsot jelent a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett legfrissebb összesítése alapján.

Az ősz közepi, bő 737 milliárd forintos gyarapodáshoz a mostoha szeptemberi hozamokat követő piaci felpattanás mellett a megtakarítási kedv új lendületvétele is kellett. Az árfolyamváltozások közel 300 milliárd forinttal támogatták a kisbefektetők vagyonépítését, a háztartások maguk pedig 438 milliárd forintot kötöttek le különböző hazai eszközökben. Ennél nagyobb összeget legutóbb bő két éve, 2023 júniusában fektettek be a háztartások.

Az állampapír újra népszerű, a befektetési alapok zsákszámra szállították a hozamokat

A pénzügyi vagyonelemek legnagyobb részét alkotó magyar állampapírból 299 milliárd forintnyit táraztak be októberben, az előző havai közel 330 milliárd forintos visszaváltást követően. Ezen belül az egy évnél hosszabb lejáratú forintos államkötvényekből 349 milliárd forinttal növelték kitettségüket, miközben a rövidebb lejáratú papírjaikból 44 milliárd forintnyit adtak el. A devizában jegyzett állampapírokból további hatmilliárd forintnyi lakossági megtakarítás távozott.

Az átértékelődéssel együtt, mindezek hatására bő 2 százalékkal 13 270 milliárd forintra gyarapodott a lakosság kezében lévő állampapírvagyon.

Egyéb kötvényekből mintegy 28 milliárd forintot vásároltak, a hitelintézeti és vállalati kibocsátású kötvényportfóliójuk ezzel 3,5 százalékkal gyarapodott.

Az állampapírok első számú versenytárásának számító befektetési alapok értékesítése ezúttal alulmúlta előbbiekét. Az alapkezelőkhöz így is tekintélyes összeg, 135 milliárd forintnyi friss ügyfélpénz érkezett a második őszi hónapban. A portfóliómenedzserek tevékenységének és a piaci széljárásnak köszönhetően a befektetési jegyek értéke 94 milliárd forinttal emelkedett, a szektor háztartási kézben lévő vagyona így 1,8 százalékkal 12 977 milliárd forintra nőtt.