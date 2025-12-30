Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
OTP
BUX

Vérszegény emelkedéssel zárta az évet a BUX, de az éves teljesítménye briliáns volt

A blue chipek többsége lefelé vette az irányt kedden. A BUX vezető részvényei közül csak az OTP árfolyama emelkedett.
Murányi Ernő
2025.12.30, 17:25
Frissítve: 2025.12.30, 17:48

Szerényen erősödött a BUX kedden, az év utolsó kereskedési napján, a 2025-ös záróértékét 0,07 százalékkal, 111 032 pontra növelve. A blue chipek közül egyedül az OTP drágult. A tőzsdei forgalom meghaladta a 11,6 milliárd forintot. Az előző évet 79 327 ponton zárta a BÉT legfontosabb tőzsdemutatója, azaz az éves erősödése 40 százalék volt.

20251105_bet_005_VZ BUX
Vérszegény emelkedéssel zárta az évet a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság
BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A pesti börze meghatározó részvényei közül az OTP 35 100 forinton búcsúzott a parkettől, ami 0,3 százalékos emelkedés.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa közel fél százalékkal, 2940 forintra gyengült.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa 0,2 százalékkal, 9865 forintra süllyedt.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,3 százalékkal, 1792 forintra csökkent.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint viszont szárnyra kapott. Az euró a tőzsdei kicsengetés magasságában 385,6 forint, míg a dollár 328,1 forint körül járt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

