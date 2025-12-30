Vérszegény emelkedéssel zárta az évet a BUX, de az éves teljesítménye briliáns volt
Szerényen erősödött a BUX kedden, az év utolsó kereskedési napján, a 2025-ös záróértékét 0,07 százalékkal, 111 032 pontra növelve. A blue chipek közül egyedül az OTP drágult. A tőzsdei forgalom meghaladta a 11,6 milliárd forintot. Az előző évet 79 327 ponton zárta a BÉT legfontosabb tőzsdemutatója, azaz az éves erősödése 40 százalék volt.
A pesti börze meghatározó részvényei közül az OTP 35 100 forinton búcsúzott a parkettől, ami 0,3 százalékos emelkedés.
A Mol kurzusa közel fél százalékkal, 2940 forintra gyengült.
A Richter kurzusa 0,2 százalékkal, 9865 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,3 százalékkal, 1792 forintra csökkent.
A forint viszont szárnyra kapott. Az euró a tőzsdei kicsengetés magasságában 385,6 forint, míg a dollár 328,1 forint körül járt.