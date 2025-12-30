Vérszegény emelkedéssel zárta az évet a BUX, de az éves teljesítménye briliáns volt

Szerényen erősödött a BUX kedden, az év utolsó kereskedési napján, a 2025-ös záróértékét 0,07 százalékkal, 111 032 pontra növelve. A blue chipek közül egyedül az OTP drágult. A tőzsdei forgalom meghaladta a 11,6 milliárd forintot. Az előző évet 79 327 ponton zárta a BÉT legfontosabb tőzsdemutatója, azaz az éves erősödése 40 százalék volt.

Vérszegény emelkedéssel zárta az évet a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság