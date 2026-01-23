A neten rendeltünk a kínai óriástól, most a mesterséges intelligenciára is ráugranak – óriási a lelkesedés
Az Alibaba mesterségesintelligencia- (MI-) alkalmazások kiszolgálásához szükséges csipek fejlesztésében és gyártásában is előbbre akar lépni, ennek egyik lépéseként tőzsdére vinné az ezzel foglalkozó, 2018-an alapított érdekeltségét, a T-Headet. A hírt lelkesen, 5 százalékos erősödéssel nyugtázta az Alibaba New York-i tőzsdén jegyzett árfolyama a nyitás előtti elektronikus kereskedésben.
A Bloomberg értesülései szerint már folyik az ügylet előkészítése, a helyszínről, az értékeltségről és a befektetőktől bevonni kívánt összeg nagyságáról egyelőre nincs hír. Alighanem a kínai technológiai cégek egyik paradicsomának számító hongkongi tőzsde lesz a nyerő, de a zömmel kínai tech startupok papírjainak otthont adó sanghaji STAR Market esélyei sem rosszak.
Peking ugyanis nem venné jó néven, ha a high-tech vállalat szorosabbra fűzné kapcsolatait az Egyesült Államokkal, főként a két ország között IT-fronton mutatkozó súlyos konfliktusok ismeretében. Kína számára kulcskérdés a hazai félvezetőipar fejlesztése, az amerikai vállalatoktól, így a csúcskategóriás MI-csipeket gyártó Nvidiától való függés mérséklése és felszámolása.
Az Alibaba-leány értékét egyelőre homály fedi
Első lépésként az Alibaba azt tervezi, hogy átstrukturálja a részben az alkalmazottak tulajdonában lévő T-Headet, ezután foglalkozik közvetlenül a tőzsdei bevezetés (IPO) kérdésével.
A csipfejlesztés és -gyártás rendkívül tőkeigényes iparág, ezért az értékeltségnek tükröznie kell a T-Headben rejlő potenciált. E téren egyelőre kevés fogódzót találnak a szakértők, akik a kínai tőzsdéken szereplő félvezetőgyártók legértékesebbikét, a Cambricon Technologiest állítják példaként a T-Head elé.
E céget 2020 nyarán vezették be a sanghaji tőzsdére, azóta értéke közel négy és félszeresével, 80 milliárd dollárra nőtt. Iránymutató lehet a Moore Threads csipgyártó tavaly decemberi eleji debütálása is a sanghaji STAR Market börzén, ahonnan 1,1 milliárd dollárt vontak be. Az egykori Nvidia China igazgató, Csang Csien-csung által alapított cég ma már 42 milliárd dollárt ér. A
befektetői érdeklődés mindenesetre erős, az MI-boomon mindenki keresni szeretne.
Az Alibaba főképp, számára a saját igényeinek megfelelő csipellátás biztosítása kulcsfontosságú abban, hogy az MI-alkalmazásokat futtató adatközpontjai versenyképes szolgáltatást tudjanak nyújtani az ügyfeleinek, s felzárkózhassanak a piacvezető Amazon Web Serviceshez (AWS).
Az Alibaba nem titkolt célja, hogy a mesterségesintelligencia-vállalatok elitjébe tartozzon, s erre nem is sajnálja a pénzt. Eddie Wu vezérigazgató több mint 53 milliárd dollárt ígért infrastruktúra- és mesterségesintelligencia-fejlesztésekre, s szerinte ez a belépő összeg a jövőben csak emelkedhet. Az MI-t az Alibaba integrálni kívánja
- a Youku Tudou néven futó Netflix-szerű streamingszolgáltatásába
- és a Taobao Shangou nevű ételkiszállító szolgáltatásába.
Az Alibaba novemberben megújította Qwen nevű mobilalkalmazását, melyet sokoldalú személyi asszisztenssé kíván fejleszteni, fokozatosan ebben integrálva az egyes szolgáltatásait. Az idén Taobao online vásárlással, az Alipay fizetési rendszerrel, valamint az utazási szolgáltatást kínáló Fliggyvel kapcsolta össze a Qwent, s a sor folytatását ígérik.
Az egykor Jack Ma alapító nevével fémjelzett Alibaba erőfeszítéseit díjazzák is a befektetők, az e-kereskedelmi és internetes szolgáltató óriás részvényárfolyama egy év leforgása alatt megduplázódott.
Magasra tette a lécet az Alibaba az órán belüli házhoz szállítással, de bejönnek a számításai
Megfeleződött az ázsiai kontinens legnagyobb e-kereskedőjének profitja, a befektetők mégsem aggódnak túlzottan. Az Alibaba a mesterséges intelligenciába ölt dollár tízmilliárdok révén piacvezető lett az új sikerműfajban, az egy órán belüli házhoz szállítás területén, miközben más fontos fejlesztéseket elhanyagolt, ideiglenesen megnyitva a terepet a konkurensek, így a „tiktokos” ByteDance előtt.