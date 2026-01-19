Nem lanyhul a kereslet, továbbra is megőrülnek ezért a befektetésért a magyarok

Továbbra is népszerűek a lakossági állampapírok a magyar megtakarítók körében – derül ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által hétfőn közzétett értékesítési adatokból.

Van választék állampapírokból, de a befektetők körében egyértelmű, melyik a legnépszerűbb / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezek az állampapírok voltak a legnépszerűbbek

A megtakarítók körében továbbra is az éves futamidejű, évi 7 százalékos kamatot fizető FixMÁP bizonyult a legnépszerűbbnek, amelyből az idei év harmadik hetében 38,32 milliárd forintért vásároltak a magyarok. Népszerűnek bizonyult az ugyancsak 5 éves, ám folyamatosan 6,5 százalékos kamattól 7,5 százalékig növekvő hozamot kínáló MÁP Plusz is, amelyből 15,79 milliárd forint értékben vettek.

Az 1 vagy 2 éves 5,5 és 6 százalékos, lépcsős kamatozású Kincstári Takarékjegy szintén kedvelt megtakarítási formának bizonyult, ezekből a papírokból 14,42 milliárd forint kelt el a postákon.

A változó kamatozású BMÁP már kevésbé népszerű, mindössze 2,24 milliárd forintért vettek ebből a magyarok, míg az elmúlt évek sztárpapírja, a PMÁP iránti kereslet szinte teljesen megszűnt, ami nem is csoda, hiszen az inflációkövető, jelenleg 10 éves futamidejű állampapírok hozama a kezdeti 6 százalék után sem lesz magas, hiszen az infláció tavaly is alacsony maradt. A PMÁP-ból csak 0,28 milliárd forint értékben kelt el, aminél a nyomdai MÁP Pluszból is több, 0,42 milliárd forint kelt el.

Összességében tehát közel 71,5 milliárd forintot takarítottak meg állampapír segítségével a magyarok az idei év harmadik hetében, ami lassulást jelent a második hetet jellemző, 90 milliárd forintot is meghaladó forgalomhoz képest, ahogy az első heti 81,2 milliárd forintot sem éri el.