Tovább drágul a Mol, a nemzetközi piacokon kilőttek a nemesfémek

Hétfő reggel – az elmúlt napokban ismét erősödő geopolitikai feszültségek közepette – szabályosan kilőtt a nemesfémek jegyzése. Az ezüst 4,6 százalékkal, új történelmi csúcsra erősödött, elérve az unciánkénti 107 dollárt, miután pénteken a gazdaságtörténet során először lépte át a 100 dolláros álomhatárt.

A BUX ott folytatja, ahol pénteken abbahagyta / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Eközben az arany unciája szintén soha nem látott rekordszintre, 5100 dollár fölé drágult, az árfolyam 2,5 százalékkal emelkedett.

Az ázsiai részvénypiacok viszont többnyire mínuszban zártak, míg a meghatározó európai tőzsdeindexek nem mozdultak el pénteki záróértékükről a nyitás előtti kereskedésben.

Bár Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a közelmúltban bejelentette a Grönland jövőjéről szóló keretmegállapodás létrejöttét, miután találkozott Mark Rutte NATO-főtitkárral, Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen azonban közölte, hogy Rutte nem jogosult országa és Grönland nevében tárgyalni.

Némileg megnyugtatta ugyanakkor a befektetőket, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök vasárnap kijelentette: Kanadának „nem áll szándékában"” szabadkereskedelmi megállapodást kötni Kínával. Korábban Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy egy ilyen megállapodás esetén 100 százalékos vámot vetne ki Ottawára.

A BUX gyakorlatilag pénteki záróértékén kezdte a hetet, 125 037 pontnál indult a kereskedés, ami mindössze 0,02 százalékos csökkenés.