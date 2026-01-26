Deviza
BUX125 713,76 +0,52% MTELEKOM1 936 +0,1% MOL3 846 +1,98% OTP39 390 +0,36% RICHTER10 360 -0,58% OPUS550 0% ANY7 840 -0,26% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 0% BUMIX10 374,82 +0,19% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 644,63 +0,65%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tovább drágul a Mol, a nemzetközi piacokon kilőttek a nemesfémek

A blue chipek vegyesen nyitottak hétfőn, a Mol állt az élre. A BUX ott folytatja, ahol pénteken abbahagyta.
Murányi Ernő
2026.01.26, 09:13
Frissítve: 2026.01.26, 09:57

Hétfő reggel – az elmúlt napokban ismét erősödő geopolitikai feszültségek közepette – szabályosan kilőtt a nemesfémek jegyzése. Az ezüst 4,6 százalékkal, új történelmi csúcsra erősödött, elérve az unciánkénti 107 dollárt, miután pénteken a gazdaságtörténet során először lépte át a 100 dolláros álomhatárt.

20251105_bet_021_VZ bux
A BUX ott folytatja, ahol pénteken abbahagyta / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Eközben az arany unciája szintén soha nem látott rekordszintre, 5100 dollár fölé drágult, az árfolyam 2,5 százalékkal emelkedett.   

Az ázsiai részvénypiacok viszont többnyire mínuszban zártak, míg a meghatározó európai tőzsdeindexek nem mozdultak el pénteki záróértékükről a nyitás előtti kereskedésben.

Bár Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a közelmúltban bejelentette a Grönland jövőjéről szóló keretmegállapodás létrejöttét, miután találkozott Mark Rutte NATO-főtitkárral, Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen azonban közölte, hogy Rutte nem jogosult országa és Grönland nevében tárgyalni.

Némileg megnyugtatta ugyanakkor a befektetőket, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök vasárnap kijelentette: Kanadának „nem áll szándékában"” szabadkereskedelmi megállapodást kötni Kínával. Korábban Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy egy ilyen megállapodás esetén 100 százalékos vámot vetne ki Ottawára.

A BUX gyakorlatilag pénteki záróértékén kezdte a hetet, 125 037 pontnál indult a kereskedés, ami mindössze 0,02 százalékos csökkenés.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP nyitóárfolyama 0,2 százalékkal, 39 180 forintra süllyedt.

 OTP részvény
OTP részvény10:23:14
Árfolyam: 39 390 HUF +140 / +0,36 %
Forgalom: 1 308 029 130 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 0,4 százalékkal, 3784 forintra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény10:24:16
Árfolyam: 3 846 HUF +76 / +1,98 %
Forgalom: 1 019 290 816 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 0,3 százalékkal, 10 390 forintra gyengült. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:23:42
Árfolyam: 10 360 HUF -60 / -0,58 %
Forgalom: 536 600 720 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényeire pedig 0,3 százalékkal pénteki záróáruk fölött, 1940 forinton kötötték az első ügyletet.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:23:54
Árfolyam: 1 936 HUF +2 / +0,1 %
Forgalom: 205 182 692 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A forint nagyot ment a dollárral, illetve mérsékelten erősödött az euróval szemben. Az euró reggel 9 magasságában 382,12 forinton, míg a zöldhasú 322,63 forinton állt a bankközi devizapiacon.

 

