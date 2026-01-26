Tovább drágul a Mol, a nemzetközi piacokon kilőttek a nemesfémek
Hétfő reggel – az elmúlt napokban ismét erősödő geopolitikai feszültségek közepette – szabályosan kilőtt a nemesfémek jegyzése. Az ezüst 4,6 százalékkal, új történelmi csúcsra erősödött, elérve az unciánkénti 107 dollárt, miután pénteken a gazdaságtörténet során először lépte át a 100 dolláros álomhatárt.
Eközben az arany unciája szintén soha nem látott rekordszintre, 5100 dollár fölé drágult, az árfolyam 2,5 százalékkal emelkedett.
Az ázsiai részvénypiacok viszont többnyire mínuszban zártak, míg a meghatározó európai tőzsdeindexek nem mozdultak el pénteki záróértékükről a nyitás előtti kereskedésben.
Bár Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a közelmúltban bejelentette a Grönland jövőjéről szóló keretmegállapodás létrejöttét, miután találkozott Mark Rutte NATO-főtitkárral, Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen azonban közölte, hogy Rutte nem jogosult országa és Grönland nevében tárgyalni.
Némileg megnyugtatta ugyanakkor a befektetőket, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök vasárnap kijelentette: Kanadának „nem áll szándékában"” szabadkereskedelmi megállapodást kötni Kínával. Korábban Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy egy ilyen megállapodás esetén 100 százalékos vámot vetne ki Ottawára.
A BUX gyakorlatilag pénteki záróértékén kezdte a hetet, 125 037 pontnál indult a kereskedés, ami mindössze 0,02 százalékos csökkenés.
Az OTP nyitóárfolyama 0,2 százalékkal, 39 180 forintra süllyedt.
A Mol kurzusa viszont 0,4 százalékkal, 3784 forintra nőtt.
A Richter 0,3 százalékkal, 10 390 forintra gyengült.
A Magyar Telekom részvényeire pedig 0,3 százalékkal pénteki záróáruk fölött, 1940 forinton kötötték az első ügyletet.
A forint nagyot ment a dollárral, illetve mérsékelten erősödött az euróval szemben. Az euró reggel 9 magasságában 382,12 forinton, míg a zöldhasú 322,63 forinton állt a bankközi devizapiacon.