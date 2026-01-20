Deviza
Magyar Telekom
MOL
OTP
Richter

Elolvadt a lendület a parketten: az OTP és a Richter húzta le a BUX-ot, a Mol viszont mentette a napot

Elfogyott a lendület a pesti parketten: a BUX lefelé csorgott, miközben az OTP és a Richter fékezett, a Mol viszont ismét mentőövként működött.
Ballagó Dániel
2026.01.20, 17:25

A múlt heti csúcsok után kissé elfogyott a szufla a pesti parketten: a BUX Index 121 247,88 ponton zárt, ami 0,71 százalékos esést jelent. A befektetők aktivitása ugyanakkor nem tűnt el teljesen, a napi forgalom 34,7 milliárd forintot tett ki, ami továbbra is élénk kereskedésre utal.

Budapest,,Hungary,-,July,8,,2024:,Mol,Logo,On,An, BUX
OTP és Richter húzta le, a Mol mentette a BUX-ot / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A hangulat összességében óvatos volt, a piac inkább lefelé csorgott, miközben a befektetők egy része kivárt, mások szelektíven vásároltak – főként az energiaszektorban.

Bank és gyógyszer fékezett, az energia húzott

A blue chipek mozgása széthúzta a BUX-ot. A legnagyobb súlyú részvények közül az OTP 1,2 százalékkal gyengült, és 37 870 forinton zárta a napot, ami érezhetően rányomta a bélyegét az index teljesítményére.

A Richter még ennél is nagyobb esést szenvedett el, 2,38 százalékot veszítve értékéből, így a részvény 10 250 forintig csúszott vissza. A gyógyszerpapír mozgása jól illeszkedik a nemzetközi szektortrendhez, ahol az utóbbi napokban inkább az eladók diktálták a tempót.

Ezzel szemben a Mol ismét stabil támaszt adott a piacnak: az olajcég részvénye 1,3 százalékot erősödött, és 3 592 forinton zárt. Az energiaszektor iránti érdeklődés továbbra is kitart, részben a geopolitikai kockázatok, részben a hosszabb távú nyersanyag-kilátások miatt.

A Magyar Telekom is a nyertesek közé tartozott: a papír 0,94 százalékos pluszban, 1 928 forinton fejezte be a kereskedést, ami a defenzívebb befektetések iránti igényt tükrözi.

Védelem, fegyverek, IPO – új sztorik keringenek a piacon

A háttérben egyre több befektető figyeli a védelmi ipar felértékelődését, miután körvonalazódik a Czechoslovak Group (CSG) tőzsdei bevezetése. A cseh hadiipari óriás IPO-ja az egyik legnagyobb európai kibocsátás lehet a szektorban, és már most élénk találgatásokat indított el a régiós részvények – köztük a 4iG-hez köthető ipari együttműködések – kapcsán. A fegyvergyártás és a biztonságpolitika ma már nemcsak geopolitikai, hanem tőkepiaci sztori is.

Arany, réz és feltörekvő piacok a radar alatt

Közben a hosszabb távon gondolkodó befektetők számára iránytűként szolgálhat az OTP elemzőinek 2026-os befektetési kitekintése. A szakértők szerint a következő időszakban az arany és a réz, valamint egyes feltörekvő piacok – például India – kerülhetnek reflektorfénybe, miközben a részvénypiacokon nőhet a szektorok közötti különbség. A hazai blue chipek fundamentumai továbbra is stabilak, de a mozgások egyre inkább globális trendekhez kötődnek.

A mai kereskedés inkább a korrekcióról szólt, mint a pánikról: a bank- és gyógyszerpapírok gyengélkedtek, az energia és a telekom viszont kapaszkodott. A befektetők figyelme egyre inkább a nagyobb történetek felé fordul – legyen szó IPO-król, nyersanyagokról vagy a globális tőkepiaci átrendeződésről.

