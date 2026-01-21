BINX Early Bird: meghosszabbították a banki költségek befagyasztását

Január végéig meghosszabbította Early Bird akcióját a BinX: a magyar neobank így továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozók 2024-es díjak mellett bankoljanak az év végéig – írja a BiztosDöntés. A kedvezményes csomag igénylésének új határideje 2026. január 29., amellyel a pénzintézet azoknak kínál alternatívát, akik szeretnék elkerülni az év eleji banki díjemeléseket.

Infláció és tranzakciós illeték nyomása alatt a cégek

A bankszektorban az év eleje hagyományosan a kondíciós listák módosításáról szól. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a 2025-ös éves infláció 4,4 százalék volt, amelynek mértékével a pénzintézetek jogosultak emelni díjaikat. A vállalkozásoknak emellett továbbra is számolniuk kell a 0,45 százalékos állami tranzakciós illetékkel, amely tranzakciónként legfeljebb húszezer forintot tesz ki.

Fix díjas utalás, díjmentes számlavezetés

A BinX ismét elérhetővé tette a 2024-ben bevezetett Early Bird vállalkozói számlacsomagot.

A konstrukció egyik fő eleme, hogy feltétel nélkül díjmentes számlavezetést biztosít, miközben a belföldi forintátutalásokért – az összegtől függetlenül – egységesen 199 forintos díjat számít fel bármely hazai bank irányába.

A kedvezmény fenntartásához a csatlakozó vállalkozóknak – akár új ügyfelekről, akár meglévő számlatulajdonosokról van szó – a meghosszabbított határidőig legalább két új vállalkozót kell meghívniuk a rendszerbe.

Közösségi alapú modell

A konstrukció egy kölcsönös előnyökre épülő modell szerint működik.

Az ajánlással csatlakozó vállalkozások automatikusan megkapják az Early Bird státuszt, számukra nem szükséges további ügyfelek bevonása a kedvezmény megtartásához. Az ajánlók két sikeres meghívással biztosíthatják maguknak a fix, 199 forintos utalási díjat az év végéig.

Mivel a BinX-en belüli, ügyfelek közötti utalások teljesen díjmentesek, a rendszer logikája szerint minél több partner csatlakozik, annál nagyobb arányban csökkennek a vállalkozások tranzakciós költségei.

Mi történik, ha nincs ajánlás?

Azok számára is kínál megoldást a szolgáltató, akik nem tudják vagy nem kívánják teljesíteni az ügyfélszerzési feltételt.

Ebben az esetben 2026. február 1-jétől a számla százalékos alapú díjazásra vált. A választott csomagtól függően az átutalások költsége az utalt összeg 0,15–0,25 százaléka lesz, minimumdíj nélkül. Ez a díjszint továbbra is az állami tranzakciós illeték mértéke alatt marad.

Így lehet belépni az Early Bird körbe

A vállalkozók a rendszerben egyedi ajánlói linket hozhatnak létre, amellyel partnereiket hívhatják meg.

Akik még nem rendelkeznek ilyen linkkel, külön regisztrációs felületen keresztül csatlakozhatnak az Early Bird csomaghoz.

A közösségi ajánlásokat egy zárt Facebook-csoport is segíti, ahol a felhasználók közvetlenül megoszthatják meghívóikat.

A BinX tájékoztatása szerint a sikeres számlanyitásokról a rendszer folyamatos visszajelzést küld e-mailben és sms-ben, így a határidő lejártáig minden érintett pontosan nyomon követheti, hogy rögzítette-e kedvezményes díjait.