A vállalkozások számára az év eleje rendszerint együtt jár a banki díjak és költségek újragondolásával. Ebben a környezetben került ismét fókuszba a BINX Early Bird csomagja, amelyről egyre több cégvezető beszél az elmúlt hetekben. A pénzintézet konstrukciója a jelenlegi piaci folyamatokra reagál, miközben közösségi alapú megoldással próbálja megszólítani a vállalkozókat. Mutatjuk, miről szól a kezdeményezés, és miért keltett ekkora figyelmet.
Ballagó Dániel
2026.01.21, 10:16
Frissítve: 2026.01.21, 12:09

Január végéig meghosszabbította Early Bird akcióját a BinX: a magyar neobank így továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozók 2024-es díjak mellett bankoljanak az év végéig – írja a BiztosDöntés. A kedvezményes csomag igénylésének új határideje 2026. január 29., amellyel a pénzintézet azoknak kínál alternatívát, akik szeretnék elkerülni az év eleji banki díjemeléseket.

vállalkozói,Auditor,And,Accounting,Team,Working,In,The,Office,Analyze,Financial
BINX Early Bird: meghosszabbították a banki költségek befagyasztását / Fotó: Mr. Ashi. Sae Yang / Shutterstock

Infláció és tranzakciós illeték nyomása alatt a cégek

A bankszektorban az év eleje hagyományosan a kondíciós listák módosításáról szól. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a 2025-ös éves infláció 4,4 százalék volt, amelynek mértékével a pénzintézetek jogosultak emelni díjaikat. A vállalkozásoknak emellett továbbra is számolniuk kell a 0,45 százalékos állami tranzakciós illetékkel, amely tranzakciónként legfeljebb húszezer forintot tesz ki.

Fix díjas utalás, díjmentes számlavezetés

A BinX ismét elérhetővé tette a 2024-ben bevezetett Early Bird vállalkozói számlacsomagot.

A konstrukció egyik fő eleme, hogy feltétel nélkül díjmentes számlavezetést biztosít, miközben a belföldi forintátutalásokért – az összegtől függetlenül – egységesen 199 forintos díjat számít fel bármely hazai bank irányába.

A kedvezmény fenntartásához a csatlakozó vállalkozóknak – akár új ügyfelekről, akár meglévő számlatulajdonosokról van szó – a meghosszabbított határidőig legalább két új vállalkozót kell meghívniuk a rendszerbe.

Közösségi alapú modell

A konstrukció egy kölcsönös előnyökre épülő modell szerint működik.

Az ajánlással csatlakozó vállalkozások automatikusan megkapják az Early Bird státuszt, számukra nem szükséges további ügyfelek bevonása a kedvezmény megtartásához. Az ajánlók két sikeres meghívással biztosíthatják maguknak a fix, 199 forintos utalási díjat az év végéig.

Mivel a BinX-en belüli, ügyfelek közötti utalások teljesen díjmentesek, a rendszer logikája szerint minél több partner csatlakozik, annál nagyobb arányban csökkennek a vállalkozások tranzakciós költségei.

Mi történik, ha nincs ajánlás?

Azok számára is kínál megoldást a szolgáltató, akik nem tudják vagy nem kívánják teljesíteni az ügyfélszerzési feltételt.

Ebben az esetben 2026. február 1-jétől a számla százalékos alapú díjazásra vált. A választott csomagtól függően az átutalások költsége az utalt összeg 0,15–0,25 százaléka lesz, minimumdíj nélkül. Ez a díjszint továbbra is az állami tranzakciós illeték mértéke alatt marad.

Így lehet belépni az Early Bird körbe

  • A vállalkozók a rendszerben egyedi ajánlói linket hozhatnak létre, amellyel partnereiket hívhatják meg.
  • Akik még nem rendelkeznek ilyen linkkel, külön regisztrációs felületen keresztül csatlakozhatnak az Early Bird csomaghoz.
  • A közösségi ajánlásokat egy zárt Facebook-csoport is segíti, ahol a felhasználók közvetlenül megoszthatják meghívóikat.

A BinX tájékoztatása szerint a sikeres számlanyitásokról a rendszer folyamatos visszajelzést küld e-mailben és sms-ben, így a határidő lejártáig minden érintett pontosan nyomon követheti, hogy rögzítette-e kedvezményes díjait.

