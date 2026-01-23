Szórja a pénzt részvényeseinek az Ericsson, ki is lőtt az árfolyam

A távközlési berendezéseket gyártó svéd Ericsson 15 milliárd svéd koronás (541 milliárd forint) részvény-visszavásárlási programot indít – jelentette be a cég péntek reggel, negyedik negyedéves számai közzétételével egyidejűleg.

Kilőttek az Ericsson részvényei

A vállalat részvényei a hírre több mint 11 százalékkal lőttek ki Stockholmban a tőzsdenyitás után, ezzel az európai Stoxx 600 index kosarát alkotó vállalatok között is az élre állva.

Délelőtt egy kissé visszakozott a papír, tíz óra körül 93 svéd korona közelében mozgolódott, ami 8,3 százalékos plusz a csütörtöki záróértékéhez mérten.

A negyedik negyedévben egyébként tisztítva az Ericsson üzemi eredménye elérte a 12,26 milliárd koronát, ami messze meghaladta az elemzők 10,09 milliárd koronás előrejelzését.

Az Ericsson, amely a Nokia mellett a hálózati berendezések egyetlen nyugat-európai beszállítója, gyorsan alkalmazkodott az amerikai importvámokhoz tavaly, és mélyreható szerkezetátalakítási programmal ellensúlyozza a visszaeső 5G-beruházásokat.

Éppen a hónap elején jelentették be, hogy 1600 munkahelyet szüntetnek meg Svédországban a hatékonyság növelése érdekében.

A részvény-visszavásárlás, amire amúgy első ízben kerül sor a cég történetében, várhatóan az első negyedéves jelentés közzététele után kezdődik, és 2027-ig tart.

Megemelték az osztalékot is

Az Ericsson megemelte éves osztalékfizetését is, részvényenként 2,85 koronáról 3 koronára, bár az elemzők nagyobb osztalékot vártak.

Mindezt az Ericsson pénzügyi helyzetének jelentős javulása teszi lehetővé, mivel a vállalat nagyban profitált a végrehajtott költségcsökkentési programjából, másrészt amerikai leányának, az Iconectivnek az eladásából is tetemes összeg folyt be.

A csoport nettó árbevétele a negyedik negyedévben 5 százalékkal, 69,3 milliárd koronára csökkent, viszont meghaladja az elemzők 66,6 milliárd koronás becslését. Ráadásul az árfolyam- és portfólióhatásokkal kiigazítva már 6 százalékos növekedésről van szó.

Az európai, közel-keleti és afrikai piacon nőtt a forgalom, Észak-Amerikában pedig az új vámtarifák dacára stabil maradt.

A nettó nyereség mindennek eredményeként 76 százalékkal, 8,6 milliárd koronára nőtt.