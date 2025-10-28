Mi lenne az értelme egy egységes európai tőzsdének, és miért nem lesz soha ilyen?

Friedrich Merz német kancellár a közelmúltban egy egységes európai tőzsde létrehozását sürgette, amely közös platformot biztosítana a részvénykereskedelemhez a kontinens egészén.

A medve és a bika a frankfurti börze épülete előtt – álom maradhat az egységes európai tőzsde / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az Európai Unió széttagolt tőkepiaci rendszere régóta a növekedés és az innováció akadályának számít a 27 tagú blokkban. Részben ez áll annak a hátterében, hogy a portfóliótőke-beáramlás jócskán elmarad az amerikai vagy akár a kínai piacokon mért szinttől. A régióban jelenleg tucatnyi elsődleges tőzsde működik, az állami résztulajdonú varsói börzétől a spanyol BME-ig, amelyet a svájci SIX Group birtokol.

A korábbi próbálkozások, hogy közelebb hozzák egymáshoz az EU tőkepiacait, kevés eredményt hoztak. Bár Merz felhívása egy „európai tőzsde” létrehozására eddig talán a legerősebb támogatói hang, az elképzelés megvalósítása komoly politikai és technikai akadályokba ütközhet.

Miért lenne jó egy egységes európai tőzsde?

Európa nehezen tudja felvenni a versenyt az Egyesült Államokkal és Ázsiával a leggyorsabban növekvő iparágakban, főleg a technológiai szektorban. A kontinens eddig nem tudott saját bajnokokat kinevelni az olyan stratégiai területeken, mint a mesterséges intelligencia vagy akár a bankszektor.

A probléma egyik gyökere, hogy az európai vállalatok – különösen a technológiai szektorban – nehezebben jutnak tőkéhez, mint nemzetközi versenytársaik. Merz októberben a német parlamentben elmondta:

A régió vállalatainak elég tágas és mély európai tőkepiacra van szükségük, hogy jobban és gyorsabban tudják finanszírozni magukat.

Az utóbbi években több nagynevű európai vállalat döntött úgy, hogy az Egyesült Államokban lép tőzsdére. Ilyen például a svéd Klarna Group, a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás úttörője, amely szeptemberben debütált a New York-i tőzsdén.

A cégeket vonzza az amerikai piac nagyobb likviditása és magasabb részvényértékelése, ami több kutatásra és növekedésre fordítható tőkét jelent. 2025 októberének végén

az S&P 500 részvényei a következő 12 hónapra vetített nyereségük majdnem 23-szorosán forogtak, míg

a Stoxx Europe 600 esetében ez körülbelül 15-szörös volt.

Vagyis

az amerikai részvénypiacon megjelentő cégek részvényei több mint 50 százalékos prémiummal forognak.

Egy közös európai tőzsde létrehozása segíthetne lassítani a vállalatok elszivárgását az USA-ba, mivel egy nagyobb, egységes börze mélyebb befektetői bázist kínálna, mint a jelenlegi, alacsony likviditású európai piacok. Emellett versenyt is jelenthetne a London Stock Exchange számára, amely jelenleg a legnagyobb piaci kapitalizációjú európai kereskedési platform.