Támadást indított a forint, az eurót és a dollárt is meglepve
A szerda délelőtti gyengülést követően elkezdte ledolgozni hátrányát a főbb devizákkal szemben a forint, miközben a piacok fontosabb adatközlés híján a Davosban zajló Világgazdasági Fórumról érkező hírekre figyelnek, ahol ma Donald Trump amerikai elnök is felszólal, akinek meghívására Orbán Viktor magyar kormányfő is Svájcba utazott.
Az euró jegyzése 385,7-es napi csúcsról fordult vissza nem sokkal délután fél három előtt, bő fél órával később pedig 385,3-es szint alatt váltották a közös európai pénzt. Ez 0,1 százalékos forintgyengülés.
A dollárral szemben hasonló ívet jár ma be a magyar pénz, a váltási árfolyam itt azonban már átlendült a pozitív tartományba. A forint a hátrányát teljesen ledolgozva 0,05 százalékot erősödött, a zöldhasút 328,5 forint alatt jegyzik.
A régiós pénzekkel összehasonlítva is vegyes a kép. A cseh korona 0,03 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty ugyanakkor 0,07 százalékkal drágul.
Az Erste devizapiaci kommentárjában arról ír, a forint stabilizálódni látszik az euróval szemben. A forint enyhe erősödési kísérletei mögött továbbra is az MNB szigorú monetáris politikája és a magas kamatelőny állt, ami fékezi az árfolyam kilengéseit. A befektetők figyelme elsősorban a közelgő jegybanki kommunikációra és a globális kamatvárakozások alakulására irányult, ami visszafogta az önálló forintmozgásokat, és hozzájárult az oldalazó kereskedéshez.
A dollár minimálisan gyengült az euróval szemben, emögött az elemzők szerint a Grönlanddal kapcsolatos feszültségek és a trumpi vámfenyegetésre kilátásba helyezett uniós válaszlépések a legfontosabb mozgatórugók.
A pesti tőzsdén negatív a hangulat, a BUX 0,6 százalékkal került lejjebb, a fő részvényindex 120 500 pont környékére süllyedt. A vezető magyar papírok közül az OTP fél százalékkal, a Mol 0,7 százalékkal, a Richter egy százalékkal, a Magyar Telekom pedig másfél százalékkal esik.