Meredek dolgot művelt a forint, aztán úgy tett, mintha mi sem történt volna

Délután az MNB jegyzőkönyve ígér devizapiaci izgalmakat. Délelőtt a forint előbb meredeken erősödött, majd hasonló ívet leírva gyengült. Még mindig kérdéses az irány.
Faragó József
2026.01.14, 12:33
Frissítve: 2026.01.14, 12:52

Érdekes mozgást láthattunk ma délelőtt a forint piacán. A kereskedés első órájában erősödött a magyar deviza, majd gyengülni kezdett, hogy a déli harangszót már ott hallgassa, ahol a tőzsdei kisharangot.

500,Hungarian,Forint,Banknote,Surrounded,By,United,States,Of,America
Érdekesen mozog a forint / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Délelőtt irányt keresett a forint

Tegnap napon belüli korrekció indult a forint piacán, melyet erősített Kurali Zoltán MNB alelnök nyilatkozata, miszerint 

további adatokra van szüksége a jegybanknak, mielőtt a kamatvágásra kerülhetne sor. 

Ma délelőtt is erősen kezdett a forint, miután a vártnál magasabb inflációs adatok is hűtötték a kamatvágási várakozásokat. Tőzsdenyitás előtt 386 közelében oszcillált az euró-forint. Majd nyitás után, 

a kereskedés első órájában meredek forinterősödés indult.

Az euró-forint 384,9 közelébe süllyedt. Ezt követően azonban gyengülni kezdett a hazai fizetőeszköz, és délre 386-ig emelkedett az euró-forint. 

386 felett azonban újra megjelentek a forintvásárlók, és erősödni kezdett a magyar deviza.  

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,1004 -0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Mi lesz a jegyzőkönyvben?

Technikai kép: az Equilor elemzői szerint most a 30 napos mozgóátlagra érdemes figyelni, mely 385,32-nál húzódik. Alatta az 50 napos mozgóátlag a következő támasz 384,32-nál, míg felül változatlanul 387,40-nál, majd 388,50-nál van ellenállás.

Az MNB délután megjelenő jegyzőkönyve is tartogathat izgalmakat.

A jegybank ugyanis 14 órakor teszik közzé a december 16-i kamatdöntő ülés jegyzőkönyvét, mely izgalmas részleteket tartalmazhat, mivel ezen az ülésen változott meg a jegybank előretekintő iránymutatása. A közlemény utolsó, kulcsmondata így szólt:

A tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről.

  

