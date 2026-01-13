Tovább mérséklődött az árnyomás a magyar gazdaságban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedd reggel közölt adatai szerint decemberben a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest átlagosan 3,3 százalékkal , míg novemberhez viszonyítva 0,1 százalékkal emelkedtek. Ez volt a második egymást követő hónap, amikor a jegybank 4 százalékos tartományában volt az infláció Magyarországon. A tavalyi egész éves adatot is közölte a KSH, amely átlagosan 4,4 százalék volt a 2024-es 3,7 százalék után.

Kiderült, mekkora az infláció Magyarországon: majdnem másfél éve nem látott ilyet a magyar gazdaság Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

Magyar gazdaság: a forint, az árrésstopok és a bázishatás is az infláció ellen hatnak

A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők 3,3 százalékos drágulást jósoltak, tehát az adat nem okozott meglepetést.

A korábbi hónapoknál alacsonyabb áremelkedési ütem a bázishatásoknak, az élelmiszer-árréstopoknak és a forint erősödésének köszönhető.

Egy évvel korábban, 2024 decemberében 4,6 százalékos volt a pénzromlás üteme, amely így a bázisba bekerülve most alacsonyabb árindexet eremdényezett. Ehhez jöttek hozzá az árrésstopok, amelyek nagyjából másfélszázalékponttal csökkentik az inflációt, tehát nélkülük bőven 4 százalék fölött lenne a pénzromlás üteme.

Harmadrészt pedig kezd érződni az erős forint hatása. A hazai fizetőeszköz 2025-ben mintegy 6 százalékkal erősödött az euróval szemben, amely fokozatosan megjelenik a fogyasztói árakban. Raádsásul az MNB szerint az sem elhanyagolható szempont, hogy 2025 őszén véget ért a másfél évig tartó élelmiszer-áremelkedési ciklus, az élelmiszerek világpiaci ára szeptember óta csökken.

Csökken a szűken vett élelmiszer-infláció

A KSH részletes adataiból az derül ki, hogy az élelmiszer-infláció tovább mérséklődött decemberben: míg novemberben 3,2 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak, ezúttal 2,6 százalékkal.

Ráadásul a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva, azaz szigorúan véve az élelmiszerárak 0,3 százalékkal csökkentek, azaz megállt az élelmiszer-infláció.

A termékcsoporton belül a csokoládé, kakaó ára 13,5, az édesipari lisztesárué 12,4, a kávéé 12,0, a büféáruké 11,8 százalékkal emelkedett. Ezzel szembena a margarin ára 27,8, a liszté 11,6, a tejtermékeké 14,3, a tejé 12,3, a sertéshúsé 9,8 százalékkal mérséklődött.