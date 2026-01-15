Nincs több titok: kiderült, kik az igazi tulajdonosai az OTP-nek – nyilvános a részvénykönyv

Az OTP Bank frissítette a nyilvános tulajdonosi struktúráját, a részvénykönyv 2025. december 31-i záró állapotát tükröző adatok alapján.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kibocsátott részvények (összesen kb. 280 millió darab) megoszlása a következőképpen alakult:

Külföldi befektetők összesen: 54,89 százalék (ezen belül a külföldi jogi személyek/institúciók 54,41 százalék, a külföldi magánszemélyek 0,48 százalék). Ez az arány gyakorlatilag változatlan maradt az egy évvel korábbihoz képest.

Hazai intézményi befektetők (befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, egyéb hazai jogi személyek): 30,26 százalék.

Hazai magánbefektetők (magyar magánszemélyek): 9,58 százalék.

Az OTP saját tulajdonában 5,15 százalék (ezek nem szavaznak, és nem jogosítanak osztalékra). Ez jelentős növekedés az előző évi 2,5 százalékról, köszönhetően a 2025-ös intenzív részvény-visszavásárlási programnak.

Egyéb (államháztartás 0,05 százalék, nem azonosított részvényesek 0,07 százalék).

Összességében a hazai tulajdonosi arány (intézmények plusz magánszemélyek) 39,8 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 42,4 százalékról, míg a külföldieké stabil maradt. A változás fő oka, hogy a sajátrészvény-vásárlások során elsősorban a hazai befektetők voltak nettó eladók.

Mindeközben az OTP-részvények erős teljesítményt mutatnak: 2025-ben mintegy 62,5 százalékos emelkedést produkáltak, és 2026 elején is folytatódott a pozitív momentum. A Goldman Sachs elemzése szerint további emelkedési potenciál van az OTP-ben: a bank a mai napon 37 700 forintról 42 000 forintra emelte a célárat (kb. plusz 11 százalék potenciál), és továbbra is vételi ajánlást ad a papírra.

Az elemzők kiemelik, hogy a történelmi csúcs ellenére is van még tere a felértékelődésnek – az Erste Bank is 17–30 százalékos további potenciált lát. A részvény kedden új rekordot döntött, az idei év eleje óta pedig már 8 százalékot ralizott.