Itt egy magyar részvény, ami brutális hozamot és jókora osztalékot kínál – ráadásul euróban

Megkezdte a Shopper Park Plus részvényeinek követését az Erste január 15-én közzétett friss elemzésével. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett ingatlanbefektetési társaság papírjaitól jókora árfolyam-emelkedést és tekintélyes méretű osztalékot vár a bankház, mindezt ráadásul euróban.

Kedvezően ítéli meg a Shopper Park Plus részvényeinek kilátásait az Erste / Fotó: Shutterstock

Az elemző 15,3 eurós 12 havi célárat határozott meg a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő Shopper Park Plus részvényeire, ami 30,7 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az Erste vételre ajánlja a hazai részvényt.

Nagy növekedés előtt állhat az eurós részvény

A DCF-modellen alapuló vállalatelemzés alapján az Erste elemzője a vállalat

végső szabad cash flow-ját 44,7 millió euróra becsüli,

84 százalékos EBITDA-marzs,

8,6-8,8 százalékosos WACC

és 2 százalékos végső növekedési ráta feltételezésével.

A nyolc lengyelországi kiskereskedelmi park megvásárlása a vállalat bérbe adható területét a jelenlegi 398 ezer négyzetméterről mintegy 606 ezer négyzetméterre növeli. Ezzel egy komoly nemzetközi játékossá növi ki magát a cég. Az új portfólió várhatóan már az első naptól kezdve körülbelül 11 százalékos FFO ROE-t eredményez, a tranzakció zárása az idei első negyedévben várható. A modellben 8 havi CF-val számolt az Erste, csak az óvatosság jegyében (12,1 millió euró bérletidíj-bevétel 2026-ban és 19,1 millió az azt követő évben a lengyel operáción).

Az elemzés kiemeli, hogy a vállalat kedvező üzleti környezetben működik, a közép- és kelet-európai régió erős gazdasági alapjai és a nyugat-európai szinthez közeledő felzárkózása miatt. A kiskereskedelmi parkok rendkívül átlátható és ellenálló üzleti modellt kínálnak, amit a befektetők is értékelnek, s ez tükröződik a szegmens hozamainak alakulásában is.

Többféleképpen profitálhatnak a befektetők a Shopper Park Plus teljesítményéből

A bankháznál úgy ítélik meg, a részvényesek több szempontból is profitálhatnak. A jövőbeni bérleti díjbevétel-növekedés fő mozgatórugói a kihasználatlan területek bérbeadása, valamint az alulárazott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata, különösen a vállalat fő bérlőinek lecsökkentett területe esetében.