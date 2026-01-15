Itt egy magyar részvény, ami brutális hozamot és jókora osztalékot kínál – ráadásul euróban
Megkezdte a Shopper Park Plus részvényeinek követését az Erste január 15-én közzétett friss elemzésével. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett ingatlanbefektetési társaság papírjaitól jókora árfolyam-emelkedést és tekintélyes méretű osztalékot vár a bankház, mindezt ráadásul euróban.
Az elemző 15,3 eurós 12 havi célárat határozott meg a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő Shopper Park Plus részvényeire, ami 30,7 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az Erste vételre ajánlja a hazai részvényt.
Nagy növekedés előtt állhat az eurós részvény
A DCF-modellen alapuló vállalatelemzés alapján az Erste elemzője a vállalat
- végső szabad cash flow-ját 44,7 millió euróra becsüli,
- 84 százalékos EBITDA-marzs,
- 8,6-8,8 százalékosos WACC
- és 2 százalékos végső növekedési ráta feltételezésével.
A nyolc lengyelországi kiskereskedelmi park megvásárlása a vállalat bérbe adható területét a jelenlegi 398 ezer négyzetméterről mintegy 606 ezer négyzetméterre növeli. Ezzel egy komoly nemzetközi játékossá növi ki magát a cég. Az új portfólió várhatóan már az első naptól kezdve körülbelül 11 százalékos FFO ROE-t eredményez, a tranzakció zárása az idei első negyedévben várható. A modellben 8 havi CF-val számolt az Erste, csak az óvatosság jegyében (12,1 millió euró bérletidíj-bevétel 2026-ban és 19,1 millió az azt követő évben a lengyel operáción).
Az elemzés kiemeli, hogy a vállalat kedvező üzleti környezetben működik, a közép- és kelet-európai régió erős gazdasági alapjai és a nyugat-európai szinthez közeledő felzárkózása miatt. A kiskereskedelmi parkok rendkívül átlátható és ellenálló üzleti modellt kínálnak, amit a befektetők is értékelnek, s ez tükröződik a szegmens hozamainak alakulásában is.
Többféleképpen profitálhatnak a befektetők a Shopper Park Plus teljesítményéből
A bankháznál úgy ítélik meg, a részvényesek több szempontból is profitálhatnak. A jövőbeni bérleti díjbevétel-növekedés fő mozgatórugói a kihasználatlan területek bérbeadása, valamint az alulárazott ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata, különösen a vállalat fő bérlőinek lecsökkentett területe esetében.
A cég egy részvényre jutó tavalyi eredménye 1,64 euró volt, míg idén 2,04 euró lehet az Erste előrejelzése szerint. Az osztalék pedig rendre 0,87 és 0,90 euró körül alakulhat, ami 7,4 és 7,7 százalékos osztalékhozamnak felel meg, miközben a részvények 7-es vissza- és 5,6-os előremutató PE-rátán forognak.