Tőkegarantált befektetések: évtizedek óta itt vannak velünk, de még mindig rengeteg a kérdés – itt van minden, amit tudni akart!

A magyar megtakarítók körében régóta visszatérő igény, hogy a befektetés „ne legyen kockázatos”, a befektetett tőke pedig mindenképpen megmaradjon. Erre az elvárásra kínál látszólag egyszerű és megnyugtató választ a pénzügyi piac egyik legismertebb termékköre, a tőkegarantált befektetés, illetve a tőkevédett konstrukciók világa. A megnevezések azonban gyakran többet ígérnek, mint amennyit ezek a termékek ténylegesen nyújtanak, ezért érdemes megvizsgálni, mit jelentenek valójában, és mennyire indokolt a szerepük a 2026-os gazdasági környezetben.

Tőkegarantált befektetések – biztonságos menedék vagy drága kompromisszum / Fotó: Shutterstock

Mit jelent valójában a tőkegarancia?

A tőkegarantált befektetések legfontosabb jellemzője, hogy a futamidő végén – meghatározott feltételek teljesülése esetén – a befektető legalább a befektetett nominális összeget visszakapja.

Ez a garancia azonban nem terjed ki a pénz reálértékére, vagyis amennyiben a futamidő alatt az infláció magas, a visszakapott összeg vásárlóereje jelentősen csökkenhet, amivel így a befektető reálértelemben veszteséget szenvedhet el akkor is, ha nominálisan nem kap kevesebbet.

Ez a különbség kulcsfontosságú, mégis gyakran háttérbe szorul a termékek marketingkommunikációjában. A „tőke megőrzése” nem azonos a vagyon értékének megőrzésével.

Tőkegarantált befektetés: kockázat átalakítva, de nem megszüntetve

A tőkegarantált alapok működési elve alapvetően egyszerű. A befektetett összeg döntő hányadát az alapkezelők alacsony kockázatú eszközökbe – jellemzően állampapírokba, pénzpiaci alapokba vagy bankbetétekbe – helyezik el, amelyek lejáratig tartva biztosítják a nominális tőke visszafizetését.

A fennmaradó részt különböző származtatott ügyletekre, például részvényindexekhez, árupiaci termékekhez vagy devizákhoz kötött opciókra fordítják. Ezek az opciók teremthetik meg a hozam lehetőségét, de semmilyen módon nem garantálják azt. Amennyiben a mögöttes piac nem a várt módon teljesít, az opció értéktelenné válhat, a befektető pedig hozam nélkül zárja a futamidőt.

A biztonság költsége és az elmaradt hozam problémája

A tőkevédett befektetések egyik legnagyobb hátránya a magas költségszint.

Az összetett konstrukciók kezelési díjai, strukturálási költségei és egyéb beépített terhei gyakran jóval meghaladják az egyszerűbb befektetési eszközök költségeit. Ezek a díjak akkor is terhelik a befektetőt, ha a kockázatosabb eszközök nem termelnek hozamot.

További probléma az úgynevezett alulteljesítési kockázat. Számos elemzés rámutatott arra, hogy a tőkevédett alapok jelentős része hosszabb távon nemcsak a részvénypiacokhoz képest marad el, hanem sok esetben még az azonos időszakban elérhető állampapírhozamokat sem képes felülmúlni. Így a befektető nemcsak a kockázatot csökkenti, hanem a potenciális hozamról is lemond.