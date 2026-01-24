A Wall Streeten azt hiszik, hogy Donald Trump mindig le fog állni, ha kap egy kis állast a piac – túlzottan nagy a nyugodtság?
Kilenc hónapja szinte verhetetlen befektetési receptnek tűnt a Wall Streeten az úgynevezett TACO-trade. Most azonban egyre több jel utal arra, hogy a piacok épp emiatt kerülhetnek veszélyesebb helyzetbe, mint korábban. A TACO nem mexikói étel, hanem egy cinikus Wall Street-i mozaikszó: „Trump Always Chickens Out”, vagyis nagyjából „Trump végül mindig meghátrál”. A kifejezés tavaly tavasszal terjedt el, miután az amerikai elnök globális vámháborút hirdetett, majd látványosan visszakozott, amikor a pénzpiacok hevesen reagáltak – írja a Yahoo Finance.
Az üzenet gyorsan világossá vált a befektetők számára: nem kell komolyan venni a Fehér Ház legdurvább fenyegetéseit, mert ha a piacok eléggé esnek, Trump előbb-utóbb enged. A stratégia működött, a részvények estek, majd visszapattantak, a kockázatos eszközöket vásárlók pedig sorra realizálták a nyereséget. Csakhogy – mint most egyre többen felismerik – épp ez lett a TACO-trade legnagyobb problémája.
A Wall Street megszokta Trumpot, a pánik elmarad
Ha a befektetők eleve abból indulnak ki, hogy Donald Trump úgyis visszakozik, akkor nem adják el pánikszerűen a részvényeiket egy-egy újabb agresszív bejelentésnél.
Márpedig Trump tavaly épp azért lépett vissza a vámoktól, mert a piacok fájdalmas zuhanása ezt kikényszerítette. Most viszont ez a „fegyelmező erő” eltűnni látszik.
Ha a TACO-logika uralkodik, akkor egyszerűen nem alakul ki akkora piaci összeomlás, ami rákényszerítené Trumpot a meghátrálásra – fogalmaznak Wall Street-i elemzők.
Grönland és az első komolyabb figyelmeztetés
A fordulópontot Trump legújabb húzása hozta el: a nyílt nyomásgyakorlás Grönland megszerzésére, megtámogatva az európai szövetségesek elleni vámfenyegetésekkel. A piacok ezúttal idegesebben reagáltak.
Kedden az S&P 500 index 2,1 százalékot esett, a dollár gyengült, a volatilitás – vagyis az árfolyam-ingadozás – látványosan megugrott. Bár szerdára mérsékelt korrekció körvonalazódott, sokan úgy látják: ez volt az első repedés a TACO-trade páncélján. „Ez most is TACO? Abszolút – mondta Marko Papic, a BCA Research vezető stratégája. – De lehet, hogy előbb egy áprilishoz hasonló, kaotikusabb zuhanásra lesz szükség, hogy a történet valóban véget érjen.”
Politika, piac és figyelemelterelés
Papic szerint az európai feszültségek eszkalálása több célt is szolgálhat a Fehér Ház számára. Az egyik az, hogy elterelje a figyelmet a belpolitikai kockázatokról, például egy közelgő legfelsőbb bírósági döntésről, amely Trump vámkivetési jogköreit érintheti – és akár precedensértékű is lehet. Mindeközben az amerikai részvénypiac egészen más helyzetben van, mint tavaly tavasszal. Az S&P 500 majdnem megduplázódott a 2022-es mélypontokhoz képest, és történelmi csúcs közelében mozog. Ez pedig azt jelenti: sokkal kevesebb a hibalehetőség.
Ráadásul a befektetők meglepően felkészületlenek: a Bank of America friss felmérése szerint az esés elleni fedezeti pozíciók évek óta nem voltak ilyen alacsonyak, épp akkor, amikor a volatilitás újra életre kelt.
Még mindig túl nagy a nyugalom?
A keddi piaci megingás első ránézésre látványosnak tűnt, ám sok elemző szerint még mindig inkább figyelmeztető jel volt, mint valódi fordulat. Bár több klasszikus menedékeszköz is erősödött, a mozgások összességében nem utaltak széles körű pánikra vagy tartós bizalomvesztésre. Éppen ez az, ami egyes piaci szereplőket nyugtalanít: a kockázatok látványosan nőnek, miközben a befektetők reakciói továbbra is meglehetősen visszafogottak.
A keddi eladás során az S&P 500 lenullázta idei nyereségét, a VIX – a „félelemindex” – november óta nem látott szintre ugrott, az arany történelmi csúcsot ért el, a dollár pedig egy hónapja nem látott gyenge sorozatot produkált. A globális képet tovább árnyalta, hogy Japánban a hosszú lejáratú államkötvények hozamának emelkedése újra ráirányította a figyelmet a világszerte növekvő finanszírozási költségekre és az inflációs kockázatokra.
A piaci feszültség több ponton is megjelent:
- az S&P 500 idei emelkedése teljes egészében eltűnt egyetlen nap alatt;
- a VIX index jelentősen ugrott, de még messze elmaradt a korábbi pánikcsúcsoktól;
- az arany új történelmi csúcsra emelkedett, jelezve az óvatos tőkemenekítést;
- a dollár többnapos gyengülést mutatott, ami a kockázatkerülés erősödésére utal;
- a japán hosszú hozamok emelkedése globális szinten is aggodalmat keltett a hitelköltségek miatt.
Mindez azonban sokak szerint még mindig nem elég ahhoz, hogy valódi piaci önfegyelmező mechanizmus induljon be. A kérdés az, hogy ez a viszonylagos nyugalom meddig tartható fenn egy egyre bizonytalanabb politikai és gazdasági környezetben.
Mindez azonban sokak szerint még mindig túl kevés
Ha nem lenne a TACO-feltételezés, akkor a kötvényhozamok sokkal jobban esnének, és a volatilitás sokkal nagyobbat ugrana – mondta Ed Al-Hussainy, a Columbia Threadneedle portfóliómenedzsere.
Szerinte a befektetők továbbra sem hagyják el az amerikai eszközöket, inkább csak fedezik a devizakockázatot. Ez a bizalom viszont veszélyes lehet.
Meghátrál… de mikor?
A legtöbb stratégia továbbra is arra épül, hogy Trump végül engedni fog. Matt Maley, a Miller Tabak vezető piaci stratégája azonban óvatosságra int:
A történelem alapján Trump valóban visszalép, de csak akkor, ha a piacok valóban fájdalmas veszteségeket szenvednek el. Amit eddig láttunk, az még nagyon enyhe.
Ráadásul Maley szerint Grönland ügye különösen kényes: ebben az esetben sokkal kevésbé biztos, hogy az elnök ugyanúgy hátrálna meg, mint korábban.
A TACO-trade paradoxona
A Wall Street így egy furcsa csapdába került. A befektetők azért nyugodtak, mert hisznek Trump visszakozásában. Trump viszont épp azért nem érzi a kényszert a visszalépésre, mert a piacok nem esnek eleget. A kérdés már nem az, hogy a TACO-trade eddig működött-e, hanem az, meddig működhet még anélkül, hogy egyszer valóban fájna.