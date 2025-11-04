Unicum, Don Papa, Hubertus, prosecco - ezek az italok pörgették fel masszívan a Zwack Unicum nyereségét

A Zwack Unicum nettó értékesítése – azaz a jövedéki adó, valamint palackvisszaváltási díj nélküli árbevétele – a cég üzleti évének szeptember 30-án lezárt első felében éves bázison 5,2 százalékkal, 11,87 milliárd forintra nőtt – közölte az italgyártó vállalat kedden délelőtt.

Nagyot nőtt a Zwack Unicum nyeresége / Fotó: Vémi Zoltán

Berobbant a piacra az Unicum Orange Bitter

A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 4,5 százalékkal, 9,750 milliárd forintra, míg azon belül a saját termelésű termékek nettó árbevétele 7,4 százalékkal, csaknem 7,8 milliárd forintra bővült. Még markánsabban, 11,5 százalékkal emelkedett a prémium termékek forgalma, míg a minőségi termékek árbevétele 4,9 százalékkal csökkent.

A prémium kategóriát a csoport zászlóshajója, vagyis az Unicum márka hajtotta.

A tavaly őszi gasztronómiai bevezetést követően ugyanis áprilisban a kiskereskedelemben is elindult a legújabb ízvariáns, az Unicum Orange Bitter értékesítése, mely jelentősen járult hozzá a márka kedvezőbb első féléves értékesítési számához.

A minőségi kategórián belül a Hubertus márka árbevétele emelkedett, ugyanakkor a Kalinka vodka értékesítése érezhetően visszaesett, mely csökkenőbe fordította a kategória összteljesítményét.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 5,7 százalékkal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo-portfólió árbevétele 9,5 százalékkal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 16,4 százalékkal nőtt.

Ez utóbbi kategóriában az ásványvíz és a prosecco vitte a prímet.

Ugyanakkor míg az április-szeptemberi bolti piackutatási adatok szerint a magyar adózott, kiskereskedelemre vonatkozó égetett szeszesital-piac volumenben 7,4 százalékkal, bruttó értékben 12,3 százalékkal nőtt, addig a Zwack kiskereskedelmi termékértékesítése volumenben 1,6 százalékkal csökkent, miközben bruttó értékben 2,2 százalékkal haladta meg a bázist.

A Don Papa rum piaci bevezetése is jó ötlet volt

Az üzleti év első negyedében a kiskereskedelmi csatorna jelentősen nőtt, mely elsősorban annak volt köszönhető, hogy a húsvét ebben az évben április második felében volt, így az akciós beszállítások túlnyomó része – ellentétben a bázissal – már az új üzleti évben jelentkezett. Az üzleti év második negyedében azonban számottevően visszaesett az értékesített volumen. A csökkenést leginkább a minőségi termékek és a forgalmazott termékek korábbinál lényegesen gyengébb teljesítménye okozta, az Unicum márkára ebben a negyedévben sem lehetett panasz.