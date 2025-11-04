Unicum, Don Papa, Hubertus, prosecco - ezek az italok pörgették fel masszívan a Zwack Unicum nyereségét
A Zwack Unicum nettó értékesítése – azaz a jövedéki adó, valamint palackvisszaváltási díj nélküli árbevétele – a cég üzleti évének szeptember 30-án lezárt első felében éves bázison 5,2 százalékkal, 11,87 milliárd forintra nőtt – közölte az italgyártó vállalat kedden délelőtt.
Berobbant a piacra az Unicum Orange Bitter
A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 4,5 százalékkal, 9,750 milliárd forintra, míg azon belül a saját termelésű termékek nettó árbevétele 7,4 százalékkal, csaknem 7,8 milliárd forintra bővült. Még markánsabban, 11,5 százalékkal emelkedett a prémium termékek forgalma, míg a minőségi termékek árbevétele 4,9 százalékkal csökkent.
A prémium kategóriát a csoport zászlóshajója, vagyis az Unicum márka hajtotta.
A tavaly őszi gasztronómiai bevezetést követően ugyanis áprilisban a kiskereskedelemben is elindult a legújabb ízvariáns, az Unicum Orange Bitter értékesítése, mely jelentősen járult hozzá a márka kedvezőbb első féléves értékesítési számához.
A minőségi kategórián belül a Hubertus márka árbevétele emelkedett, ugyanakkor a Kalinka vodka értékesítése érezhetően visszaesett, mely csökkenőbe fordította a kategória összteljesítményét.
A forgalmazott termékek nettó árbevétele 5,7 százalékkal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo-portfólió árbevétele 9,5 százalékkal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 16,4 százalékkal nőtt.
Ez utóbbi kategóriában az ásványvíz és a prosecco vitte a prímet.
Ugyanakkor míg az április-szeptemberi bolti piackutatási adatok szerint a magyar adózott, kiskereskedelemre vonatkozó égetett szeszesital-piac volumenben 7,4 százalékkal, bruttó értékben 12,3 százalékkal nőtt, addig a Zwack kiskereskedelmi termékértékesítése volumenben 1,6 százalékkal csökkent, miközben bruttó értékben 2,2 százalékkal haladta meg a bázist.
A Don Papa rum piaci bevezetése is jó ötlet volt
Az üzleti év első negyedében a kiskereskedelmi csatorna jelentősen nőtt, mely elsősorban annak volt köszönhető, hogy a húsvét ebben az évben április második felében volt, így az akciós beszállítások túlnyomó része – ellentétben a bázissal – már az új üzleti évben jelentkezett. Az üzleti év második negyedében azonban számottevően visszaesett az értékesített volumen. A csökkenést leginkább a minőségi termékek és a forgalmazott termékek korábbinál lényegesen gyengébb teljesítménye okozta, az Unicum márkára ebben a negyedévben sem lehetett panasz.
Az első negyedévben még stagnáló nagykereskedelmi csatorna forgalma ellenben épp a második negyedévben haladta meg lényegesen a bázis értékesítési számokat. A forgalom erősödése ebben a csatornában is részben az Unicum márkának köszönhető, részben pedig a forgalmazott termékek értékesítése is nőtt, amiben a Diageo-portfólióba tartozó – júliusban forgalmazni kezdett – Don Papa rumnak volt oroszlánrésze.
Az exportra értékesített termékek árbevétele 5,8 százalékkal, 1,275 milliárd forintra gyarapodott.
A stratégiailag kiemelt jelentőségű piacok közül
- Olaszországban,
- Németországban,
- Romániában
- és a Duty Free-ben nőtt a forgalom,
ám Szlovákiában csökkent. A szolgáltatások árbevétele 12,5 százalékkal, 849 millió forintra nőtt.
Megfogta a költségeket a Zwack Unicum
A Zwack Unicum mindeközben megfogta a költségeket, így a bruttó fedezeti hányad 3 százalékponttal, 68,3 százalékra, miközben a működési eredmény 34,9 százalékkal, azaz 510 millió forinttal, 1,97 milliárd forint fölé emelkedett.
A társaság az üzleti év első felében 1,598 milliárd forint adózott nyereséget termelt, amely 408 millió forinttal (34,3 százalékkal) szárnyalja túl a bázist.
A profit markáns növekedése két fő tényezőre vezethető vissza – írja a menedzsment.
A társaság legfőbb profittermelő márkájának, az Unicumnak számottevően nőtt az értékesített volumene, valamint az exportpiacon az aktivitások bázishoz képest eltérő ütemezésének köszönhetően az első félévben csökkentek a marketing jellegű kiadásaink
– teszik hozzá.
A Zwack Unicum megerősítette, hogy az üzleti évben változatlanul a legutóbbi éves beszámolóban közzétett profit elérését tervezi. A július 1-jétől felállt új menedzsment úgy látja, hogy a tervezett profit a tartósan gyenge fogyasztói bizalom ellenére is teljesíthető.
Azaz idén továbbra is az elmúlt évihez nagyon hasonló, 2,9 milliárd forint feletti adózott eredmény elérését tervezi a menedzsment.
A Zwack Unicum részvényei kedd délelőtt 0,6 százalékkal, 33 200 forintra drágultak. Egy évvel ezelőtt még csupán 24 100 forinton állt a kurzus, ergo azóta közel 40 százalékkal tört feljebb.