Újabb sikeres tranzakció, tovább bővült a 4iG IT-üzletága

A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) által a Mobil Adat Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft. (Mobil Adat) jegyzett tőkéjének 90 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzése céljából kötött üzletrész-adásvételi szerződés zárása megtörtént, ekként a 4iG IT a Mobil Adat 90 százalékos tulajdonosa lett – közölte a 4iG hétfőn.

A 4iG tavaly december 9-én jelentette be a szerződés megkötését, azzal, hogy a tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően zárulhat.

A negyedik negyedéves gyorsjelentése bemutatásakor pedig a 4iG az informatikai és rendszer-integrációs üzletága tovább bővítése kapcsán említette a Mobil Adat megszerzését, amikor kiemelték hogy az egyéb célzott akvizíciók mellett (például MOM-Lehel, FaceKom) a Mobil Adat többségi tulajdonának megszerzése is erősíti a cégcsoport képességeit a digitális infrastruktúra, az IoT- (internet of things) alapú megoldások és az információbiztonság területén.