4iG

Újabb sikeres tranzakció, tovább bővült a 4iG IT-üzletága

Lezártak egy újabb tranzakciót a csoport informatikai cégénél. Erősödnek a 4iG IT-képességei a digitális infrastruktúra, az IoT-alapú megoldások és az információbiztonság területén.
Murányi Ernő
2026.03.23, 12:07
Frissítve: 2026.03.23, 12:28

A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) által a Mobil Adat Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft. (Mobil Adat) jegyzett tőkéjének 90 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzése céljából kötött üzletrész-adásvételi szerződés zárása megtörtént, ekként a 4iG IT a Mobil Adat 90 százalékos tulajdonosa lett – közölte a 4iG hétfőn.  

4iG
Tovább bővült a 4iG IT-üzletága / Fotó: Róka László / MTI

A 4iG tavaly december 9-én jelentette be a szerződés megkötését, azzal, hogy a tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően zárulhat.

A negyedik negyedéves gyorsjelentése bemutatásakor pedig a 4iG az informatikai és rendszer-integrációs üzletága tovább bővítése kapcsán említette a Mobil Adat megszerzését, amikor kiemelték hogy az egyéb célzott akvizíciók mellett (például MOM-Lehel, FaceKom) a Mobil Adat többségi tulajdonának megszerzése is erősíti a cégcsoport képességeit a digitális infrastruktúra, az IoT- (internet of things) alapú megoldások és az információbiztonság területén. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu