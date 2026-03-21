A 4iG megduplázott vételi ajánlatának elfogadását sem javasolja a Rába igazgatósága
Nem javasolja a Rába törzsrészvényeire tett módosított nyilvános vételi ajánlat elfogadását a társaság igazgatósága. A 4iG most 3425 forintot kínál részvényenként, miután ősszel egyetlen Rába részvényes sem élt az akkori 1789 forintos vételi ajánlattal. A Rába pénteken 3570 forinton zárt. Év eleje óta 20 százalékot emelkedett az árfolyam. Az ajánlat nem tartalmaz prémiumot, sőt, a jelenlegi árszinten diszkontízű.
A védelmi ipar növekedésében bíznak
Csütörtökön jelentte be a Rába, hogy jóváhagyta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 4iG módosított nyilvános vételi ajánlatát a törzsrészvényeire: a felügyeleti szerv által jóváhagyott vételi ajánlati ár részvényenként 3425 forint. Ez alacsonyabb a pénteki 3570 forintos záróárfolyamnál.
A részvényeseknek március 23-án kilenc órától április 27-én 12 óráig van lehetőségük elfogadni a 4iG kínálta vételi árat.
A Rába igazgatóságának véleménye már péntek este megjelent a tőzsde honlapján:
a rendelkezésre álló információk és a társaság jövőbeni kilátásainak figyelembevételével, a pro és kontra érvek mérlegelését követően a RÁBA Nyrt. igazgatósága nem javasolja a részvényesek számára a vételi ajánlat elfogadását.
Úgy vélik: az ajánlattevő és a vele összehangoltan eljáró CSG DEFENCE által fémjelzett
védelmiipari piac jelenleg növekedési ciklusban van,
a geopolitikai feszültségek miatt tartós kereslet várható, ami láthatóan gyorsabban nő, mint az ipari kapacitás. Megítélésük szerint, amennyiben a Rába csoport az ajánlattevő által jelzetteknek megfelelően ismét piacra tud lépni a védelmiiparban és tartósan, egyre meghatározóbb szereplője tud lenni, a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetből való kilábalás is eredményesebb és gyorsabb lehet.
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt korábban,
tavaly ősszel a részvényesek már elutasítottak egy ajánlatot,
a 4iG ezt követően, idén március elején duplázta a tétet.
Ősszel jelentkezett be a Rába részvényeseinél a 4iG
Tavaly szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják.
A Rába igazgatósága akkor sem javasolta a részvények eladását az ajánlott áron.
Míg a rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával. Így az őszi ajánlatot egyetlen részvényes sem fogadta el.
A Rába-részvények megtartása mellett szólt, hogy
- jelentős vagyona van a társaságnak,
- az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladta az 1800 forintot,
- továbbá a 4iG-CSG DEFENCE-együttműködés keretében értékes megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártókapacitásokat,
- illetve beruházásokra is számíthatnak,
- ami tartós árfolyam-emelkedést is hozhat.