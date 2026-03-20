Gázveszély: pár hét háború évekig tartó földrengést idézhet elő

Alaposan átrajzolhatja a földgáz globális piacát az iráni háború, miután a világ legnagyobb LNG-exportterminálja, a katari Ras Laffan súlyos károkat szenvedett, az egek felé lőve a gázárakat. Bár a létesítmény működését már korábban leállították, a legutóbbi támadás azt jelentheti, hogy a terminál újraindítása még a háború vége után is hónapokat vehet igénybe, bár egyelőre nem világos, hogy mekkorák a keletkezett károk.

Mégsem lesz híd a földgáz a szén és a megújulók között? / Fotó: Marine Traffic

Az azonban biztos, hogy mindennap, amikor a létesítmény nem üzemel, tovább növeli a hiányt a földgáz piacán, melyen négy éven belül immár másodjára borul fel az egyensúly. Mindez már most is károsítja az ipari keresletet, a Bloomberg összefoglalója szerint akár visszafordíthatatlan mértékben is.

Az iráni háború napok alatt felforgatta a földgáz piacát

A harmadik hete tartó iráni háború már most felforgatta az energiapiacot világszerte, miután hajózhatatlanná vált a létfontosságú Hormuzi-szoros, így egekbe lőttek az üzemanyagárak, legyen szó benzinről vagy kerozinról. A mezőgazdasági termelők pedig a dízel vagy épp a műtrágya hiánya miatt aggódhatnak. Ha az ellátási bonyodalmak tartósak maradnak,

a hatások még az Ukrajna elleni orosz invázió utáni történéseket is felülmúlhatják.

Stratégiai készletek és pótlólagos források hiányában az LNG piacán jelentkezhetnek a tünetek a legélesebben. Az egyetlen megoldás minden napi szünettel az lesz, hogy kevesebb földgázt kell használnunk. Ez igencsak elhomályosíthatja azt a történetet, hogy a földgáz lehet az a megbízható és olcsó üzemanyag, amely hidat képez a szennyező szén és a tiszta, megújuló energiák között.

Már senki sem beszél az LNG túlkínálatáról

A Hormuzi-válság azonnali hatásaként megszűnt a kibontakozó túlkínálat az LNG piacán, aminek születését részben pont az előző válság hajtotta, miután az orosz–ukrán háború árnyékában világszerte új projektek indultak, melyek mostanában kezdték meg a termelést. Bár az amerikai kínálat továbbra is nő, a Közel-Kelet kieső termelését nem képes pótolni.

Az egy hónapot meghaladó kiesés, ami mára már garantálható, gyorsan hiányt idéz elő, míg egy három hónapos szünet a legnagyobb LNG-leállás lehet az iparág történetében a Morgan Stanley szerint.

Dél- és Délkelet-Ázsia lesznek az első áldozatok, ahol a hiány jelei már most is láthatók.

Az ázsiai feltörekvő gazdaságok vásárolják meg a katari LNG négyötödét, és a legtöbb szállítmányt az Egyesült Arab Emírségekből. Az LNG importja 99 százalékát Katarból fedező Pakisztán már figyelmeztetett is, hogy nem biztos, hogy az ország április közepétől képes lesz fedezni az áramfogyasztási igényeket. Az ország legnagyobb exportja, a textilipar számára ez dupla csapás, hiszen a földgázt áramtermelés mellett hőtermelésre is használják az iparági folyamatokban. A termelés és az export is visszaesik egy ilyen helyzetben.