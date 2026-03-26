Katasztrófát okozott a Google: akkorát fejleszt a MI-n, hogy fejvesztve menekülnek a csipgyártók

A Google új fejlesztésének hírére a mesterségesintelligencia-alkalmazásokhoz használt memóriacsipek egyik kulcsfontosságú gyártójának, a koreai SK Hynixnek a részvényei csütörtökön 6,2 százalékkal, míg a Samsungé közel 5 százalékkal estek a szöuli tőzsdén. A flash memóriákat gyártó japán Kioxia Holdings részvénykurzusa eközben 5,9 százalékkal került lejjebb Tokióban, miután szerdán a Nasdaqon a Micron Technology árfolyama 3,4, a Sandiské pedig 3,5 százalékkal gyengült.

Nagy fejlesztést jelentett be a Google, estek a Samsung részvényei is / Fotó: SeongJoon Cho

A Google új technológiáról számolt be

A számítógépes memória- és tárológyártók részvényei azután kezdtek el zuhanni, hogy az Alphabet tulajdonában álló Google kutatói egy új tömörítési technikáról számoltak be.

Az új TurboQuant technológia legalább hatodára csökkentheti a nagy nyelvi modellek futtatásához szükséges memória mennyiségét, jelentősen csökkentve a mesterséges intelligencia betanításának összköltségét. A memóriacsipek iránti kereslet a mesterséges intelligencia előtérbe kerülésével ugrott meg.

A Bloomberg szerint ugyanakkor óvatosan kell kezelni a hírt, mivel a Google bejelentése első hallásra valóban arra utal, hogy az új technológiának köszönhetően a memóriaigény csökkenhet,

a Jevons-paradoxonként ismert közgazdasági elmélet szerint azonban a javuló hatékonyság valójában növeli, nem pedig csökkenti a keresletet, mivel a hatékonyság javulása csökkenti az erőforrás felhasználásának relatív költségét.

Hasonlóan értékelte a helyzetet Shawn Kim, a Morgan Stanley elemzője is befektetőknek szóló jegyzetében, kiemelve, hogy

hosszabb távon a memóriagyártók számára is előnyös lehet a TurboQuant technológia, mivel az alacsonyabb költség a termék iránti kereslet növekedéséhez is vezethet.

Hatalmas ralit nyomtak le a szektor cégei

A memóriacsipek árai az elmúlt hónapokban hatalmasat emelkedtek a mesterségesintelligencia-boom miatt megugró kereslet, illetve az ennek következtében kialakult szűk keresztmetszet nyomán, ami exponenciális mozgásokat idézett a gyártócégek részvényeiben, a Kioxia papírjai például 700 százalékkal drágultak augusztus vége óta.

A Google fejlesztése csupán csekély változást hozhat a keresletben a szélsőséges kínálati korlátok miatt

– írta Andrew Jackson, az Ortus Advisors elemzője is, hozzátéve, hogy a Kioxia esetében