Változások az Opus Globalnál, szétválásokkal szaporodik a csoport

Létrejön egy új tanácsadó cég. Amellett pedig az Opus Global menedzsmentje előrehaladott tárgyalásokat folytat a Status Property Magántőkealap szétválása ügyében is.
VG
2026.03.31, 10:52
Frissítve: 2026.03.31, 11:19

Az Opus Global által szerdától a konszolidációba bevont – rendszeres és rendkívüli tájékoztatás megtételére nem köteles – leányvállalatként nyilvántartott Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. kiválás útján történő szétválása eredményeként a tőzsdei cég új leányvállalataként létrejön az OPUS-M Tanácsadó Kft., amelyben az Opus Global 100 százalékos részesedéssel rendelkezik majd – közölte kedden délelőtt az Opus a BÉT honlapján.

Változások az Opus Globalnál / Fotó: Dömötör Csaba

A kiválás után az Opus Global részesedése a Mészáros és Mészáros Zrt.-ben változatlanul 51 százalékon marad, és az OPUS-M Tanácsadó Kft. birtokába 4 338 063 darab Opus Global-törzsrészvény mint saját részvény kerül. Legfőbb vagyonelemként pedig a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. alapkezelő Status Property Magántőke alapjának 1848 darab befektetési jegye is az OPUS-M tulajdonát képezi majd. 

Az Opus Global menedzsmentje eközben előrehaladott tárgyalásokat folytat a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel a Status Property Magántőkealap szétválása ügyében is. 

A tőzsdei vállalat célja az, hogy az OPUS-M Tanácsadó Kft. rendelkezzen azon jogutód alap által kibocsátott befektetési jegyek többségével, amely alap tulajdonolni fogja a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. által kibocsátott részvények 49 százalékát. 

A felek szándékai szerint a Status Property Magántőkealap – az MNB engedélyéhez kötött – szétválási folyamata 2026 második negyedévében elindulhat és a harmadik negyedévében le is zárulhat. 

Az OPUS-M Tanácsadó Kft. kiválásának eredményeként a Mészáros és Mészáros Zrt. által birtokolt saját részvények száma 12 994 094 darabról 8 606 031 darabra csökken. A kiválást követően az Opus Global közvetlen és közvetett módon továbbra is összesen 170 439 576 darab (24,41 százalék) saját részvényt birtokol majd. 

OPUS részvény12:33:29
Árfolyam: 450,5 HUF +26,5 / +5,88 %
Forgalom: 202 676 099 HUF
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az Opus Global részvényei a hétfői visszapattanás után kedden délelőtt is folytatják a ralit, 6,5 százalékkal, 451,5 forintra drágultak.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
