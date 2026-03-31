Változások az Opus Globalnál, szétválásokkal szaporodik a csoport

Az Opus Global által szerdától a konszolidációba bevont – rendszeres és rendkívüli tájékoztatás megtételére nem köteles – leányvállalatként nyilvántartott Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. kiválás útján történő szétválása eredményeként a tőzsdei cég új leányvállalataként létrejön az OPUS-M Tanácsadó Kft., amelyben az Opus Global 100 százalékos részesedéssel rendelkezik majd – közölte kedden délelőtt az Opus a BÉT honlapján.

Változások az Opus Globalnál / Fotó: Dömötör Csaba

A kiválás után az Opus Global részesedése a Mészáros és Mészáros Zrt.-ben változatlanul 51 százalékon marad, és az OPUS-M Tanácsadó Kft. birtokába 4 338 063 darab Opus Global-törzsrészvény mint saját részvény kerül. Legfőbb vagyonelemként pedig a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. alapkezelő Status Property Magántőke alapjának 1848 darab befektetési jegye is az OPUS-M tulajdonát képezi majd.

Az Opus Global menedzsmentje eközben előrehaladott tárgyalásokat folytat a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-vel a Status Property Magántőkealap szétválása ügyében is.

A tőzsdei vállalat célja az, hogy az OPUS-M Tanácsadó Kft. rendelkezzen azon jogutód alap által kibocsátott befektetési jegyek többségével, amely alap tulajdonolni fogja a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. által kibocsátott részvények 49 százalékát.

A felek szándékai szerint a Status Property Magántőkealap – az MNB engedélyéhez kötött – szétválási folyamata 2026 második negyedévében elindulhat és a harmadik negyedévében le is zárulhat.

Az OPUS-M Tanácsadó Kft. kiválásának eredményeként a Mészáros és Mészáros Zrt. által birtokolt saját részvények száma 12 994 094 darabról 8 606 031 darabra csökken. A kiválást követően az Opus Global közvetlen és közvetett módon továbbra is összesen 170 439 576 darab (24,41 százalék) saját részvényt birtokol majd.