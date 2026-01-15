Deviza
Részvényvisszavásárlás
Opus Global
BÉT

Nagy halakra veti ki a hálóját az Opus Global

Mindenki részt vehet a részvény-visszavásárlási programban, egy feltétellel. Az Opus Global legalább egymilliárd forint összértékben veszi vissza saját részvényeit.
VG
2026.01.15, 16:34
Frissítve: 2026.01.15, 16:47

Részvény-visszavásárlási tranzakciót indít az Opus Global – jelentette be a cég csütörtökön a tőzsde honlapján.

Opus GLobal
Különleges részvény-visszavásárlás az Opus Globalnál / Fotó: Dömötör Csaba

A tranzakciókra a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kerül sor, úgynevezett nagy méretű (large in scale) FIX-ügyletek keretében, legalább egymilliárd forint összértékben.

Figyelembe véve a large in scale FIX-ügyletekre a BÉT által meghatározott minimális árfolyamértéket, amely jelenleg ötvenmillió forint, az akcióban való részvétel feltétele, hogy valakinek legalább ekkora értékű részvénycsomagja legyen.

A tranzakcióban, melyben az Equilor Befektetési Zrt. vesz részt befektetési szolgáltatóként, a részvényesek mérlegelésük szerinti mennyiségben – ám a minimális árfolyamértéket elérve – ajánlhatják fel a részvényeiket a társaságnak. 

Csak néhány óra áll rendelkezésre

A részvényesek részvételi szándékukat a kitöltött és aláírt részvényeladási szándéknyilatkozat Equilorhoz történő benyújtásával jelezhetik  január 29-én, 9:00 és 16:00 között, személyesen vagy elektronikus úton, azaz e-mailen keresztül ([email protected]). 

A korábban vagy később benyújtott nyilatkozatok érvénytelenek és nem vehetők figyelembe – írja a közlemény. 

A társaság által fizetett részvényenkénti ár nem lehet magasabb az előző tőzsdei nap záróárának 20 százalékkal növelt értékénél, és részvényenként nem haladhatja meg a 2024. évi konszolidált éves beszámoló alapján számított, egy részvényre jutó saját tőke értékét, azaz a 710 forintot.

Az Opus Global a tranzakció keretében beérkezett érvényes részvényeladási szándéknyilatkozatokat ár szerint növekvő sorrendbe rendezi, és a fentiekben bemutatott árazási és volumenkorlátok figyelembevételével, belátása szerint meghatározza az elfogadott legmagasabb árszintet. 

A FIX ügyletek minden elfogadott részvényeladási szándéknyilatkozat tekintetében azon az áron jönnek létre, amely áron az adott szándéknyilatkozatban szerepeltek. Az alacsonyabb áron tett ajánlat megelőzi a magasabb áron tett ajánlatot. 

Ha az elfogadott legmagasabb árszinten szereplő, valamennyi részvényeladási ajánlat szerinti ügyletet már nem lehet, vagy a társaság nem kívánja megkötni, úgy az allokáció arányos kielégítéssel történik, de ilyenkor is figyelembe kell venni a minimális árfolyamértéket. 

Az elfogadott legmagasabb árszintnél magasabb áron beadott részvényeladási ajánlatokból nem jön létre ügylet.

Az Opus Global-részvények árfolyama csütörtökön délutánig 0,4 százalékkal, 548 forintra csökkent. 

 

