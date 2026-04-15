Autópiac: kevesebb Dacia, több Opel kell a népnek – fékezett az AutoWallis az év elején

Tovább folytatta a növekedést a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis csoport kiskereskedelmi üzletága: új gépjármű-eladásait 9,9 százalékkal 3001-re növelte 2026 első negyedévében, miközben a használtautó-eladás enyhe (-1,4 százalék) csökkentést mutatott és 925 darabot ért el. Emögött elsősorban erős bázishatás áll, mivel 2025 első negyedévében a csoport mobilitási szolgáltatások üzletága flottacserét hajtott végre, melynek során a lecserélt járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette.

Az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága

a hazai piacon hat százalékkal több járművet értékesített,

miközben Szlovéniában 24,

míg Csehországban 13 százalékkal növekedtek az eladások.

A szerviz órák száma 1,6 százalékkal 81 573 órára emelkedett az első negyedévben. A visszafogott bővülést a debreceni szerviz megnyitása támogatta, ugyanakkor a korábbi évekhez képest hosszabb havas, az ügyfeleket a közlekedésben akadályozó időjárás kedvezőtlenül hatott a tevékenységre.

Kevesebb Dacia, több Opel kell az autósoknak

A nagykereskedelmi üzletág 5,8 százalékkal kevesebb, összesen 7676 autót értékesített, elsősorban a KGM márka visszaesése (-1066 darab), másodsorban a Renault és Dacia számainak csökkenése (-517 darab) miatt. Mindhárom márka teljesítményére kedvezőtlenül hatott a kínai márkák által diktált árverseny, melyre a KGM újrapozicionálással reagált, aminek pozitív hatásait a menedzsment a második negyedévtől várja. A Dacia egész Európában tapasztalható visszaesése átmeneti, ami főként logisztikai és gyártási okokra, valamint a modellkínálat átalakulására vezethető vissza.

Folytatódott ugyanakkor az Opel teljesítményének javulása (+519 darab) és a tavaly indult romániai Nissan értékesítés is erősödést (+498 darab) mutatott. Mindezen hatások eredményeképpen a nagykereskedelmi szegmens előző évhez képesti visszaesése átmenetinek tekinthető, a következő időszakban növekedés várható.