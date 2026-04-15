Autópiac: kevesebb Dacia, több Opel kell a népnek – fékezett az AutoWallis az év elején

Tíz százalékkal több új gépjárművet értékesített az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága 2026 első negyedévében, ugyanakkor a csoport összesített adatai két százalékos átmeneti megtorpanást mutatnak ebben az időszakban a nagykereskedelmi üzletág hat százalékkal csökkenő értékesítési darabszámainak miatt. A régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának mobilitási szolgáltatások üzletága erős negyedévet zárt és a szerviztevékenység is növekedést mutatott.
K. T.
2026.04.15, 09:31

Tovább folytatta a növekedést a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis csoport kiskereskedelmi üzletága: új gépjármű-eladásait 9,9 százalékkal 3001-re növelte 2026 első negyedévében, miközben a használtautó-eladás enyhe (-1,4 százalék) csökkentést mutatott és 925 darabot ért el. Emögött elsősorban erős bázishatás áll, mivel 2025 első negyedévében a csoport mobilitási szolgáltatások üzletága flottacserét hajtott végre, melynek során a lecserélt járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette. 

Két százalékkal mérséklődtek az AutoWallis járműeladásai 2026 elején / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága 

  • a hazai piacon hat százalékkal több járművet értékesített, 
  • miközben Szlovéniában 24, 
  • míg Csehországban 13 százalékkal növekedtek az eladások. 

A szerviz órák száma 1,6 százalékkal 81 573 órára emelkedett az első negyedévben. A visszafogott bővülést a debreceni szerviz megnyitása támogatta, ugyanakkor a korábbi évekhez képest hosszabb havas, az ügyfeleket a közlekedésben akadályozó időjárás kedvezőtlenül hatott a tevékenységre.

Kevesebb Dacia, több Opel kell az autósoknak

A nagykereskedelmi üzletág 5,8 százalékkal kevesebb, összesen 7676 autót értékesített, elsősorban a KGM márka visszaesése (-1066 darab), másodsorban a Renault és Dacia számainak csökkenése (-517 darab) miatt. Mindhárom márka teljesítményére kedvezőtlenül hatott a kínai márkák által diktált árverseny, melyre a KGM újrapozicionálással reagált, aminek pozitív hatásait a menedzsment a második negyedévtől várja. A Dacia egész Európában tapasztalható visszaesése átmeneti, ami főként logisztikai és gyártási okokra, valamint a modellkínálat átalakulására vezethető vissza. 

Folytatódott ugyanakkor az Opel teljesítményének javulása (+519 darab) és a tavaly indult romániai Nissan értékesítés is erősödést (+498 darab) mutatott. Mindezen hatások eredményeképpen a nagykereskedelmi szegmens előző évhez képesti visszaesése átmenetinek tekinthető, a következő időszakban növekedés várható.

A mobilitási szolgáltatások (melybe a rövid- és hosszú távú gépjármű kölcsönzés, továbbá a flottakezelés tartozik) 7,2 százalékkal 95 659-re növekedett a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 12,2 százalékos növekedés mellett 48 824-re bővült. Az AutoWallis  átlagos flottamérete 5,4 százalékkal 3981 darabra emelkedett az év első három hónapjában.

A jól diverzifikált működés garancia az AutoWallis ütésállóságára

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az eredményekkel, valamint a kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az első negyedéves adatok ismét bizonyították a csoport diverzifikált működésének jelentőségét. Az üzletágak, márkák, földrajzi kitettség sokszínűsége és az üzleti modell alapot biztosít a 2028. évre kitűzött stratégiai célok eléréséhez a kimondottan ciklikus működésű iparágban és növekvően volatilis makrogazdasági környezetben.

Az AutoWallis részvényei 0,3 szzalékos emelekéssel kezdték a szerdai tőzsdei kereskedést, az év eleje óta pedig egy százalékkal ereszkedett a kurzus.

