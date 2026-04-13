Óriási dobásra készül a Debrecenben gyárat építő kínai óriásvállalat

Kihasználja a részvényárak emelkedését a Debrecenben gyárat építő CATL, és a tervek szerint újabb részvényeket dobna piacra a hongkongi tőzsdén, aminek a segítségével 5 milliárd dollárt hajtanának fel.

Bődületes ütemben növekszik a CATL, kell hozzá a tőke

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója emellett konvertibilis kötvényeket is piacra dobna, hogy terjeszkedését finanszírozza, ám végleges döntés még nem született a Bloomberg információi szerint. A CATL a múlt hónapban tette közzé eredményeit, melyek egészen döbbenetes számokat tartalmaztak, a kínai vállalat egy év alatt több mint 50 százalékkal növelte profitját.

A CATL korábban egy brutális árháborút is túlélt hazájában, amit főként a külföldi terjeszkedésnek és a hálózati léptékű energiatárolók terén betöltött vezető szerepének köszönhetően vészelt át.

Ez utóbbi szegmens egyelőre azonban csak a CATL bevételeinek kevesebb mint 15 százalékát jelenti.

Tavaly májusi listázása óta a CATL részvényei 160 százalékot erősödtek, és a cég lehet az egyik nyertese az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválságnak is, miután egyre több ország igyekszik a fosszilis energiától való függőségét enyhíteni, akár a hálózati energiatárolók, akár az elektromos autók segítségével. A hihetetlen növekedési ütem finanszírozása azonban továbbra is jelentős tőkeigénnyel jár, ezt fedezheti a mostani másodlagos kibocsátás.

A cég piaci kapitalizációja már 289 milliárd dollárra hízott, részvényeivel pedig a sencseni tőzsdén is lehet kereskedni.