Az akkuipar aranykorát hozhatja el az iráni háború: az olajcégeknél is nagyobbat kaszálnak a Magyarországon is terjeszkedő kínai cégek

Az olajvállalatoknál is jobban teljesítettek a legnagyobb kínai akkumulátorgyártók az iráni háború kitörése óta. A Magyarországon is gyárat építő BYD és CATL, valamint a Sungrow részvényeinek árfolyama szárnyal a konfliktus kezdete óta, miután a befektetők úgy vélik, hogy számos olajimportőr válasza a kibontakozó energiaválságra a megújuló energiák fokozottabb használata lesz.

Az akkuipar aranykorát hozhatja el az iráni háború: az olajcégeknél is nagyobb kasználtak eddig a Magyarországon terjeszkedő kínai cégek

Neil Beveridge, a Bernstein energia elemzője a Financial Times számára elmondta, hogy Kína, mint a világ legnagyobb olajimportőre várthatóan még jobban felerősíti a mindent elektromosra váltó stratégiáját, ami más nagy ázsiai gazdaságok, mint Japán, Tajvan vagy Dél-Korea is követhetnek. A szakember szerint

ez totális paradigmaváltás az energia területén, amit már az sem állíthat meg, ha az iráni háború záros határidőn belül lezárul.

A CATL árfolyama 19, a Sungrowé 19,4, a BYD-é pedig 21,9 százalékot emelkedett a háború kitörése óta, míg az olajóriások közül a BP 15,2, a Chevron 8, a Shell 8,3 az Exxon pedig csak 4,7 százalékkal erősödött. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy bár az olajcégek profitálnak a magas árakból, egyes eszközeik a háború által érintett térségben vannak.

Egyre fontosabb az energiatárolás a megújulók további növekedéséhez

A megújuló energia szélesebb körű használata azonban egyre több helyen teszi szükségessé a hálózati léptékű energiatárolást. De a CATL és a BYD az elektromos autók terjedéséből is profitál, amit a magas üzemanyagárak ösztönözhetnek. Az energiaátmenetet hajtó legfontosabb tényezővé nem a klíma miatti aggodalmak válhatnak, hanem az energiabiztonság kérdése.

Az akkumulátorok a rendkívül áramigényes adatközpontok üzemeltetésében is szerepet kaphatnak.

A Mobility Foresight szerint 2032-re csak a kínai belföldi hálózati energiatárolási piac 199 milliárd dollárra nőhet szemben a tavalyi 48 milliárd dollárral. Li Shuo, a China Climate Hub igazatója az Asia Society Policy Insititutenál arra hívta fel a figyelmet, hogy az öbölmenti LNG-létesítmények elleni támadások rámutatnak a fosszilis tüzelőanyagokra való támaszkodás veszélyeire.