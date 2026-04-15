A Debrecenben építkező kínai akkugyártó újabb irigylésre méltó profitbővülésről számolt be

Az akkumulátorok iránti megnövekedett keresletből nagyot profitált a Debrecenben óriásgyárat építő Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), amely 3,04 milliárd dolláros első negyedéves tiszta nyereségről számolt be szerdán a hongkongi tőzsde honlapján. Az egy évvel korábbihoz képest ez 60 százalékos bővülés.

A CATL havi egymilliárd dolláros tempóval srófolta feljebb a profitját / Fotó: CATL Debrecen / Facebook

A nagyvállalat negyedéves bevétele 18,92 milliárd dollár volt, itt 52 százalékos gyarapodást mutattak ki. A markáns növekedés ellenére a profittermelési dinamika jóval szerényebb, 10 százalékos, ha a tavalyi évzáró negyedév adataival vetjük össze. Emlékeztetőül: a CATL a tavalyi teljes üzleti évet 10,6 milliárd dolláros adózott profittal zárta, ami 42 százalékos éves összevetésű bővülést takar.

A CATL stabilan őrzi globális piacvezető helyét

A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának számító kínai óriáscég a nemzetközi vizeken is otthonosan mozog, a dél-koreai SNE Research piackutató cég adatai szerint 2025 végén globális részesedése 39,2 százalékos volt, egyedüliként szerzett 30 százalék feletti részesedést. A többi szereplő, így a

BYD,

LG Energy Solution,

Panasonic,

Samsung SDI,

SK On,

CALB,

EVE Energy,

Gotion High-Tech,

SVOLT

és a Farasis Energy

messze lemaradva követik. A dinamikus növekedési tempó fenntartásához hatalmas beruházások és kiterjedt kutatás-fejlesztési programok szükségesek, amelyek finanszírozásához a CATL hétfői bejelentése szerint legkevesebb 4 milliárd amerikai dolláros tőkebevonásra készül a hongkongi börzén, ahol egyébként tavaly tavasszal jelent meg, s ahol nagy szeretettel fogadták a befektetők.

A terjeszkedés finanszírozásához tőkét vonnak be

Kedvező fogadtatás esetén a CATL akár 5,3 milliárd dollárt is bezsebelhet. Az ezzel párhuzamosan az anyaországi, sencseni tőzsdén is jegyzett CATL tavaly májusban is hasonló mértékű összeget sepert fel a parkettról.

Mint arról beszámoltunk, a CATL most emellett részvényekre átváltható konvertibilis kötvényeket is piacra dobna, hogy terjeszkedését finanszírozza, ám végleges döntés még nem született a Bloomberg információi szerint.