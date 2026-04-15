A Debrecenben építkező kínai akkugyártó újabb irigylésre méltó profitbővülésről számolt be

Havi egymilliárd dolláros tempóban növelte tiszta nyereségét a debreceni óriásgyárát hamarosan felavató kínai akkumulátoripari óriás az első negyedévben. A CATL-nak kedvező képet kell sugároznia magáról a befektetőknek, mivel épp 4-5 milliárd dolláros tőkebevonásra készül a hongkongi tőzsdén.
Kriván Bence
2026.04.15, 17:30

Az akkumulátorok iránti megnövekedett keresletből nagyot profitált a Debrecenben óriásgyárat építő Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), amely 3,04 milliárd dolláros első negyedéves tiszta nyereségről számolt be szerdán a hongkongi tőzsde honlapján. Az egy évvel korábbihoz képest ez 60 százalékos bővülés. 

A CATL havi egymilliárd dolláros tempóval srófolta feljebb a profitját / Fotó: CATL Debrecen / Facebook

A nagyvállalat negyedéves bevétele 18,92 milliárd dollár volt, itt 52 százalékos gyarapodást mutattak ki. A markáns növekedés ellenére a profittermelési dinamika jóval szerényebb, 10 százalékos, ha a tavalyi évzáró negyedév adataival vetjük össze. Emlékeztetőül: a CATL a tavalyi teljes üzleti évet 10,6 milliárd dolláros adózott profittal zárta, ami 42 százalékos éves összevetésű bővülést takar. 

A CATL stabilan őrzi globális piacvezető helyét

A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának számító kínai óriáscég a nemzetközi vizeken is otthonosan mozog, a dél-koreai SNE Research piackutató cég adatai szerint 2025 végén globális részesedése 39,2 százalékos volt, egyedüliként szerzett 30 százalék feletti részesedést. A többi szereplő, így a

  • BYD,
  • LG Energy Solution,
  • Panasonic,
  • Samsung SDI,
  • SK On,
  • CALB,
  • EVE Energy,
  • Gotion High-Tech,
  • SVOLT
  • és a Farasis Energy

messze lemaradva követik. A dinamikus növekedési tempó fenntartásához hatalmas beruházások és kiterjedt kutatás-fejlesztési programok szükségesek, amelyek finanszírozásához a CATL hétfői bejelentése szerint legkevesebb 4 milliárd amerikai dolláros tőkebevonásra készül a hongkongi börzén, ahol egyébként tavaly tavasszal jelent meg, s ahol nagy szeretettel fogadták a befektetők. 

A terjeszkedés finanszírozásához tőkét vonnak be 

Kedvező fogadtatás esetén a CATL akár 5,3 milliárd dollárt is bezsebelhet. Az ezzel párhuzamosan az anyaországi, sencseni tőzsdén is jegyzett CATL tavaly májusban is hasonló mértékű összeget sepert fel a parkettról.

Mint arról beszámoltunk, a CATL most emellett részvényekre átváltható konvertibilis kötvényeket is piacra dobna, hogy terjeszkedését finanszírozza, ám végleges döntés még nem született a Bloomberg információi szerint.

 

Tavaly májusi hongkongi belistázása óta a CATL részvényei 160 százalékot erősödtek, és a cég lehet az egyik nyertese az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválságnak is, miután egyre több ország igyekszik a fosszilis energiától való függőségét enyhíteni, akár a hálózati energiatárolók, akár az elektromos autók segítségével. 

A hihetetlen növekedési ütem finanszírozása azonban továbbra is jelentős tőkeigénnyel jár, ezt fedezheti a mostani másodlagos kibocsátás.

