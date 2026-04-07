Kihasználta az ünnepeket a forint, de az igazi kihívások csak most várják a hazai fizetőeszközt
Stabilizálódott a forint árfolyama kedden, miután húsvéthétfőn a magyar deviza sokat erősödött az euróval és a dollárral szemben, kihasználva az ünnepek alatti alacsony likviditást, hiszen a legtöbb európai országban a piacok zárva voltak.
Nagyot ment a forint húsvéthétfőn
Az euró-forint árfolyam hétfőn a 385-ös szintről egészen 381 alá is becsúszott, noha az iráni háború és az azzal járó költséges energiaimport végét nem lehet látni. Bár Pakisztán bedobott egy 15-20 napos tűzszüneti javaslatot, azt Teherán elutasította. Így az olajárak emelkedése is folytatódott kedden, ami magával hozta a forint enyhe gyengülését.
Kedden a reggeli órákban az eurót 382,01 forinton jegyezték, tehát magasabban a hétfő esti 381,05 forintnál.
A dollár jegyzése 330,06 forintról 331,10 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 413,65 forintról 414,50 forintra drágult.
A tűzszüneti javaslat elutasítása után a dollár ismét erősödésnek indult: egy euróért 1,1538 dollárt kellett adni kedd reggel, szemben a hétfő esti 1,1544 dolláros árfolyammal. A dollár erősödése pedig általában együtt szokott járni a forint gyengülésével.
A szerdai inflációs adat döntő lehet a forint számára
Bár a világ pénz- és tőkepiacait most elsősorban az iráni háború fejleményei mozgatják, a forint e heti árfolyamának alakulása szempontjából kulcsfontosságú lehet a Központi Statisztikai Hivatal szerdán érkező jelentése az infláció alakulásáról. A márciusi adatban már megmutatkozhat az iráni háború hatása is, ahogy azt láttuk más európai országok vagy épp az eurózóna esetében is. Bár februárban az infláció közel tízéves mélypontra érkezett, és a védett árak gátat vetettek az üzemanyagárak elszállásának,
az iráni háború miatt a drágulási ütem felgyorsulhatott az elmúlt hónapban.
Az inflációs nyomás visszatérése ugyanakkor akár segítheti is a forint árfolyamát, hiszen szigorúbb monetáris politikát vetíthet előre, így megmaradhat, sőt akár nőhet is a kamatkülönbözet a magyar fizetőeszköz javára az euróval és más pénzekkel szemben. Ugyanakkor a februári rekordalacsony drágulási ütem után a márciusi éves infláció várhatóan a Magyar Nemzeti Bank 3 százaléktól 1 százalékkal felfelé és lefelé is eltérő toleranciasávjában maradhat. Hosszabb távon azonban az iráni háború nemcsak az energiaárak esetében jelenthet felfelé mutató kockázatokat, így a jegybanknak sincs könnyű dolga. A szintén a héten érkező kiskereskedelmi és hiányadatok ugyancsak befolyásolhatják a forint árfolyamát.