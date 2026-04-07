Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Kihasználta az ünnepeket a forint, de az igazi kihívások csak most várják a hazai fizetőeszközt

A magyar fizetőeszköz tudott élni az ünnep alatti alacsony likviditás nyújtotta lehetőséggel. A forint árfolyamára a héten nemcsak a háborús hírek, de az inflációs és más makroadatok is nagy hatást gyakorolhatnak.
K. B. G.
2026.04.07, 08:43
Frissítve: 2026.04.07, 09:18

Stabilizálódott a forint árfolyama kedden, miután húsvéthétfőn a magyar deviza sokat erősödött az euróval és a dollárral szemben, kihasználva az ünnepek alatti alacsony likviditást, hiszen a legtöbb európai országban a piacok zárva voltak.

A forint e heti teljesítményében az inflációs adat lehet a kulcsmozzanat / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nagyot ment a forint húsvéthétfőn

Az euró-forint árfolyam hétfőn a 385-ös szintről egészen 381 alá is becsúszott, noha az iráni háború és az azzal járó költséges energiaimport végét nem lehet látni. Bár Pakisztán bedobott egy 15-20 napos tűzszüneti javaslatot, azt Teherán elutasította. Így az olajárak emelkedése is folytatódott kedden, ami magával hozta a forint enyhe gyengülését. 

Kedden a reggeli órákban az eurót 382,01 forinton jegyezték, tehát magasabban a hétfő esti 381,05 forintnál. 

A dollár jegyzése 330,06 forintról 331,10 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 413,65 forintról 414,50 forintra drágult.

A tűzszüneti javaslat elutasítása után a dollár ismét erősödésnek indult: egy euróért 1,1538 dollárt kellett adni kedd reggel, szemben a hétfő esti 1,1544 dolláros árfolyammal. A dollár erősödése pedig általában együtt szokott járni a forint gyengülésével.

A szerdai inflációs adat döntő lehet a forint számára

Bár a világ pénz- és tőkepiacait most elsősorban az iráni háború fejleményei mozgatják, a forint e heti árfolyamának alakulása szempontjából kulcsfontosságú lehet a Központi Statisztikai Hivatal szerdán érkező jelentése az infláció alakulásáról. A márciusi adatban már megmutatkozhat az iráni háború hatása is, ahogy azt láttuk más európai országok vagy épp az eurózóna esetében is. Bár februárban az infláció közel tízéves mélypontra érkezett, és a védett árak gátat vetettek az üzemanyagárak elszállásának, 

az iráni háború miatt a drágulási ütem felgyorsulhatott az elmúlt hónapban.

Az inflációs nyomás visszatérése ugyanakkor akár segítheti is a forint árfolyamát, hiszen szigorúbb monetáris politikát vetíthet előre, így megmaradhat, sőt akár nőhet is a kamatkülönbözet a magyar fizetőeszköz javára az euróval és más pénzekkel szemben. Ugyanakkor a februári rekordalacsony drágulási ütem után a márciusi éves infláció várhatóan a Magyar Nemzeti Bank 3 százaléktól 1 százalékkal felfelé és lefelé is eltérő toleranciasávjában maradhat. Hosszabb távon azonban az iráni háború nemcsak az energiaárak esetében jelenthet felfelé mutató kockázatokat, így a jegybanknak sincs könnyű dolga. A szintén a héten érkező kiskereskedelmi és hiányadatok ugyancsak befolyásolhatják a forint árfolyamát.

Forint árfolyamfigyelő

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
