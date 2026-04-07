Kihasználta az ünnepeket a forint, de az igazi kihívások csak most várják a hazai fizetőeszközt

Stabilizálódott a forint árfolyama kedden, miután húsvéthétfőn a magyar deviza sokat erősödött az euróval és a dollárral szemben, kihasználva az ünnepek alatti alacsony likviditást, hiszen a legtöbb európai országban a piacok zárva voltak.

A forint e heti teljesítményében az inflációs adat lehet a kulcsmozzanat / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nagyot ment a forint húsvéthétfőn

Az euró-forint árfolyam hétfőn a 385-ös szintről egészen 381 alá is becsúszott, noha az iráni háború és az azzal járó költséges energiaimport végét nem lehet látni. Bár Pakisztán bedobott egy 15-20 napos tűzszüneti javaslatot, azt Teherán elutasította. Így az olajárak emelkedése is folytatódott kedden, ami magával hozta a forint enyhe gyengülését.

Kedden a reggeli órákban az eurót 382,01 forinton jegyezték, tehát magasabban a hétfő esti 381,05 forintnál.

A dollár jegyzése 330,06 forintról 331,10 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 413,65 forintról 414,50 forintra drágult.

A tűzszüneti javaslat elutasítása után a dollár ismét erősödésnek indult: egy euróért 1,1538 dollárt kellett adni kedd reggel, szemben a hétfő esti 1,1544 dolláros árfolyammal. A dollár erősödése pedig általában együtt szokott járni a forint gyengülésével.