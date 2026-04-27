Több mint százmilliárd dollár és az AI jövője a tét Elon Musk és Sam Altman gigaperében
A héten a kaliforniai Oaklandben elstartol a technológiai világ gigapere, amelyben a Big Tech két legbefolyásosabb alakja, Elon Musk és Sam Altman csap össze. A várhatóan a mesterségesintelligencia- (AI) boom alakulását is befolyásoló bírósági eljárást Musk indította Altman és az általa vetetett OpenAI ellen, azt állítva, hogy megtévesztették és átverték a részben általa is alapított vállalat átalakításával – írja a The Guardian.
Elon Musk szerint nagyon átverték Altmanék
A világ leggazdagabb embere 2024-ben benyújtott keresete az OpenAI alakulásának éveire összpontosít, amikor ő, Altman és mások nagy, humanitárius célokat maguk elé tűzve nonprofit szervezetként alapították meg a mesterségesintelligencia-vállalatot.
Az OpenAI egy nonprofit, mesterséges intelligenciát kutató vállalat. Célunk a digitális intelligencia olyan fokú fejlesztése, amely a legnagyobb valószínűséggel az egész emberiség javát szolgálja, anélkül, hogy profitcélok mozgatnának minket
– olvasható a vállalat küldetéséről 2015 végén közzétett nyilatkozatban.
Musk azt állítja, hogy Altman az OpenAI vezérigazgatójaként megsértette a cég alapító okiratát azzal, hogy a vállalatot javarészt profitorientált vállalkozássá alakította át. Altman és az OpenAI ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy Musk, aki 2018-ban belső viták miatt távozott a cégtől, és azóta saját, rivális AI-vállalkozást indított, lényegében rosszul viseli, hogy kimaradt a vállalat felértékelődéséből származó nyereségből.
Az ügy az OpenAI számára jókora kockázattal jár, mivel a vállalat várhatóan még ebben az évben tőzsdére lépne, mintegy 1000 milliárd dolláros kapitalizációval. Musk pedig számos követelést támasztott,
- többek között Altman és az OpenAI elnöke, Greg Brockman eltávolítását a cég vezetéséből,
- valamint több mint 134 milliárd dollár kártérítést, amelyet Musk szerint az OpenAI nonprofit részlegének kellene visszajuttatni.
A legütősebb kereseti követelés azonban az, hogy Musk vissza akarja alakítani a vállalatot nonprofit szervezetté. El lehet képzelni, hogy érintené ez az OpenAI tőzsdére lépésre vonatkozó terveit, illetve jelenleg 1000 milliárd dollárra várt tőzsdei értékét!
Az álnokság shakespeare-i méreteket öltött
A kereset azzal vádolja Altmant és az OpenAI-t, hogy miután megszerezték Elon Musk pénzét – körülbelül 38 millió dollárt –, és továbbfejlesztették a technológiáját, a vállalat megváltoztatta narratíváját, és hasznot hozó megállapodásokat kötött a Microsofttal, valamint profitorientált leányvállalatokat hozott létre.
Ezzel pedig Altman és az OpenAI megtévesztette és manipulálta Muskot a nonprofit struktúrával kapcsolatban, kihasználva humanitárius aggodalmait.
Az álnokság és a megtévesztés shakespeare-i méreteket öltött
– írják.
Altman és az OpenAI azzal vágott vissza, hogy számos e-mailt és szöveges üzenetet tettek közzé, amelyekkel azt akarták bizonyítani, hogy Musk végig tudott a vállalat átszervezési tervéről. Szerintük 2017-ben azzal is egyetértett, hogy egy profitorientált üzletág létrehozása lenne a vállalat számára a következő szükséges lépés. Úgy vélik, hogy Muskot csupán a féltékenység, illetve az motiválja, hogy megbánta túl korai kiválását a cégből. Az alperesek azt is vitatják, hogy Musk befektetést hajtott volna végre a cégben. Szerintük
az csak egy adókedvezményre jogosító adomány volt egy nonprofit szervezetnek, amivel nem szerzett tulajdont az OpenAI-ban.
A tárgyalás során várhatóan a két fél teljes erővel egymásnak feszül, ami rendkívül látványos vitát hozhat. Januárban az X-en közzétett bejegyzésében Musk jó szórakozást ígért.
Alig várom, hogy elkezdődjön a tárgyalás, a felfedezések és a tanúvallomások le fogják nyűgözni az embereket
– mondta.