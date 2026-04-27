Több mint százmilliárd dollár és az AI jövője a tét Elon Musk és Sam Altman gigaperében

A héten a kaliforniai Oaklandben elstartol a technológiai világ gigapere, amelyben a Big Tech két legbefolyásosabb alakja, Elon Musk és Sam Altman csap össze. A várhatóan a mesterségesintelligencia- (AI) boom alakulását is befolyásoló bírósági eljárást Musk indította Altman és az általa vetetett OpenAI ellen, azt állítva, hogy megtévesztették és átverték a részben általa is alapított vállalat átalakításával – írja a The Guardian.

Több mint százmilliárd dollár és az AI jövője a tétje Elon Musk és Sam Altman gigaperének / Fotó: AFP

Elon Musk szerint nagyon átverték Altmanék

A világ leggazdagabb embere 2024-ben benyújtott keresete az OpenAI alakulásának éveire összpontosít, amikor ő, Altman és mások nagy, humanitárius célokat maguk elé tűzve nonprofit szervezetként alapították meg a mesterségesintelligencia-vállalatot.

Az OpenAI egy nonprofit, mesterséges intelligenciát kutató vállalat. Célunk a digitális intelligencia olyan fokú fejlesztése, amely a legnagyobb valószínűséggel az egész emberiség javát szolgálja, anélkül, hogy profitcélok mozgatnának minket

– olvasható a vállalat küldetéséről 2015 végén közzétett nyilatkozatban.

Musk azt állítja, hogy Altman az OpenAI vezérigazgatójaként megsértette a cég alapító okiratát azzal, hogy a vállalatot javarészt profitorientált vállalkozássá alakította át. Altman és az OpenAI ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy Musk, aki 2018-ban belső viták miatt távozott a cégtől, és azóta saját, rivális AI-vállalkozást indított, lényegében rosszul viseli, hogy kimaradt a vállalat felértékelődéséből származó nyereségből.

Az ügy az OpenAI számára jókora kockázattal jár, mivel a vállalat várhatóan még ebben az évben tőzsdére lépne, mintegy 1000 milliárd dolláros kapitalizációval. Musk pedig számos követelést támasztott,

többek között Altman és az OpenAI elnöke, Greg Brockman eltávolítását a cég vezetéséből,

valamint több mint 134 milliárd dollár kártérítést, amelyet Musk szerint az OpenAI nonprofit részlegének kellene visszajuttatni.

A legütősebb kereseti követelés azonban az, hogy Musk vissza akarja alakítani a vállalatot nonprofit szervezetté. El lehet képzelni, hogy érintené ez az OpenAI tőzsdére lépésre vonatkozó terveit, illetve jelenleg 1000 milliárd dollárra várt tőzsdei értékét!