Deviza
EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,66 -0,62% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF395,73 -0,44% PLN/HUF85,88 -0,4% RON/HUF71,57 -0,54% CZK/HUF14,95 -0,46% EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,66 -0,62% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF395,73 -0,44% PLN/HUF85,88 -0,4% RON/HUF71,57 -0,54% CZK/HUF14,95 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 311,18 +0,33% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 060 -0,99% OTP42 180 +1,35% RICHTER13 060 +0,46% OPUS317,5 -5,83% ANY7 410 -0,81% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 185,05 -0,65% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 777,66 +0,11% BUX134 311,18 +0,33% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 060 -0,99% OTP42 180 +1,35% RICHTER13 060 +0,46% OPUS317,5 -5,83% ANY7 410 -0,81% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 185,05 -0,65% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 777,66 +0,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
OpenAI
AI
Musk
Altman

Több mint százmilliárd dollár és az AI jövője a tét Elon Musk és Sam Altman gigaperében

A világ leggazdagabb embere szerint átdobta a palánkon Altman és az OpenAI. Elon Musk ezért hatalmas kártérítést, Altman eltávolítását, illetve az OpenAI nonprofit szervezetté való visszaalakítását követeli egy fél évvel a cég 2026 végére várt tőzsdére lépése előtt.
Murányi Ernő
2026.04.27, 06:30
Frissítve: 2026.04.27, 09:02

A héten a kaliforniai Oaklandben elstartol a technológiai világ gigapere, amelyben a Big Tech  két legbefolyásosabb alakja, Elon Musk és Sam Altman csap össze. A várhatóan a mesterségesintelligencia- (AI) boom alakulását is befolyásoló bírósági eljárást Musk indította Altman és az általa vetetett OpenAI ellen, azt állítva, hogy megtévesztették és átverték a részben általa is alapított vállalat átalakításával – írja a The Guardian.

Musk
Több mint százmilliárd dollár és az AI jövője a tétje Elon Musk és Sam Altman gigaperének  / Fotó: AFP

Elon Musk szerint nagyon átverték Altmanék

A világ leggazdagabb embere 2024-ben benyújtott keresete az OpenAI alakulásának éveire összpontosít, amikor ő, Altman és mások nagy, humanitárius célokat maguk elé tűzve  nonprofit szervezetként alapították meg a mesterségesintelligencia-vállalatot.

Az OpenAI egy nonprofit, mesterséges intelligenciát kutató vállalat. Célunk a digitális intelligencia olyan fokú fejlesztése, amely a legnagyobb valószínűséggel az egész emberiség javát szolgálja, anélkül, hogy profitcélok mozgatnának minket

– olvasható a vállalat küldetéséről 2015 végén közzétett nyilatkozatban.

Musk azt állítja, hogy Altman az OpenAI vezérigazgatójaként megsértette a cég alapító okiratát azzal, hogy a vállalatot javarészt profitorientált vállalkozássá alakította át. Altman és az OpenAI ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy Musk, aki 2018-ban belső viták miatt távozott a cégtől, és azóta saját, rivális AI-vállalkozást indított, lényegében rosszul viseli, hogy kimaradt a vállalat felértékelődéséből származó nyereségből.

Az ügy az OpenAI számára jókora kockázattal jár, mivel a vállalat várhatóan még ebben az évben tőzsdére lépne, mintegy 1000 milliárd dolláros kapitalizációval. Musk pedig számos követelést támasztott, 

  • többek között Altman és az OpenAI elnöke, Greg Brockman eltávolítását a cég vezetéséből, 
  • valamint több mint 134 milliárd dollár kártérítést, amelyet Musk szerint az OpenAI nonprofit részlegének kellene visszajuttatni.

A legütősebb kereseti követelés azonban az, hogy Musk vissza akarja alakítani a vállalatot nonprofit szervezetté. El lehet képzelni, hogy érintené ez az OpenAI tőzsdére lépésre vonatkozó terveit, illetve jelenleg 1000 milliárd dollárra várt tőzsdei értékét!

Az álnokság shakespeare-i méreteket öltött 

A kereset azzal vádolja Altmant és az OpenAI-t, hogy miután megszerezték Elon Musk pénzét – körülbelül 38 millió dollárt –, és továbbfejlesztették a technológiáját, a vállalat megváltoztatta narratíváját, és hasznot hozó megállapodásokat kötött a Microsofttal, valamint profitorientált leányvállalatokat hozott létre.

Ezzel pedig Altman és az OpenAI megtévesztette és manipulálta Muskot a nonprofit struktúrával kapcsolatban, kihasználva humanitárius aggodalmait.

Az álnokság és a megtévesztés shakespeare-i méreteket öltött

– írják.

Altman és az OpenAI azzal vágott vissza, hogy számos e-mailt és szöveges üzenetet tettek közzé, amelyekkel azt akarták bizonyítani, hogy Musk végig tudott a vállalat átszervezési tervéről. Szerintük 2017-ben azzal is egyetértett, hogy egy profitorientált üzletág létrehozása lenne a vállalat számára a következő szükséges lépés. Úgy vélik, hogy Muskot csupán a féltékenység, illetve az motiválja, hogy megbánta túl korai kiválását a cégből. Az alperesek azt is vitatják, hogy Musk befektetést hajtott volna végre a cégben. Szerintük

az csak egy adókedvezményre jogosító adomány volt egy nonprofit szervezetnek, amivel nem szerzett tulajdont az OpenAI-ban.

A tárgyalás során várhatóan a két fél teljes erővel egymásnak feszül, ami rendkívül látványos vitát hozhat. Januárban az X-en közzétett bejegyzésében Musk jó szórakozást ígért.

Alig várom, hogy elkezdődjön a tárgyalás, a felfedezések és a tanúvallomások le fogják nyűgözni az embereket 

– mondta. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
