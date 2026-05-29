Meglepte a magyarokat a profitban úszó biztosító

Növekedési pálya jöhet

A biztosító értékelése szempontjából fontos, hogy február közepén kiadtak egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés, hogy

az ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Ez annak köszönhető, hogy a vitatott követelések 70 százalékáról peren kívül megegyeztek, a CIG számára kedvező módon, amennyiben a tőkekövetelés 65 százalékának kifizetésével megszűnt a per. Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.

A kurzus a februári 390 forintról 300 forintig morzsolódott. Most 308 forinton jegyzik. A csúszás elsődleges oka, hogy a biztosító több hullámban is együtt esett a hazai politikai papírokkal. Ami a társaság esetében nem feltétlen indokolt.