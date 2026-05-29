Meglepte a magyarokat a profitban úszó biztosító
Bő 3 százalékot pattant a CIG Pannónia. A biztosítótársaság brutális profitnövekedést jelentett a díjbevételek nagyarányú csökkenése mellett.
Profitban úszik a biztosító
Meglepte a piacot a biztosító, hiszen
az idei első negyedévben:
- 1,307 milliárd forint profitot ért el, szemben az egy évvel korábbi 468 millió forinttal,
- míg a díjbevételek 17 milliárdról 15 milliárd forintra zsugorodtak.
A biztosító díjbevételeinek 12 százalékos csökkenése két tényező eredője:
• az életbiztosítási díjak 31 százalékkal visszaestek, amiben a banki értékesítési (MBH) csatorna 38 százalékos zsugorodása lehetett döntő,
• míg a nem életbiztosítási díjbevételek (EMABIT) 50 százalékkal megugrottak, amiben a vállalati biztosításoknak volt kulcsfontosságú szerepe.
A kiugró profit elsődleges magyarázata:
- a 994 millió forintos biztosítástechnikai eredmény, amely 707 millióval nőtt év per év alapon.
- Különösen feltűnő a vállalati vagyonbiztosítás szegmens 694 milliós javulása.
Növekedési pálya jöhet
A biztosító értékelése szempontjából fontos, hogy február közepén kiadtak egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés, hogy
az ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.
Ez annak köszönhető, hogy a vitatott követelések 70 százalékáról peren kívül megegyeztek, a CIG számára kedvező módon, amennyiben a tőkekövetelés 65 százalékának kifizetésével megszűnt a per. Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.
A kurzus a februári 390 forintról 300 forintig morzsolódott. Most 308 forinton jegyzik. A csúszás elsődleges oka, hogy a biztosító több hullámban is együtt esett a hazai politikai papírokkal. Ami a társaság esetében nem feltétlen indokolt.