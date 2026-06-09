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Szakad a dollár, jön fel a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kedvező közel-keleti fejlemények gyengítik a zöldhasút. A helyzetet kihasználva pedig erősödött az euró, de a forint és a régiós devizák még a közösségi pénznemet is lehajrázták.
Murányi Ernő
2026.06.09, 17:02
Frissítve: 2026.06.09, 17:17

Lefordult kedden a dollár, miután a Hormuzi-szoros újranyitásának reménye elhalványította az amerikai alapkamat esetleges megemelésével kapcsolatos befektetői aggodalmakat.

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Szakad a dollár, jön fel a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gyengül a dollár

Az amerikai gazdaság viszonylag védett helyzetben van az energiasokkokkal szemben más országokhoz képest, részben ezért is zsákolják az iráni konfliktus kiéleződésekor a biztonságos menedéknek számító zöldhasút, miközben adják az eurót és a japán jent.

Ezzel szemben a feszültségek enyhülése idején – mint például most kedden, amikor a közel-keleti fejlemények békemegállapodást valószínűsítenek – megfordul a tőkeáramlás iránya, ergo szórják a dollárt, és euróba, valamint jenbe ömlik a pénz, miközben esnek az olajárak a globális piacon.

Az amerikai államkötvények hozamai pénteken megugrottak, miután a munkaerőpiaci adatok azt mutatták, hogy a tengerentúli munkaadók sokkal több munkahelyet teremtettek a vártnál májusban, ami fokozta a kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat.

A befektetők közben már a szerdai inflációs adatokat várják, hogy a Fed következő lépéseire következtethessenek. A CME FedWatch szerint a határidős kereskedők 70 százalékos esélyt látnak a decemberi emelésre.

A bankközi devizapiacon is gyengült az amerikai fizetőeszköz, az euró-dollár keresztárfolyam 0,3 százalékkal, 1,1569-ig emelkedett.

EUR / USD árfolyam
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Lassú korrekció látszik az euró-dollár árfolyamában, de továbbra is az 1,1572-es szint alatt vagyunk. Amennyiben a következő napokban vissza tud kapaszkodni fölé, jöhet a mozgóátlagok tesztelése, de addig inkább negatív a technikai kép. Alul 1,15-nál húzódik a következő fontosabb támasz

– írja az Equilor Befektetési Zrt. 

Jönnek fel a régiós devizák és a forint

Az euróerősödés farvizén a forint és a régiós devizák is felfelé törnek. A hazai devizán még a vártnál jobb inflációs adatok sem fogtak ki, pedig egyre valószínűbbé válik egy magyar kamatvágás.

A magyar pénznem 0,5 százalékkal került feljebb a dollárhoz képest. A zöldhasú egységéért 307 forintot kellett adni 20 perccel 4 óra előtt.

USD / EUR árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Kisebb mértékben az euró ellenében is szárnyra kapott a magyar fizetőeszköz. A közösségi deviza kurzusa 0,2 százalékkal, 354,95 forintra csökkent.

EUR / HUF árfolyam
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Heti
Havi
Éves
3 éves

Továbbra is a 355-ös szint közelében billeg az euró-forint jegyzése, a vártnál jóval alacsonyabb inflációs adat sem mozdította el érdemben, pedig a piaci kamatvágási várakozások erősödtek. Felül a 30 napos mozgóátlag jelenti az első ellenállást 357,81-nál, majd 358,50-nál húzódik a következő akadály

– kommentált az Equilor.

Az inflációs adatokat értékelte az MBH Bank is, mint írják: „A fogyasztói árak májusban mindössze 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,3 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és 0,4 százalékponttal a piaci konszenzusnál. Ezzel ismét a jegybanki toleranciasáv alatt mozog az infláció. Az előző hónaphoz képest stagnáltak az árak, mi kisebb emelkedést vártunk. Az éves maginfláció 2,2 százalékról 2,0 százalékra jött le.”

Az Erste pedig már tovább is gondolta a vártnál kedvezőbb inflációs adatok lehetséges következményeit.

A meglepően jó alacsony infláció alapján nagy esélye van a 25 bázispontos kamatcsökkentésnek az MNB következő ülésén. Különben az Erste a jó adatoknak köszönhetően 2,8 százalékra csökkentette az éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését

– írják.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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