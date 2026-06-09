Lefordult kedden a dollár, miután a Hormuzi-szoros újranyitásának reménye elhalványította az amerikai alapkamat esetleges megemelésével kapcsolatos befektetői aggodalmakat.

Szakad a dollár, jön fel a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gyengül a dollár

Az amerikai gazdaság viszonylag védett helyzetben van az energiasokkokkal szemben más országokhoz képest, részben ezért is zsákolják az iráni konfliktus kiéleződésekor a biztonságos menedéknek számító zöldhasút, miközben adják az eurót és a japán jent.

Ezzel szemben a feszültségek enyhülése idején – mint például most kedden, amikor a közel-keleti fejlemények békemegállapodást valószínűsítenek – megfordul a tőkeáramlás iránya, ergo szórják a dollárt, és euróba, valamint jenbe ömlik a pénz, miközben esnek az olajárak a globális piacon.

Az amerikai államkötvények hozamai pénteken megugrottak, miután a munkaerőpiaci adatok azt mutatták, hogy a tengerentúli munkaadók sokkal több munkahelyet teremtettek a vártnál májusban, ami fokozta a kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat.

A befektetők közben már a szerdai inflációs adatokat várják, hogy a Fed következő lépéseire következtethessenek. A CME FedWatch szerint a határidős kereskedők 70 százalékos esélyt látnak a decemberi emelésre.

A bankközi devizapiacon is gyengült az amerikai fizetőeszköz, az euró-dollár keresztárfolyam 0,3 százalékkal, 1,1569-ig emelkedett.