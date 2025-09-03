Az MFB nullaszázalékos hitelt nyújt a kisvállalkozásoknak – ezek a cégek járhatnak jól

Elsősorban a likvid működési költségeket és készletbeszerzést támogatja a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kínált forgóeszközhitel-program, amelyet a feldolgozóiparban tevékenykedő mikro- és kisvállalkozások vehetnek igénybe – olvasható az MFB közleményében.

Kamatmentes forgóeszközhitellel segíti a Magyar Fejlesztési Bank a mikro- és kisvállalkozásokat / Fotó: Shutterstock

A KKV Technológia Plusz Hitelprogram (Ginop Plusz 1.4.3-24) B jelű forgóeszköz hitele fix nullaszázalékos kamatozást biztosít, európai uniós társfinanszírozás mellett.

A közlemény szerint a kisméretű vállalkozások gyakran szembesülhetnek azzal a nehézséggel, hogy a mindennapi működés során lenne szükségük szabadon felhasználható forrásra.

A legtöbb hitelkonstrukció elsősorban fejlesztési célokat, új beruházások megvalósulását támogatja, míg a napi kiadások finanszírozása gyakran nehezebben megoldható.

Ebben jelent újdonságot az MFB-nél elérhető KKV Technológia Plusz Hitelprogram B jelű forgóeszköz komponense, amellyel a mikro- és kisvállalkozások saját forrás nélkül, akár 100 százalékos előleg lehívásával juthatnak forráshoz.

A forgóeszközhitelből nemcsak a készlet- és anyagbeszerzések finanszírozhatók, hanem a működési költségek is, mint a bérköltségek, igénybe vett szolgáltatások, valamint a rezsiköltségek is.

Az igénylés helyszíne minden esetben a projekt megvalósítási helyéhez kötődik, így budapesti székhelyű cégek is sikeresen pályázhatnak, ha a felhasználás vidéki telephelyhez kapcsolódik.

A 70 milliárd forintos keretösszeg legalább 65 százaléka fejlesztendő járásokba és a négy leginkább felzárkóztatandó régióba kerül (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország).

A feldolgozóipari vállalkozások egymillió és 20 millió forint közötti kölcsönt igényelhetnek ügyletenként, maximum hatéves futamidőre.

A fix nulla százalék kamatozású hitelt nem terheli kezelési költség, az előtörlesztés díjmentes, és biztosítékként akár a magánszemély tulajdonosok készfizető kezessége is elegendő. Az előleggel legkésőbb a folyósítást követő 12 hónapon belül szükséges elszámolni, a felhívásban foglaltak szerint.