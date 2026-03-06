Oda csaphatnak az arabok Teheránnak, ahol nagyon fáj: az Egyesült Arab Emírségek az iráni vagyon befagyasztását fontolgatja
Az Egyesült Arab Emírségek fontolgatja több milliárd dollárnyi iráni vagyon befagyasztását, ha Teherán nem hagy fel az ország támadásával. Ezzel súlyos csapást mérne az iszlám köztársaságra, mert jelentősen korlátozná a hozzáférését a külföldi devizához és a globális kereskedelemhez, amikor a gazdasága már így is a csőd közelében van.
A vagyon esetleges befagyasztásáról a The Wall Street Journal (WSJ) számolt be jól értesült forrásokra hivatkozva, és ezek szerint emirátusi illetékesek a háttérben már meg is fenyegették vele Teheránt.
Azt még nem tudni, hogy a kormány mikor hozza meg a döntést, de valószínűleg hamarosan, mert Irán már több mint ezer rakétával és drónnal támadta az emírségeket. Menekülnek az emberek, már akik tudnak, és a konfliktusnak tartósan nagy ára lehet az ország számára, elveszítheti biztonságos menedék imázsát.
Dubaji fedőcégek mozgatják az olajat és a pénzt
Az Atlantic Council szerint Dubaj kulcsfontosságú pénzügyi folyosóként szolgál az iráni vállalkozásoknak és magánszemélyeknek az amerikai és uniós szankciók megkerüléséhez, az olaj külföldi értékesítéséhez.
Dubaj szabadkereskedelmi övezeteiben bejegyzett
fedőcégek évek óta leplezik az iráni olaj és áruk eredetét, mozgatják a pénzt
a határokon keresztül, elkerülve a hagyományos banki felügyeletet.
Az amerikai pénzügyminisztérium az elmúlt években az emirátusokban működő szervezetek ellen is hozott emiatt szankciókat, de most végre léphet az ország, miután az iráni támadások károkat okoztak az infrastruktúrájában, köztük
- a dubaji nemzetközi repülőtérben,
- a népszerű Fairmont hotelben,
- lakóövezetekben
- és turistaközpontokban.
Nem tudni pontosan, mekkora iráni vagyon van az Emírségekben
Az Emírségek ugyan nem csatlakozott az Irán elleni amerikai–izraeli akcióhoz, de a kormányzat számos lehetséges ellenintézkedést fontolgat, köztük az országban bejegyzett fedőcégek célzott vagyonának befagyasztását és az iráni pénzügyi rendszer központjában álló helyi pénzváltók elleni átfogó pénzügyi fellépést.
A WSJ összeget nem közölt az érintett vagyonról, csak annyit, hogy dollármilliárdokról van szó. Esfandyar Batmanghelidj, az Iránra fókuszáló Bourse & Bazaar Foundation alapítója és vezérigazgatója szerint bármilyen lépés az iráni pénzügyi tevékenységek korlátozására „nagyon jelentős lenne, mert az Egyesült Arab Emírségek a legfontosabb csatorna Irán globális gazdaságba való bekapcsolódásához”.
A lap forrásai szerint
az elsődleges célpontok az Iszlám Forradalmi Gárda, a rezsim védelméért és fenntartásáért felelős csoporttal kapcsolatos számlák lennének.
A politikai döntéshozók azonban a pénzügyi lépések mellett a közvetlen tengeri akciókat is fontolgatnak, például iráni hajók lefoglalását. Ennek az lenne a célja, hogy megbénítsák Irán árnyékflottáját, amely az Egyesült Arab Emírségek kikötőiben és hajózási útvonalain működik.
Kockázatos a vagyon befagyasztása
Az biztos, hogy bármilyen pénzügyi lépés éles fordulatot jelentene az emírségek eddigi politikájától, amely az Egyesült Államokkal való stratégiai szövetség és Iránhoz való közelség közötti egyensúly megteremtésére irányul. Az ország eddig nagyrészt tartózkodott attól, hogy pénzügyi szektorát fegyverként használja a Perzsa-öböl túloldalán fekvő szomszédja ellen.
Mivel az ország arra törekedett, hogy nemzetközi pénzügyi központtá váljon, szívesen fogadta a világ minden tájáról érkező tőkét, gyakran alig törődve annak eredetével.
Oroszország ukrajnai inváziójának is az Egyesült Arab Emírségek vált az egyik fő haszonélvezőjévé,
ahová az orosz tőke menekült.
Az iráni vagyon befagyasztása azonban kockázatos, és ezzel az illetékesek is tisztában vannak. Irán fokozhatja ellene a támadásokat, és kiterjesztheti azokat az ország kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrájára is.
Egy ilyen döntés felborítaná a Teheránnal fennálló jövedelmező kereskedelmi és banki kapcsolatokat, és rontaná az Egyesült Arab Emírségek azon képességét, hogy más politikailag érzékeny forrásokból, például Oroszországból vonzzon és tartson meg tőkét.
Elemzők szerint azonban az nem valószínű, hogy az eszközök befagyasztása az iráni vállalatok és állampolgárok összes számláját érintené, akik közül több százezren élnek az Egyesült Arab Emírségekben.