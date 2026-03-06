Oda csaphatnak az arabok Teheránnak, ahol nagyon fáj: az Egyesült Arab Emírségek az iráni vagyon befagyasztását fontolgatja

Az Egyesült Arab Emírségek fontolgatja több milliárd dollárnyi iráni vagyon befagyasztását, ha Teherán nem hagy fel az ország támadásával. Ezzel súlyos csapást mérne az iszlám köztársaságra, mert jelentősen korlátozná a hozzáférését a külföldi devizához és a globális kereskedelemhez, amikor a gazdasága már így is a csőd közelében van.

A vagyon esetleges befagyasztásáról a The Wall Street Journal (WSJ) számolt be jól értesült forrásokra hivatkozva, és ezek szerint emirátusi illetékesek a háttérben már meg is fenyegették vele Teheránt.

Azt még nem tudni, hogy a kormány mikor hozza meg a döntést, de valószínűleg hamarosan, mert Irán már több mint ezer rakétával és drónnal támadta az emírségeket. Menekülnek az emberek, már akik tudnak, és a konfliktusnak tartósan nagy ára lehet az ország számára, elveszítheti biztonságos menedék imázsát.

Dubaji fedőcégek mozgatják az olajat és a pénzt

Az Atlantic Council szerint Dubaj kulcsfontosságú pénzügyi folyosóként szolgál az iráni vállalkozásoknak és magánszemélyeknek az amerikai és uniós szankciók megkerüléséhez, az olaj külföldi értékesítéséhez.

Dubaj szabadkereskedelmi övezeteiben bejegyzett

fedőcégek évek óta leplezik az iráni olaj és áruk eredetét, mozgatják a pénzt

a határokon keresztül, elkerülve a hagyományos banki felügyeletet.

Az amerikai pénzügyminisztérium az elmúlt években az emirátusokban működő szervezetek ellen is hozott emiatt szankciókat, de most végre léphet az ország, miután az iráni támadások károkat okoztak az infrastruktúrájában, köztük

a dubaji nemzetközi repülőtérben,

a népszerű Fairmont hotelben,

lakóövezetekben

és turistaközpontokban.

Nem tudni pontosan, mekkora iráni vagyon van az Emírségekben

Az Emírségek ugyan nem csatlakozott az Irán elleni amerikai–izraeli akcióhoz, de a kormányzat számos lehetséges ellenintézkedést fontolgat, köztük az országban bejegyzett fedőcégek célzott vagyonának befagyasztását és az iráni pénzügyi rendszer központjában álló helyi pénzváltók elleni átfogó pénzügyi fellépést.

A WSJ összeget nem közölt az érintett vagyonról, csak annyit, hogy dollármilliárdokról van szó. Esfandyar Batmanghelidj, az Iránra fókuszáló Bourse & Bazaar Foundation alapítója és vezérigazgatója szerint bármilyen lépés az iráni pénzügyi tevékenységek korlátozására „nagyon jelentős lenne, mert az Egyesült Arab Emírségek a legfontosabb csatorna Irán globális gazdaságba való bekapcsolódásához”.