Megmenekült a nagy ázsiai gazdaság, büszkén bejelentették, hogy olajat tudtak szerezni – Irán miatt ez ma nagy szó

Dél-Korea több mint 6 millió hordó nyersolajat kap az Egyesült Arab Emírségektől – közölte pénteken az elnöki hivatal, a Kék Ház, miközben a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktus miatt egyre nagyobb aggodalom övezi az energiaárak alakulását.

A szöuli elnöki palotában dőlnek el az ország jövőjét érintő jelentős kérdések / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Kilőtt a benzin és gázolaj átlagára Szöulban

A benzin és a gázolaj átlagára Szöulban meghaladta az 1900 vonos (1,29 dollár és nagyjából 470 forint) literenkénti szintet a Közel-Keleten növekvő feszültségek közepette – derült ki a pénteken közzétett kormányzati adatokból. A dél-koreai kormány egyúttal figyelmeztette az üzemanyagpiaci szereplőket, hogy tartózkodjanak minden jogellenes gyakorlattól, például az árak összejátszással történő emelésétől.

I Dzsemjong elnök az X közösségi platformon újabb figyelmeztetést intézett a hazai olajfinomítókhoz az esetleges árkartellezés miatt. Emellett a kabinet előző napi ülésén arra utasította a tisztviselőket, hogy vizsgálják meg egy esetleges árplafon bevezetésének lehetőségét. A koreai kormány közölte, hogy kormányközi munkacsoportot hoz létre az üzemanyagárak alakulásának figyelemmel kísérésére, és minden rendelkezésre álló eszközt bevet az indokolatlan áremelkedések kezelésére.

A dél-koreai állami olajvállalat beszámolt róla, hogy péntek reggel 9 órakor

a benzin átlagára a fővárosban 27,5 vonnal emelkedett az előző naphoz képest, így literenként 1916,5 vonra nőtt,

míg a gázolaj ára 38,9 vonnal 1934,1 vonra emelkedett.

Szöulban 3 év és 7 hónap után először lépte át a benzin ára az 1900 vonos szintet, a gázolaj ára 3 éve és 3 hónapja volt legutóbb ilyen magas.

Iparági szakértők szerint a benzin árának emelkedésekor a benzines autók tulajdonosai gyakran késleltetik a tankolást, míg a dízelüzemű járműveket jellemzően üzleti célokra használják, ezért a kereslet kevésbé rugalmas, ami felfelé hajtja a gázolaj árát.

Az Abu-Dzabi–Fudzsejra olajvezeték

Az Egyesült Arab Emírségek már évekkel ezelőtt kiépített egy alternatív exportútvonalat, az úgynevezett Abu-Dzabi nyersolaj vezetéket. Ez Abu-Dzabiból a keleti parton fekvő Fudzsejráig szállítja a nyersolajat. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Perzsa-öbölből származó olaj nagy része a Hormuzi-szoroson keresztül hagyja el az öblöt, így háborús vagy geopolitikai feszültségnél azonnal felmerül a lezárás vagy támadások kockázata.