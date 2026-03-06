Megmenekült a nagy ázsiai gazdaság, büszkén bejelentették, hogy olajat tudtak szerezni – Irán miatt ez ma nagy szó
Dél-Korea több mint 6 millió hordó nyersolajat kap az Egyesült Arab Emírségektől – közölte pénteken az elnöki hivatal, a Kék Ház, miközben a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktus miatt egyre nagyobb aggodalom övezi az energiaárak alakulását.
Kilőtt a benzin és gázolaj átlagára Szöulban
A benzin és a gázolaj átlagára Szöulban meghaladta az 1900 vonos (1,29 dollár és nagyjából 470 forint) literenkénti szintet a Közel-Keleten növekvő feszültségek közepette – derült ki a pénteken közzétett kormányzati adatokból. A dél-koreai kormány egyúttal figyelmeztette az üzemanyagpiaci szereplőket, hogy tartózkodjanak minden jogellenes gyakorlattól, például az árak összejátszással történő emelésétől.
I Dzsemjong elnök az X közösségi platformon újabb figyelmeztetést intézett a hazai olajfinomítókhoz az esetleges árkartellezés miatt. Emellett a kabinet előző napi ülésén arra utasította a tisztviselőket, hogy vizsgálják meg egy esetleges árplafon bevezetésének lehetőségét. A koreai kormány közölte, hogy kormányközi munkacsoportot hoz létre az üzemanyagárak alakulásának figyelemmel kísérésére, és minden rendelkezésre álló eszközt bevet az indokolatlan áremelkedések kezelésére.
A dél-koreai állami olajvállalat beszámolt róla, hogy péntek reggel 9 órakor
- a benzin átlagára a fővárosban 27,5 vonnal emelkedett az előző naphoz képest, így literenként 1916,5 vonra nőtt,
- míg a gázolaj ára 38,9 vonnal 1934,1 vonra emelkedett.
Szöulban 3 év és 7 hónap után először lépte át a benzin ára az 1900 vonos szintet, a gázolaj ára 3 éve és 3 hónapja volt legutóbb ilyen magas.
Iparági szakértők szerint a benzin árának emelkedésekor a benzines autók tulajdonosai gyakran késleltetik a tankolást, míg a dízelüzemű járműveket jellemzően üzleti célokra használják, ezért a kereslet kevésbé rugalmas, ami felfelé hajtja a gázolaj árát.
Az Abu-Dzabi–Fudzsejra olajvezeték
Az Egyesült Arab Emírségek már évekkel ezelőtt kiépített egy alternatív exportútvonalat, az úgynevezett Abu-Dzabi nyersolaj vezetéket. Ez Abu-Dzabiból a keleti parton fekvő Fudzsejráig szállítja a nyersolajat. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Perzsa-öbölből származó olaj nagy része a Hormuzi-szoroson keresztül hagyja el az öblöt, így háborús vagy geopolitikai feszültségnél azonnal felmerül a lezárás vagy támadások kockázata.
Az emirátusi vezeték viszont megkerüli a Hormuzi-szorost, az olajat pedig
közvetlenül az Ománi-öbölhöz szállítja, így nincsen szükség tankerhajókra ahhoz, hogy eljusson Ázsiába, ráadásul a Hormuzi-szorost is kikerülik vele.
Ez az elkerülő útvonal különösen fontos az iráni háború és feszültségek kirobbanása óta, ugyanis a nemzetközi piac attól tart, hogy Irán zavarhatja vagy lezárhatja a Hormuzi-szorost, ami a globális olajkereskedelem 20 százalékát érintené megközelítőleg. Így amennyiben az Egyesült Arab Emírségek Fudzsejrából szállít olajat, a szállítás egyáltalán nem függ a jelenlegi feszült geopolitikai helyzettől, a szorostól, és az ellátás is gyorsabb és fenntarthatóbb Ázsia felé.
Szöul okosan megkerülte a Hormuzi-szorost
Dél-Korea szinte 100 százalékban importálja az olajat, ami krízishelyzetben megingathatja a gazdaságot. Az emirátusokból importált 6 millió hordó azonban a Hormuzi-szoros megkerülésével érkezik, ezzel Szöul demonstrálja az ország biztonságát és gyorsaságát a piaci sokkhelyzetek lereagálására.
Kang Hunszik kabinetfőnök egy sajtótájékoztatón nyilatkozott az energiaárakról, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása, valamint Teherán térségbeli megtorló csapásai egy esetleges energiaválságtól való félelmet váltottak ki — számolt be róla a Jonhap hírügynökség. „I Dzsemjong elnök utasítására egyeztetéseket folytattunk a nyersolaj beszerzéséről, és ennek eredményeként megerősítettük, hogy sürgősségi jelleggel több mint 6 millió hordó nyersolajat importálunk” – mondta Kang, majd hozzátette: a lépés várhatóan hozzájárul az olajárak stabilizálásához.