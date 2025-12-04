Orbán Viktor bejelentette a 2026-os fizetésemelést: 700 ezer család jövedelme nő januártól – "Ma egy nagy megállapodást írunk alá"

A kormányfő csütörtökön azt írta a Facebookon, hogy lesöprik a „tiszás megszorítócsomagot”, és helyette egy „nagy megállapodást” írnak alá.

Orbán Viktor bejelentette a 2026-os fizetésemelést / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emeljük” – írta Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy január 1-jétől összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan. Azt is írta, hogy komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, amelynek következtében 90 milliárd forinttal csökkennek a kkv-k adóterhei.

„Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz! Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!” – írta a miniszterelnök.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy megszületett a megállapodás 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról.

A munkaadók és a szakszervezetek csütörtök délután 4-kor találkoztak a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárnál, Czomba Sándornál, ahol hivatalosan is elfogadták a napokban már körvonalazódó kompromisszumos javaslatot.

A megállapodás értelmében a minimálbér 2026. január 1-jével a jelenlegi 290 800 forintról 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra, a szakmunkás-bérminimum pedig az idei 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik.

A minimálbér újratárgyalására azért van szükség, mert hiába kötöttek tavaly hároméves bérmegállapodást a munkaadók és a szakszervezetek, már tavasszal világossá vált, hogy a megállapodás fenntarthatatlan.

A vártnál gyengébb gazdasági növekedés és magasabb infláció miatt ugyanis a makropálya is gyökeresen megváltozott, emiatt a vállalkozók is kényelmetlen helyzetbe kerültek.

Emellett a tavalyi béralku is tartalmazott egy korrekciós mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben újratárgyalják a megállapodást.