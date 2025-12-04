Kína nem vacakol: felvásárolta a Magyarországon is népszerű autómárka komplett gyárát – kellett a hely az elektromos autóinak

A döntés mögött az áll, hogy a vállalat elérte jelenlegi termelési kapacitásának plafonját, és sürgősen bővítenie kell – írja az e-cars.

Terjednek az elektromos autók: a Changannak új gyárra volt szüksége / Fotó: Matthias Balk / DPA / AFP

Bár a beszámolók szerint már október végén felkerültek az új logók az üzemre, de a gyártás még nem indult újra. 2024-ben a Changan gyártókapacitása 2,25 millió járműnél tartott, miközben a vállalat 2025-re már hárommillió autó értékesítését tűzte ki célul. Az Economic Observer szerint a gyártás jelenleg 84 százalékos kapacitáskihasználtsággal fut – ez ugyan kiemelkedően jó arány, de kevés mozgásteret ad a további növekedéshez. A csungkingi üzem felvásárlása éppen ezt az űrt hivatott betölteni.

Érdemes felidézni, hogy a pekingi Hyundai – a Hyundai és a BAIC közös vállalata – 2015-ben jelentette be a csungkingi üzem felépítését, amely akkor az ötödik gyáruk volt Kínában. A termelés 2017 végén indult el, ám a létesítményt alig négy év működés után, 2021 decemberében be is zárták.

Mindez azért is különösen figyelemreméltó, mert

az óriásüzem építése több mint egymilliárd dollárba került, és évente 300 ezer jármű gyártására volt képes.

A bezárás fő oka az volt, hogy a Hyundai jócskán alulteljesített a kínai piacon, és nem tudott lépést tartani az elektromos mobilitási trendekkel.

A Hyundai lemaradt a kínai autóforradalomról

A Hyundai évekkel ezelőtt jelentős beruházásokat hajtott végre Kínában, ám a várakozásokkal ellentétben nem aratott sikert. A vállalat lemaradt az ország villanyautós boomjáról, mivel a kifejezetten a kínai piacra tervezett első tisztán elektromos modell, a Hyundai EO csak idén került kereskedelmi forgalomba.

A Hyundai és a Kia korábban több belső égésű modell villanyosított változatát próbálta a kínai piacra dobni, ám ezek iránt nem mutatkozott megfelelő érdeklődés.

A vállalat azóta több nagyszabású fejlesztési tervet is bejelentett, majd röviddel később el is vetett – jelezve, hogy nehezen találja meg a helyét az egyre élesedő versenyben.

Fontos megjegyezni, hogy a Changan nem az első hazai autógyártó, amely kihasználja a külföldi gyártók kapacitásfeleslegét. 2021-ben a Li Auto már átvette a Beijing Hyundai egyik pekingi gyárát. 2023 novemberében a Geely szerezte meg a SAIC–GM egyik üzemét Senjangban, Liaoning tartományban. Így a trend világos: a kínai autógyártók a villanyautós fellendülést meglovagolva egyre több, korábban külföldi kézben lévő gyárat vásárolnak fel, hogy biztosítsák saját növekedési pályájukat.

A Changan stratégiai célja, hogy a Deepalt a kínai és az európai elektromosautó-piacon is erős szereplővé tegye. A Deepal S05 és S07 elektromos SUV-ok várhatóan belépnek a német piacra, ahol az első tesztek alapján kedvező fogadtatásra számíthatnak. A márka Hollandiában az Emil Frey Grouppal működik együtt, ami stabil alapot biztosít a nyugat-európai terjeszkedéshez.

