Marad a hazai akvizíciós fókusz az Opusnál

Nagyobb részben a hitelek átstrukturálását célozza az Opus a tervezett kötvénykibocsátással. A kedvező hitelminősítés – az akvizíciók és fejlesztések mellett – lehetőséget teremt arra is, hogy az Opus részvényei még kedvezőbb befektetési célpontként jelenhessenek meg a nemzetközi befektetői térképen – mondta lapunknak Gál Miklós, a társaság vezérigazgatója.

A piac már nagyon várt egy pozitív hírre az Opus menedzsmentjétől. A kedvező hitelminősítés tekinthető az első lépésnek?

A Scope Ratings elemzése többek között azt is visszaigazolja, hogy csaknem egy éve jó döntést hozott az igazgatóság azzal, hogy az Opusba olvasztotta a Konzumot. A holdingtársaság együtt erősebb, gyorsabb növekedésre képes, mint külön-külön lett volna. A pozitív árfolyam-reakció annak is köszönhető, hogy a független nemzetközi hitelminősítő a hazai jegybank által elvárt befektetési szintnél négy fokozattal magasabb, BBB besorolást adott a társaság által a jövőben kibocsátható kötvényekre, a vállalatra vonatkozóan pedig kedvező, BB minősítést kaptunk. A jegybanki program segítségével még kedvezőbb hitelstruktúrája lesz a vállalatcsoportnak, és lehetőségünk lesz jövedelmező befektetéseinket építeni, fejleszteni.

A minősítés megmozgathatja a külföldi befektetők fantáziáját is?

Reményeink szerint a minősítés híre határon túli befektetési alapokhoz is eljut. A jelentés is visszaigazolja, hogy stabil, értékteremtő gazdálkodási stratégiánk az intézményi befektetői körnek is izgalmas lehet. A kötvénykibocsátás során a nemzeti bankkal közös konstrukcióban gondolkodunk, de nem titkolt célunk a forrásbevonással, hogy az Opus részvényei is még kedvezőbb célpontként jelenhessenek meg a nemzetközi befektetői térképen.

Milyen arányban használnák fel a 28,6 milliárd forintot a hitelmegújítás és az akvizíciók tekintetében?

Nagyobb részben finanszírozási restrukturálást tervezünk előzetesen. A hosszú és fix kötvényági forrásokkal részben még kedvezőbb konstrukciójú finanszírozáshoz jutunk. A Scope Ratings is kiemeli, hogy az Opus konzervatív és hosszú távú buy-and-build befektetési megközelítése a növekedést és a még jobb eredményeket támogatja. Addicionális finanszírozásként is tekinthető a kötvény a megléphető akvizíciók részfinanszírozására, és az ehhez szükséges saját forrásaink felszabadítására is szolgálhat.

