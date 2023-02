A zöld gyep helyett a zöld asztalnál vívja a szezon legnagyobb meccsét a Premier League címvédője. Az angol labdarúgás történetének legnagyobb és a Manchester Cityre és az egész angol ligára nézve súlyos következményekkel járó jogi ügyét a két fél jogtanácsosai fogják lejátszani. Olyan jogászok is részt vesznek a perben, akiknek az órabére a legjobban fizetett labdarúgókkal vetekszik – számolt be a The Telegraph.

A sztárfocistákkal megegyező bérezésű ügyvédeken múlhat a Manchester City jövője.

Fotó: Shutterstock

Bár nem olyan látványos és közönségszórakoztató, mint Pep Guardiola és Jürgen Klopp taktikai csatája, vagy épp Erling Haaland és Virgil Van Dijk párharca, de ez az összecsapás évekre meghatározhatja a Premier League jövőjét.

Kevin Plumb és Simon Cliff csörtéje az angol elsőosztály idei szezonjának sorsdöntő ütközetévé válhat.

Kevin Plumb a Premier League általános jogtanácsosa, és ő vezeti azt a jogi procedúrát, amelynek során

négy év kitartó munkája utána hétfőn bejelentette a Manchester City elleni 115 vádpontot.

Simon Cliff a Cityt tulajdonló Mansour sejk Abu Dhabi United Groupjának tanácsadója volt az angol klub 2008-as felvásárlásakor, és azóta is rendszeresen képviseli a csapatot a pénzügyi fair play jogi ügyeiben.

A Premier League szabályai meghatározzák, hogy a klubok mekkora tulajdonosi vagyont költhetnek, a szponzori szerződéseket pedig minden esetben nyilvánosságra kell hozni. A manchesteri kékek esetében felmerült a gyanú, hogy megszegték ezeket a törvényeket.

A City, amely 2012 óra uralja az angol ligát a megszerzett hat bajnoki címével, tagadja, hogy bármi rosszat tett volna.

Plumb 2015 szeptembere óta dolgozik a Premier League-ben, és ez idő alatt több jogi válsághelyzetet is átélt a City elleni vizsgálat kezdete óta. Például a Premier League példátlan leállása a koronavírus-járvány miatt 2020-ban, ami a tévéközvetítők és a szponzorok, valamint a liga közötti tárgyalássorozattal járt együtt. A szerződésekkel kapcsolatos visszatérítések és a klubok nyereségének elmaradása miatt a PL fenntarthatósági szabályainak módosítására volt szükség.

Szintén nagy vihart kavart azaz ügy, amikor 2021 áprilisában felröppent az Európai Szuperliga ötlete, amihez hat angol klub, köztük a Manchester City is csatlakozott volna. Végül valamennyi angol csapat kihátrált a sorozat mögül, amely egyelőre messze került a megvalósítástól.

Ezúttal a Premier League szabálykönyvének B.15-ös szabálya alapján történt meg a vádemelés a City ellen. Ez a passzus arra kötelezi a liga klubjait, hogy a lehető legnagyobb jóhiszeműséggel járjanak el. Ennek megszegése olyan kihágásokat jelenthet, mint például hogy egy klub tisztességtelenül viselkedik a ligával vagy egy másik klubbal szemben, vagy olyan magatartást tanúsít, amelynek célja e szabályok megkerülése vagy a szabályok betartására vonatkozó vizsgálatok akadályozása.

Plumb nem először méri össze erejét Cliff-fel. 2021 júliusában már találkoztak a bíróságon, de akkor végül nem marasztalták el a klubot.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénzügyi fair play szabályzatát az akkori UEFA-elnök, Michel Platini vezette be.

Ahogy a labdarúgópályán, úgy a jogi ütközetben is igen ütőképes csapatok szerepelnek. Cliff és Plumb egyaránt nagyon drága csapattársakat toborzott magának.

A City jogi teamjének tagja lesz Lord Pannick, aki akár napi 80 ezer fontot is kereshet a sikeres per esetén, ami megegyezne a góllövőlistát vezető City-sztár, Erling Haaland szerződésével.

A City azért bízik benne, hogy a norvég gólgéptől eltérő módon Pannick szereplését nem kell öt évre a csapathoz kötni. Pannick mellett Paul Harrison is a City képviseletében lép fel a bíróságon. Az ellenfél csapatában Adam Lewis, Andrew Hunter és Jason Pobjoy lesz a húzónév.

Korábban hasonló ügyben a City már kiharcolt magának egy győzelemmel felérő döntetlent. Miután az UEFA először két évre el akarta tiltani a klubot a pénzügyi fari play szabályainak megsértése miatt, a Sportdöntőbíróság végül nem tiltotta el őket, és csupán 10 millió eurós bírságot kellett az UEFA kasszájába fizetnie a manchesteri csapatnak, miután nem működött együtt a klub a vizsgálat során.