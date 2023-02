LeBron James február elején végérvényesen beírta a nevét a kosárlabda és az egész sportvilág történetébe, amikor sikeresen megdöntötte Kareem Abdul-Jabbar 39 évvel korábban felállított pontrekordját. A 38 éves sztár február 8-án, az Oklahoma City Thunder ellen megszerezte karrierje 38 390. pontját, aminél többet senki másnak nem sikerült a profi kosárlabda történetében. Ehhez LeBronnak 20 szezonra volt szüksége az NBA-ben. Azonban a sztár nem csak a sportteljesítményével vált azzá az ikonná, akinek a nevét ma már az egész világ ismeri. Sportoló, márkanév és üzletember, ez mind LeBron James.

LeBron Jamesbe már a profi karrierje előtt kódolva volt a siker. A nemrég megdöntött pontrekord szépen hangzik, de csupán csak egy újabb ékkő King James koronáján. Vannak azok a sztárok, akikre már egészen fiatalon felfigyel a világ, ilyen volt például Michael Jordan, akinek a pályafutását hatalmas érdeklődés övezte már az egyetemi évei alatt, amikor az Észak-karolinai Egyetemen az év újoncának választották.

LeBron esetében a hírnév még korábban kezdődött, hiszen már a középiskolás meccseit is közvetítette az ESPN sportadó.

Példátlan volt, hogy egy fiatal, középiskolás srác iránt ekkora legyen az érdeklődés, így már itt mindenki tudhatta, hogy érdemes lesz megjegyezni a nevét.

A modern szponzori szerződések kora az Egyesült Államokban szintén LeBronnal kezdődött.

A 18 éves játékos már az első évében egy 100 millió dolláros kontraktust kapott az egyik legnagyobb sportszergyártótól, ami sokszorosa volt a játékosként kapott fizetésének.

Összehasonlításként az akkor már sztár státuszban játszó Kobe Bryant sem bírt ilyen értékes támogatói szerződéssel. Azóta James nem volt rest tovább gyarapítani a vagyonát, 2022 közepére pedig a milliárdosok klubjába is felkerült a neve.

LeBron James a sport mellett rengeteg időt fordított a márkaépítésre, illetve számos cégben és vállalkozásban vannak érdekeltségei. Nagyon sok időt fordít az üzleti életre és keresi a lehető legjobb befektetéseket.

Vannak médiacégei, illetve étteremlánca is, de például labdarúgó- és jégkorongcsapatokban is jelen van tulajdonosként.

Nemrég befektetett egy német kerékpárgyártóba is, a Canyon vállalatba. A 750 millió euróra értékelt német cégbe 30 millióval szállt be James. A filmiparban is szerepel, a 2021-es Space Jam: Új kezdet című film gyártói között ott volt LeBron cége, ráadásul a film egyik producere is volt. Azt is hozzá kell tenni, hogy a kosaras gyerekfilm két főszerepét is saját magára, illetve a fiára osztotta.

A sztár sikere mögött egy előre megtervezett stratégia áll és ez különbözteti meg a sportág legendájától, Michael Jordantől. LeBron az ügynöki csapatát a saját középiskolás baráti köréből építette fel. A fiatalok, amikor látták, hogy egyikük hatalmas tehetséggel rendelkezik elkezdték megtervezni James jövőjét. Már nagyon korán házaltak a LeBron névvel, ezt az ESPN szerződés is jól bizonyítja. Semmit nem bíztak a véletlenre és minden lehetőséget megragadtak, hogy a LeBron James név egy fogalom legyen a kosárlabdán belül és azon kívül.

