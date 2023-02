Miközben a Chelsea napjainkban mindenféle költési csúcsot megdönt, a Barcelona a jövője terhére rizikózik, a Manchester City a Premier League vádja szerint több mint száz tételben szegte meg a pénzügyi szabályokat, a Juventus pedig ugyancsak elszámolási machinációkért már meg is kapta a büntetését, akad a nemzetközi labdarúgásnak egyéb területe is, ahol féktelenül folynak el a milliók: az alig focizó focisták fizetésénél. Tőlük pedig megszabadulni sem lehet, így jelenlegi munkaadóik nyakán maradtak a januári átigazolási időszak lezárultával is.

Lukaku teljesítményével biztosan nem elégedettek az Internél.

Fotó: Martin Meissner

A kétes dicsőségű kategória nyertese alighanem az angol Phil Jones, aki ugyan 27-szeres válogatott, ám sorozatos sérülései miatt a legutóbbi négy évben összesen 13 mérkőzésen játszott, miközben a megelőző nyolc idényben átlagban 27-szer lépett pályára. 2019-ben mégis négy plusz egy évre hosszabbított vele a Manchester United, abban a hiú reményben, hogy így megőrizheti piaci értékét, ha a hátvéd visszanyeri az egészségét – ám ez sosem történt meg. A szerződése azonban ketyeg, és a 3,9 millió fontosra becsült éves fizetése alapján a futó idényben

úgy keresett 1,7 milliárd forintnyi összeget, hogy nulla alkalommal rúgott labdába.

Ilyen múlttal pedig nyilván senki sem szeretné átigazolni, úgyhogy az amerikai Glazer család által eladásra kínált egyesület csak égeti vele a pénzt.

Hasonlóan haszontalan jelenleg a francia Paul Pogba is, aki a 2018-ban ugyan a világbajnok francia válogatott kulcsembere volt, viszont a tavaly vb-ről sérülés miatt lemaradt. Az eleinte konzervatívan kezelt, majd mégis megműtött térdsérülése miatt ő sem játszott még egy percet sem, amióta a nyáron visszatért a Juventushoz. Január végén, a Monza elleni bajnokin a cserepadra már odaült, ám ott is maradt végig, azóta pedig kiújultak a bajai – viszont a több mint 260 millió forintnyi havi illetményét utalni kell így is. Nem véletlenül gondolkodott el rajta a túlárazott transzferdíjakat lekönyvelő, ezért 15 pontos büntetéssel sújtott Juventus, hogy felbontja a szerződését, vagy megkísérli diszkontáron értékesíteni. Viszont a január végén bezárult átigazolási időszakban egyikre sem került sor, úgyhogy maradtak a gyógyulásába vetett remények.

Manuel Neuer lábát törte síelés közben.

Fotó: Alexander Hassen

Mostantól jelent majd problémát Manuel Neuer, aki még a világbajnokságon is csapatkapitányként vezette a német válogatottat, csak aztán a csoportkörös kiesés miatti csalódottságában elment síelni, ahol eltörte a lábát. Ő tehát ebben a szezonban nem játszik többet, és lehet, hogy a Bayern Münchenben már egyáltalán nem, mert habár ott is ő a csapatkapitány, a minap sistergős interjúban fejtegette, mennyire nem tetszett neki, hogy kirúgták a kapusedzőjét… A gazdasági katasztrófa a történetben – már a klubnak –, hogy a sérülése és az odamondogatás közben is el kell neki utalni a 20 millió eurós éves fizetése hátrelévő felét.

Vegyesebb a kép a belga páros, Eden Hazard és Romelu Lukaku esetében, mert ők hébe-hóba játszanak, viszont nemcsak a fizetésük, hanem a megvételük is horrorisztikus összegekbe került a munkaadóiknak.

Hazard-t 2019-ben vette meg a Real Madrid 88,5 millió fontért (ma 38,8 milliárd forint), de azóta három és fél év alatt összesen 51 meccsen lépett pályára, mostanra pedig annyira leáldozott neki, hogy hiába egészséges, az évadban 18 meccset is a cserepadon ült végig, egyszer pedig nem is nevezték.

Közben mégis keres a Realnál évi 9,4 milliárd forintnyi eurót.

Lukakunál talán pislákol a fény az alagút végén. Érte 2021-ben fizetett 97,5 millió fontot (42,8 milliárd forint) a Chelsea, ahol viszont olyan gyatrán és sérülékenysége miatt egyre kevesebbet játszott, hogy az angolok nyáron inkább kölcsönadták előző klubjának, az Internek. Az olaszok sem jártak azonban jól: a csatár az augusztusi idénykezdés óta összesen öt mérkőzésnyi időt töltött a gyepen, de ő legalább az utóbbi fordulókban már játszogatott negyedórákat. Az más kérdés, hogy a vonatkozó időszakra neki kifizetett 2,5 milliárd forintos javadalmazásért ez megéri-e.