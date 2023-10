Hiába számít a Premier League (PL) a világ legszínvonalasabb és leggazdagabb labdarúgó-bajnokságának, egyben Anglia büszkeségének, mindenki más a szigetországban fúj rá, mert nem hajlandó megosztani a javakat, kvázi a piramison élősködik.

Az alsóbb osztályok is igényt tartanának a PL gazdagságának bizonyos hányadára

Fotó: Shutterstock

Régóta fennálló probléma, hogy elitista lett az angol foci.

A PL 20 klubja országon belül nyilván nem tud felmutatni annyi drukkert, mint a másodtól a hetedosztályig terjedő alsóbb régiók. Utóbbiak pontosan ezen az alapon nyújtják a kezüket, hogy ők igenis

közösségteremtő és segítő szervezetek, ezért a tápláléklánc tetején álló PL igazán hozzájárulhatna a működésükhöz,

mert ha az alsóbb osztályok elsorvadnak, az előbb-utóbb hatással lesz a kirakatra is, akármilyen fényűző is.

Mit ellenez a Premier League?

A PL, illetve a másodtól a negyedosztályig illetékes, de a még alsóbb ligákat is képviselő EFL (English Football League) évek óta egyeztet meg tárgyal az újraelosztásról, és habár megegyezés nem született, a legújabb javaslat kiszivárgott, és bármikor szavazhatnak róla – így állnak a dolgok jelenleg:

A felek olyannyira távol álltak egymástól, és a korábbi tárgyalási körök annyi rossz érzést szültek, hogy a kormány jelezte: a hamarosan felállítandó önálló és független szabályozó szervhez utalhatja ezt a kérdést is.

A folyamatosan befektetők és potenciális új klubtulajdonosok által körülugrált PL azonban már azt is ellenezte, hogy egyáltalán legyen ilyen szerv, úgyhogy inkább az alsóbb ligákkal is megegyezne – és több pénzt juttatna nekik az eddigieknél –, mintsem, hogy új és magasabb erőre hagyja a döntést.

Ki, mennyi pénzt kapna?

Emiatt felpörögtek az események, szeptember közepén három-három PL-, illetve EFL-klub összejött Londonban, hogy több mint kétévi huzakodás után végre dűlőre jusson. Nyilván nem sikerült, habár a kiszivárgott információk szerint a PL nagyon bizakodik, hogy így lesz.

Az más kérdés, hogy mint eddig, úgy most sem általános, és főleg nem egyöntetű a javaslat támogatottsága.

A Fair Game érdekvédelmi szervezet 1252 fős felmérése alapján 0,6 százalék támogatja a PL újraelosztási javaslatát.

Még a jelenlegi, nem kedvelt, és az alsóbb osztályoknak kevés pénzt juttató modellt is többen pártolják, mert e szerint legalább csurran-cseppen a legalsóbb osztályoknak is, az új tervezet szerint viszont az ötöd-hatodosztály – idehaza ez lenne nagyjából a „megyei” – nem kapna semmit. Most az összesen 3,19 milliárd fontos (1429 milliárd forintos) tévéközvetítési díjbevételből a PL eltesz 88 százalékot, azaz 2,81 milliárd fontot (1259 milliárd forintot).

A szaúd-arábiai tuajdonban álló Newcastle és az Abu-Dzabi pénzelte Manchester City rangadója, és a hasonló meccsek termelik a nagy pénzt

Fotó: NurPhoto via AFP

Az új modell szerint ez a hányad ugyan 84 százalékra, azaz 2,68 milliárd fontra (1201 milliárd forintra) csökkenne, de még ez is messze van az EFL által maximumnak vélt 75 százaléknál, azaz 2,39 milliárd fontnál (1071 milliárd forintnál).

Mik az ellenvélemények?

A piramis tetején már a százmillió fontos játékostranszferek is normálisnak számítanak, lejjebb viszont a klubok az energiaszámlákat sem tudják kifizetni, közösségi programok szűnnek meg és csapatok azon aggódnak, hogy a következő szezonban egyáltalán még léteznek-e majd

– sorolta az aggodalmakat Niall Couper, a Fair Game ügyvezetője.

Kifejtette, hogy azonnali pénzügyi támogatásra van szüksége a focirendszer alsóbb régióinak, és ő abban bízik, hogy ha már a PL a gyakorlati uralkodó, tanúbizonyságot tesz felelősség- és kötelességtudatról is, és nem hagyja elhalni a foci gyökérzetét. Ha mégis így lenne, akkor a kormánynak kéne beavatkoznia, és mégiscsak a független szabályozóra bízni a pénzek újraelosztását, hogy a sportág egészének a jövője biztosítva legyen.