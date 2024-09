Közel három évtizede sikerült, most is győzne a Fradi az Anderlecht otthonában

A kilencvenes évek meglehetősen sötét és zűrzavaros időszaka nem bővelkedett magyar futballsikerekben, a sorozatos kudarcok és gyenge eredmények közt üdítő kivételt jelentett a Ferencváros Bajnokok Ligája-menetelése az 1995/96-os szezonban, amelynek egyik kulcspillanata volt az Anderlecht elleni selejtezős párharc. Az odavágón Zoran Kuntic góljával 1-0-ra nyertek a zöld-fehérek, a visszavágó az Üllői úton 1-1-el zárult, ami azt jelentette, hogy a Fradi első magyar csapatként bejutott a BL csoportkörébe.

Pascal Jansen (középen, felemelt mutatóujjal) magyaráz a játékosoknak a Fradi edzésén / Fotó: MTI / Kovács Tamás

Az egyébként kiváló futballistákkal, többek közt Hajdu Attilával, Simon Tiborral, Vincze Ottóval, Lisztes Krisztiánnal vagy a már emlegetett Kunticcsal felálló Fradi sikere akkor óriási bravúrnak számított, most azonban kijelenthető, hogy a közel harminc évvel ezelőttihez képest jóval közelebb áll riválisához játékerőben a magyar együttes. A papírforma most is a hazaiak győzelmét ígéri, ám nem lenne meglepetés, ha a Fradi ponttal, pontokkal távozna a brüsszeli Lotto Parkból a BL-hez hasonlóan új rendszerű Európa-liga alapszakaszának első fordulójában.

Az FTC tavaly a Konferencia-liga csoportkörében is szembekerült belga riválissal, akkor a Genk elleni párharc mindkét összecsapása döntetlenre végződött. A Ferencváros 1990-ben az UEFA Kupában az Antwerpennel találkozott, idegenben gól nélküli döntetlent ért el, otthon pedig 3-1-re győzött, azaz története során még sosem kapott ki belga csapattól a nemzetközi kupaporondon.

Tizenhétezer néző lehet a lelátókon

A több mint húszezer néző befogadására alkalmas Lotto Parkban előreláthatólag 16-17 ezer drukker, köztük 400-500 ferencvárosi biztatja majd a csapatokat. Az időjárási előrejelzések szerint esős idő várható a következő napokban, a hazaiak tréningje alatt az első 15 percben egymást váltotta a napsütés, a szél, a hideg és az eső, így eléggé kiszámíthatatlan körülményekre kell készülnie a Ferencvárosnak.

Az Anderlecht kerete majdnem a dupláját éri a Fradiénak

A két csapat keretének értékét összevetve egyértelmű a belgák fölénye. A Fradi keretének összértéke 59,3 millió euró, ez a szám az Anderlechtnél 116 millió euró.

A Ferencváros legértékesebb futballistája a Partizantól nemrégiben 3 millióért igazolt Matheus Saldanha, őt 8 millió euróra taksálja a Transfermarkt. A portál szerint 6 millió euró az értéke az izraeli karmesternek, Abu Faninak, 4,5 milliót ér Kristofer Zachariassen, 4-et pedig a mali támadó, Adama Traoré.

Az Anderlechtnél a ma esti meccsről gyermeke születése miatt hiányzó dán szélső, Anders Dreyer áll a lista élén a maga 15 millió eurós értékével, őt követi 12 millióval honfitársa, a középcsatár Kasper Dolberg, aztán jön 10 millióval 19 éves belga tehetség, Mario Stroeykens, de 8,5 millió euróra taksálják az ugyancsak saját nevelésű középpályást, a 23 esztendős Yari Verschaerent is.