Nő a deepfake-válság: a cégóriások sem tudják megvédeni magukat

Az elmúlt héten több személyiségi jogokat sértő kép keringett az interneten, melyeket Elon Musk új mesteséges intelligenciája, a Grok-2 készített. Ezeken a deepfake (mesterséges intelligenciával alkotott) képeken Donald Trump és Kamala Harris is láthatók voltak, valamint több olyan híresség is, mint Taylor Swift. A nagy cégóriások is bevallották: egyedül nem képesek védekezni az MI-tartalmak ellen, kormányzati szabályozásokra van szükség.