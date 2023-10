Jövő év január elsejétől Könnyid László lesz a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, aki az ágazatirányítás területére alig másfél éves kihagyás után tér vissza – írja a Turizmus.com, hozzátéve, a szakember korábban 2019-től egészen 2022 májusáig látta el az MTÜ turizmusstratégiai, majd turizmusszakmai és általános vezérigazgató-helyettesi feladatait, 2022 októberétől viszont már a Magyar Turisztikai Minőség Tanúsító Testület (MTMT) ügyvezetőjeként dolgozott. Könnyid elmondta, Guller Zoltán felkérését követően tér vissza a hazai turisztikai csúcsszervezethez, miután az elmúlt valamivel több mint egy évet feltöltődéssel, külföldi tapasztalatszerzéssel, szakmai látókörének szélesítésével töltötte.

Könnyid László szerint a vidéki gyógy- és wellnessturizmus lehetőségeit még inkább ki kell aknázni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az új célokkal kapcsolatban a szakember elmondta, hogy eddig a turisztikai fejlesztéseken volt a fókusz, amelyek mostanra lezárulnak, így már megfelelő mennyiségű turisztikai kínálat áll rendelkezésre. „Az elmúlt év arról szólt, hogy a számok visszaálljanak a Covid előtti szintre, most pedig már lehet azzal is törődni, hogy a magasabb költésű, minőségi turistákra is fókuszáljunk” – jegyezte meg Könnyid László. Kiemelte,

dolgoznak például azon is, hogyan lehet külön egységként kezelni Budapest és a vidék turizmusát,

hiszen más-más a feladat a fővárosban és vidéken.

A következő időszak kulcsszavai ezek lesznek:

az adatalapú országmarketing,

az értékesítés és

az erősebb szabályozási környezet.

Elsődleges feladatuk mostantól, hogy elegendő számú vendég és vendégéjszaka adjon erős alapot a turizmus visszaépítéséhez:

„2030-ig 16 százalékra kell emelni a turizmus GDP-hozzájárulását, és el kell érnünk az 50 millió vendégéjszakát.”

Ezenfelül az MTÜ tervei között szerepel, hogy a fővároson túl vidéken is növekedjen a hivatásturisztikából származó bevétel és vendégéjszakaszám. Könnyid személyes szívügyének tekinti, hogy a vidéki gyógy- és wellnessturizmus lehetőségeit még inkább kiaknázzák a következő években.