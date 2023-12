Érdemes-e, és ha igen, milyen áron lehet itthon síelni?

Ahogy korábban a Magyar Sí Szövetség elnöke, Fürstner József nyilatkozta, a hazai sípályák – Eplényben, Mátraszentistvánon, Sátoraljaújhelyen, Visegrádon – hóágyúkkal általában április elejéig üzemeltek az elmúlt években, illetve Budapesten a Normafa Parkban szintén hóágyúzható sífutópálya is működik. Ha éjszaka plusz nyolc-kilenc fok alá csökken a hőmérséklet, akkor ezek a modern technikai eszközök már megfelelő havat biztosítanak, de az eső a nagy ellensége a sípályáknak, hiszen az tudja „megenni” a havat.

Mátraszentistvánon remek a hangulat a hüttében. Fotó: Komka Péter / MTI

Az elmúlt napokban meglepően sok hó esett itthon, a hazai sípályák meg is nyitottak. Az árakat nézve, hétköznap előnyösebb kilátogatni, de hétvégeken is számos kedvezmény (például nagycsaládosoknak, bérleteseknek, helyi lakosoknak szóló) is elérhető. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális hóhelyzetről, bár a pályák állapota napközben is változhat az időjárás függvényében. Mindenesetre síleckéket venni, felcsatolni a sílécet, siklani a havas lejtőkön és beülni egy forró italra a hüttébe – a magyarországi fejlesztéseknek hála – egyre több helyen tudunk itthon is. Mutatjuk, hol!

A hóágyúk legerősebbike dolgozik itt

Eplény – Síaréna Vibe Park

A négy évszakos üzemeltetésre törekvő eplényi síközpont – amely az országban a legnagyobb és a legmodernebb – 16 sípályával, a húzóliftek mellett ülőliftekkel, szlalompályával, folyamatosan megújuló gasztroélményekkel fogadja a sízőket és a snowboardosokat.

Több, mint hét kilométeres sípálya található Eplényben, ezek jelentős része (4 kilomter) kék jelölésű szakaszokból áll, amelyek sötétedés után is használhatók. A pályák hóbiztosságáról a hógyártó rendszer gondoskodik, amely teljesítménye 600 köbméter/óra, ez megközelítőleg annyi, mint az összes többi Magyarországon üzemelő sípályáé együttvéve. Eplényben általában a síszezon záró hétvégéje a libegő-szezon kezdete, amely novemberig tart, biztosítva az egész éves működést.

A normál felnőtt napijegy (péntektől vasárnapig): 13600 forint. A diák/senior: 11600 forint, a gyerek 9700 forint.

Az ország legmodernebb síliftje szállítja a síelőket

Mátraszentistván Sípark

Az alpesi hangulatú, változatos nehézségű pályákat kínáló Mátraszentistván igazi családi síterep oktatóparkkal, éjszakai síelési lehetőséggel – kezdők és haladók egyaránt megtalálhatják a kedvükre való havas szórakozási lehetőségeket. Az átlagos hóvastagság 30-80 cm.

A normál felnőtt napijegy (12.18 és 12.23 között): 10 500 forint, (12.26. és 03.07. között) 13 500 forint. A diák/senior: 8000/11000 forint, a gyerek 7000/9000 forint, 6 éves kor alatt ingyenes.

A legkalandosabb hazai sípálya

Sátoraljaújhely – Zemplén Kalandpark

A kalandparkban található hóágyúzott pályákon három Tatrapoma sífelvonó található, amelyek közül egy indítópálcás és kettő tányéros, illetve egy 120 méter, valamint egy 50 méter hosszú Sunkid varázsszőnyeg szolgálja a vendégek kényelmét. Az itteni jégcsarnokban korcsolyázni is lehet, de jó szórakozást nyújt a bobpálya, vagy (ha az időjárás úgy diktálja) a mászófal is!

A hétvégi normál felnőtt napijegy 5990 forint. A diák/senior: 5490 forint, a gyerek: 4490 forint, 6 év alatt ingyenes.

Eplényben már december elején birtokba vették a síelők a működő pályákat. Fotó: Vasvári Tamás / MTI



Dunai panoráma dobja fel a csúszást

Visegrád – Nagyvillám

A négy különböző nehézségű pályával bíró Nagyvillámot a szép fekvése miatt kedvelik a síelők. A lejtőről gyönyörű kilátás nyílik a visegrádi Fellegvárra és a Dunára. A füves pályát minden évben előkészítik a szezonra, így már kevés hómennyiség esetén is jól sízhető. Kiválóan alkalmas tanulóknak, mivel enyhe lejtésű, de a dinamikus sízők is szeretik, mert elég széles a gyakorláshoz. Tubing-, sífutó- és szánkópálya is található a területen.

A hétvégi normál felnőtt napijegy 9.700 forint. A diák/senior: 8500forint, a gyerek: 7400 forint.

A főváros sípályája

Budapest – Normafa Park

Minden évszakban a budapestiek kedvenc kirándulóhelye a Normafa, amely a Sváb-hegyen található. 2022-ben újították fel az itt lévő Vasas Síházat, az alatta fekvő Szaniszló-réten pedig elkészült a (hóágyúzható) sífutópálya és a közelében a szánkópálya is – ezek ingyenesen használhatók. Az idei információk szerint a világítás nem működik még a pályán, ezért napszaktól függően fejlámpa szükséges a sífutóknak. A múlt heti erős havazásnál remekül használhatóvá vált a sífutópálya, és a szánkópályát annyian kívánták igénybe venni, hogy az már közlekedési akadályokat okozott a megtelt Normafán.

Ahol még természetes hóviszonyok esetén működik sí- vagy szánkópálya:

Dobogókő, Bánkút, Nagy-Hideg-hegy, Pécs, Sopron - Vasfüggöny Sífutópálya, Szilvásvárad, Tokaj – Kopasz-hegy