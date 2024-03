Visszaszámol az Európa-bajnokságra készülő magyar szakács csapat

A magyar csapat A magyar csapat élén álló Kelemen Roland a debreceni Aranybika Szakközépiskolában tanulta a szakmát, ezt követően a hajdúszoboszlói Hunguest Hotelben dolgozott. Két éve erősíti Nyíregyházán a Hunguest Sóstó szállodát mint séfhelyettes. Tavaly mesterszakács címet szerzett. A csapat commis-ja a siófoki Fodor Noel, aki két éve végezte el a szakácsiskolát, és családja éttermében dolgozott, és oda is tér majd vissza a Bocuse d’Or után. A coach a Hungastnál dolgozó Szabó László, aki korábban kétszer is indult a Bocuse d’Or hazai döntőjén, szerepelt a nemzeti szakácsválogatottban is, több nemzetközi megmérettetésen is részt vett. A csapat elnöke Dalnoki Bence. A csapat felkészítésében részt vesz Széll Tamás, valamint Vomberg Frigyes is, valamint a norvég séf, Christian Andre Pettersen, aki 2019-ben és 2021-ben is a bronz szobrot vihette haza a Bocuse d’Or lyoni döntőjéről.