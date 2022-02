A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019 elején hirdette meg Zöldprogramját elsősorban abból a célból, hogy mérsékelje a klímaváltozással és más környezetvédelmi problémákkal összefüggésben felmerült kockázatokat. További célja volt a zöld pénzügyi szolgáltatások körének és az ezzel kapcsolatos ismereteknek a bővítése mellett a saját és más pénzpiaci szereplők ökológiai lábnyomának csökkentése. A program zöldfinanszírozással összefüggő kezdeményezései rendkívül széles körűek. Magukba foglalják a zöldfinanszírozás helyzetének elemzését vagy a pénzpiaci szereplők környezettudatosabb működésre való ösztönzését, például a zöld pénzügyi szolgáltatások igénybevételére (többnyire hitelek és kötvények formájában).

A fentieket ösztönző magyarországi intézkedések első fontos állomásának a kormány által 2020 júniusában kibocsátott zöldkötvények bizonyultak, ezekkel elsősorban azokat a – az éghajlati és környezeti célkitűzésekhez kapcsolódó – kormányzati beruházásokra fordítható pénzeszközöket kívánták összegyűjteni, amelyek a kormány Nemzeti tiszta fejlődési stratégiájában lettek meghatározva. Azóta természetesen más intézkedéseket is bevezettek a zöldprojektek finanszírozásának támogatására.

Az MNB Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programja

A bankszektor zöldhitel-igénybevételének ösztönzése céljából az MNB 2020 elején bevezette a tőkekövetelmény-kedvezményt a zöldhitelek esetében. Az új szabályok lehetővé teszik, hogy a bankok számára tőkekövetelmény-kedvezményt biztosítsanak olyan hitelek esetében, amelyek rendeltetése valamely energiatakarékos ingatlan vásárlásának vagy építésének fedezése, ideértve az átépítést is. A tőkekedvezmény minden egyes támogatásra alkalmas bruttó kitettség esetén 5 százalék vagy 7 százalék, csökkentve az igénylő intézményekre rótt második pillér szerinti tőkekövetelményeket, cserébe viszont az ügyfelek kedvezményes kamatlábakkal és díjakkal vehetik igénybe a szolgáltatást.

A 2020 végén az MNB által kibocsátott Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény program csak a megújuló energiatermelés finanszírozása céljából igényelt hitelekre terjedt ki, azóta viszont számottevően kibővült a tárgyi köre. Ma ide tartoznak a naperőművekkel, a fenntartható mezőgazdasággal, az energiahatékonysággal, az elektromobilitással és a zöldingatlanokkal összefüggő befektetéseket is.

Zöld know-how

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) az Európai Beruházási Bankkal (European Investment Bank – EIB) együttműködve fejleszti tanácsadási szolgáltatásainak minőségét a magyarországi projektgazdák részére. A megállapodás lehetővé teszi az MFB-nek, hogy támogatást nyújtson a vállalkozások, az önkormányzatok és az állami tulajdonban lévő vállalatok beruházási tevékenységéhez. Ezt a segítséget az EIB az European Investment Advisory Hubon (EIAH) keresztül nyújtja az MFB-nek, az európai beruházási terv részeként.

Fotó: Shutterstock

Zöldháztartások

Az eddig tárgyalt Zöldprogram részeként, a zöldlakások fejlesztésének fellendítése és a zöldlakáshitelek támogatása céljából indította az MNB a Zöldotthon programot 2021 nyarán, melynek keretein belül az MNB refinanszírozási lehetőséget biztosít a bankoknak a zöldotthonok építésének és vásárlásának finanszírozására. Azonban nem csak a Zöldotthon programmal támogatja az MNB a zöldlakáshitel-piacot. A Zöldotthon programmal egy időben ugyanis meghirdette a Zöld jelzáloglevél-vásárlási programot is a zöldbesorolású jelzálogkötvények vásárlásának népszerűsítése céljából.

Megvalósítás

Az MNB 2021 áprilisában közzétette zöldajánlás-dokumentumát a magyar bankszektornak címezve – szintén a Zöldprogram keretein belül –, melyben többek között a bankok üzleti modelljére és stratégiájára, a vállalatirányításra és a kockázatkezelésre vonatkozó követelményeket fogalmazott meg. Mindezek célja a hitelintézetek ösztönzése egy fenntartható működési rendszerre való áttérésre. Ha ez megvalósul, sikeresebben tudnának az érintett hitelintézetek alkalmazkodni az éghajlatváltozással és a környezeti kockázatokkal kapcsolatos, jövőben várható kötelező szabályozási változásokhoz.

Véget érhet a zöldre festés

Egyértelműen megállapítható, hogy a fenntarthatósági szempontok egyre fontosabb szerepet töltenek be a politikai párbeszédekben, valamint a döntéshozatalokban, és ez most már megjelenik a szabályozási rendszerekben is. Ezzel párhuzamosan e beruházások kapcsán egyre hangsúlyosabbá válnak a nem pénzügyi vonatkozások is. Napjainkban a zöldre festési gyakorlatok szerencsére már kevésbé bizonyulnak hatásosnak, a társadalom és a befektetők figyelme ugyanis egyre inkább a tényleges környezeti és társadalmi szempontok felé fordul, vagyis kialakulóban van hazánkban is egy tényleges környezettudatosság. Ezek a változások kihívást jelentenek a hitelágazatokban, nagy hatást gyakorolnak ezek működésére, mindemellett gyorsak is, így elengedhetetlen, hogy az intézetek minél hamarabb megkezdjék a strukturális és működési átalakulást.