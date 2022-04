A vállalatok információbiztonsági kihívásai napról napra gyarapodnak. Valóban nem könnyű lépést tartani a fenyegetettségek fejlődésével, számos alapvető nehézséget kell leküzdeni. Sok vállalat vadászik akár tapasztalt, akár pályakezdő kiberbiztonsági szakemberekre, ám jelenleg egyszerűen nincs elegendő jelölt. Becslések szerint globális szinten is többmilliónyi szakember hiányzik. A tendencia már évekkel ezelőtt elkezdődött, de a Covid-világjárvány és az egyre terjedő home office szinte robbanásszerű igényt generált a kiberbiztonsági szakemberek iránt. Az egyre szaporodó adatlopások, kibertámadások, valamint a háború kibertérbe tolódása óriási kihívások elé állították a cégeket. Egyenesen következik ebből, hogy a legtehetségesebb kiberbiztonsági szakemberek megszerzéséhez a vállalatoknak versenyképes fizetéseket és inspiráló munkalehetőségeket kell kínálniuk. Egy felmérés szerint

csak az Egyesült Államokban 2021 májusáig több mint 460 ezer nyitott pozíció várt betöltésre, és ez a szám azóta csak tovább növekedett.

Külföldön évente körülbelül hatvanezer és kilencvenezer amerikai dollárt kereshetnek meg a szakemberek, mégis alig találnak még ott is alkalmas embert, mert hiányzik a megfelelő képzettségük és tapasztalatuk. Egyre több „internetes őrre” van szükség a magánvállalkozásoktól kezdve a kormányzati ügynökségekig. Az infokommunikációs technológiák térhódítása, a kibertér rohamos bővülése és ezáltal a kiberbiztonsági szakemberek iránti kereslet jóval nagyobb mértékű, mint amennyi kiberbiztonsági szakembert ma képeznek.

A szakemberek iránti hirtelen keresletnövekedés Magyarországon is azután jelentkezett, hogy

a közelmúltban a kis- és a nagyvállalkozások is megtapasztalhatták az agresszív hackertámadások okozta károkat. Általánosságban elmondható, hogy a legjobb nevű felsőoktatási intézmények közül is – az igényekhez képest – csak kevesen kínálnak kiberbiztonsági oktatást.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Éppen ezért egyre nagyobb jelentősége van Magyarországon is a bootcamp típusú oktatásnak. Ha nem is kiképzőtáborról van szó, amit a szó jelentése sugall, de egy nagyon intenzív, pörgős, gyakorlatorientált oktatásról beszélünk, amely segít a kiberbiztonsági szakemberek képzésében. Egyre többen vágnak bele, és mi is úgy láttuk partnereink visszajelzései alapján, hogy el kell indítanunk egy ilyen típusú képzést, különben a szakemberhiány miatt pótolhatatlan veszteségek érhetik a vállalkozásokat. Azt pedig nem kell ecsetelni, hogy ennek milyen következményei lehetnek a vállalkozás működése vagy éppen a munkavállalókat érintő leépítések, megszorítások tekintetében. Ezért van óriási jelentősége ennek a fajta képzésnek, hiszen szinte bárki el tud indulni ezen az úton, legyen pályakezdő vagy karrierváltó. Nálunk is dolgozik sok olyan kolléga, aki más területről jött, teljesen mással foglalkozott. Személyes tapasztalatunk is van arról, hogy más szektorból is hozhatók olyan képességek, amelyek egy ilyen féléves képzés elvégzése után megalapozzák azt, hogy az illetőből idővel kiváló kiberbiztonsági szakember legyen. Persze ezután is folyamatosan képeznie kell magát annak, aki elvégez egy ilyen képzést, ahogy természetesen annak is, aki sok éve ezzel foglalkozik, hiszen a technika folyamatosan fejlődik, folyamatosan változik, ezzel lépést kell tartanunk. Az oktatás gyakorlatorientált, elengedhetetlen az analitikus gondolkodás és az angol nyelv magas szintű ismerete, hiszen a fejlődéshez szükséges anyagok nagy része csak így érhető el. A képzés széles spektrumú, hiszen az információbiztonság alapjaitól kezdődően az etikus hackerismereteken át a hálózatbiztonságig mindennel megismerkednek a hallgatók, de a kommunikációs modul vagy éppen az irányítási és menedzsmentfolyamatok is részei az oktatásnak.

Persze az sem árt, ha a munkáltatókat is bevonjuk ebbe a folyamatba és egyfajta garanciát adunk a későbbi foglalkoztatásra. Az is jó irány szerintünk, ha ezekhez a képzésekhez a hallgatók diákhitelt vehetnek igénybe.

Kérdés persze, hogy mennyire hatékony egy ilyen bootcamp jellegű képzés mondjuk a felsőoktatásban az igényekhez képest csak visszafogottan megtalálható oktatáshoz képest? Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy aki eredményesen végig tud csinálni egy ilyen intenzív képzést, annak a motivációja és a céljai tisztán láthatóak, tehát elkötelezett lesz a munkája iránt és a betanulás során is előny lehet ez a fajta gyakorlati problémamegoldási készség.

Aki ezt a pályát választja vagy éppen szakmát vált és kiberbiztonsággal szeretne a jövőben foglalkozni, bizonyosan jól választ. Persze nem elég hangsúlyozni, hogy extrém intenzíven folyik a képzés, és ez a szakma tipikusan az, amelyik folyamatosan, szinte percről percre fejlődik. Aki azt gondolja, hogy rövid időn belül megtanulja ezt a szakmát, nagyon téved. Viszont ha komolyan veszi, akkor elindul egy olyan úton, ahol előbb-utóbb célba ér. A cél pedig világos: egy hihetetlenül innovatív, jól prosperáló szakmája lesz, amelyre nemcsak a következő években, hanem már most is hihetetlenül nagy szüksége van a gazdaságnak.